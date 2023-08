Năm học mới 2023 - 2024: Đảm bảo điều kiện tốt nhất cho học sinh vùng chịu ảnh hưởng bởi thiên tai

Chủ động phòng, chống lũ

Những trận lũ vừa qua trên địa bàn tỉnh Lào Cai ảnh hưởng không nhỏ đến cơ sở vật chất của một số trường học, gây khó khăn cho công tác chuẩn bị khai giảng trước thềm năm học mới. Theo thống kê, hàng chục trường học tại Lào Cai bị ảnh hưởng và thiệt hại về cơ sở hạ tầng do mưa lũ tính từ đầu tháng 8 đến nay, trong đó nặng nhất là trường học trên địa bàn thành phố Lào Cai, các huyện Bảo Thắng, Sa Pa, Văn Bàn, Bảo Yên.

Trong đợt lũ từ ngày 2-3/8, Phân hiệu Cốc Toòng, Trường Mầm non Hoa Hồng, xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng bị sập trần bếp và tường. Điểm trường Nậm Phảng 2, Trường Mầm non Ngọc Lan xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng bị sạt lở taluy làm đứt gãy một góc trụ móng nhà lớp học. Trường Trung học Cơ sở số 1 Nậm Xây, xã Nậm, huyện Văn Bàn bị sạt lở taly dương sau lớp học với khối lượng đất đá khoảng 300m3. Đợt lũ từ ngày 6-8/8 có thêm 5 trường học ở thành phố Lào Cai và huyện Bảo Thắng bị ảnh hưởng...

Trường Mầm non Trung Chải, thị xã Sa Pa phải hứng chịu hai đợt lũ gần nhau từ 4-6/8 và 11 - 13/8. Với kinh nghiệm chống lũ nhiều năm, ngay từ đầu kỳ nghỉ hè, nhà trường chủ động di chuyển đồ đạc và các thiết bị dạy học lên vị trí cao hơn nên đã giảm thiểu thiệt hại. Tuy nhiên, trận lũ đi qua để lại lớp rác, bùn đất dày 40cm, gây khó khăn cho việc di chuyển và ảnh hưởng đến cơ sở vật chất trường, lớp học.

Hàng trăm cán bộ, giáo viên nhà trường cùng nhân dân và lực lượng tại chỗ tích cực phối hợp dọn dẹp, khắc phục hậu quả. Mỗi người một việc, người xúc đất, vận chuyển, người tu sửa bồn hoa, khu vui chơi cho học sinh; người thau rửa phòng học, sắp xếp, phân loại đồ dùng dạy học; gia cố, tu sửa hệ thống đường ống dẫn nước...

Bà Vy Thị Tố Uyên, Hiệu trưởng nhà trường xúc động cho biết, đến ngày 16/8, việc khắc phục hậu quả cơ bản hoàn tất. Sân trường được vệ sinh, phun rửa sạch sẽ. Tủ sách, phòng học được trang trí đẹp mắt, chuẩn bị cho năm học mới.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, ngành Giáo dục và Đào tạo Lào Cai, chính quyền các địa phương bị ảnh hưởng trực tiếp bởi mưa lũ đã có phương án chỉ đạo khẩn trương khắc phục hậu quả. Đến nay, trường lớp, trang thiết bị dạy và học cơ bản được củng cố, đảm bảo năm học mới diễn ra đúng kế hoạch.

Dự báo, từ nay đến ngày khai giảng, thời tiết trên địa bàn Lào Cai vẫn có những diễn biến phức tạp. Do đó, các trường học, đặc biệt là ở vùng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá vừa chuẩn bị cho ngày tựu trường vừa trong tâm thế chủ động, sẵn sàng phòng, chống mưa lũ có thể xảy nhằm hạn chế thiệt hại, đảm bảo điều kiện tốt nhất cho học sinh bước vào năm học mới.

Khắc phục tình trạng thiếu giáo viên

Bước vào năm học 2023-2024, tình trạng thiếu giáo viên vẫn là nỗi lo thường trực của ngành Giáo dục và Đào tạo địa phương. Với sự vào cuộc của tỉnh, ngành Giáo dục và Đào tạo, các nhà trường linh hoạt giải pháp để gỡ khó, trên cơ sở chủ trương chung và quy định hiện hành, nhanh chóng ổn định và đảm bảo hoạt động giáo dục.

Năm 2022 và đầu năm 2023, Lào Cai có 212 giáo viên xin nghỉ việc hoặc chuyển công tác. Tại thị xã Sa Pa, tình trạng thiếu giáo viên diễn ra nhiều năm nay do tăng dân số cơ học từng năm và giáo viên xin chuyển công tác. Theo chỉ tiêu số người làm việc được giao, thị xã Sa Pa hiện thiếu 109 giáo viên và thiếu 310 giáo viên so với định mức của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trong khi đó nguồn tuyển dụng rất khó, đặc biệt là giáo viên hợp đồng do lương thấp.

Các trường học ở Sa Pa tiếp tục tìm giải pháp bố trí nhân sự một cách linh hoạt. Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sa Pa Nguyễn Trường Chinh cho biết, các trường học trên địa bàn đã rà soát và có sự sắp xếp hợp lý.

"Trước hết, các trường phân công sắp xếp về chuyên môn, thực hiện các tiết học kết nối để giảm tải, đồng thời tiếp tục hợp đồng giáo viên; nắm bắt tâm tư nguyện vọng, động viên các thầy, cô giáo tiếp tục công tác, chia sẻ khó khăn trước mắt với ngành", ông Nguyễn Trường Chinh nhấn mạnh.

Tính đến ngày 1/6/2023, sau khi thực hiện xong kỳ tuyển dụng năm học 2022 - 2023, Lào Cai còn thiếu 618 giáo viên so với chỉ tiêu số người làm việc được giao. Trong đó, giáo viên Mầm non 116 chỉ tiêu, Tiểu học 204 chỉ tiêu, Trung học Cơ sở 218 chỉ tiêu, Trung học Phổ thông 80 chỉ tiêu.

So với định mức giáo viên theo Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục Mầm non công lập và Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập, hiện nay, Lào Cai còn thiếu 1.106 chỉ tiêu. Trong đó, Mầm non thiếu 656 giáo viên, Tiểu học 156 giáo viên, Trung học Cơ sở 230 giáo viên, Trung học Phổ thông 64 giáo viên.

Tình trạng thiếu giáo viên của Lào Cai xảy ra cục bộ ở một số môn học bắt buộc của Chương trình giáo dục phổ thông 2018 do không có nguồn tuyển như: Âm nhạc, Mỹ thuật, tiếng Anh, Tin học, Toán, Văn. Để chuẩn bị nhân lực cho năm học mới 2023 - 2024, tỉnh thực hiện liên tiếp 2 kỳ tuyển dụng giáo viên. Việc tuyển dụng diễn ra theo đúng quy định, tuy nhiên vẫn không tuyển đủ giáo viên theo kế hoạch giao.

Trước thực trạng đó, ngày 3/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã ban hành Công văn số 3770/UBND-NC về việc hợp đồng giáo viên. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường chỉ đạo: Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố căn cứ thực trạng và nhu cầu sử dụng đội ngũ giáo viên theo quy mô trường, lớp học, thực hiện hợp đồng giáo viên năm học 2023 - 2024 để bổ sung nhân lực còn thiếu so với số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao, đảm bảo theo quy định.

Bên cạnh việc chủ động đảm bảo nhân lực dạy học trước mắt, các cơ sở giáo dục tại Lào Cai rất mong chờ giải pháp về lâu dài của ngành để bổ sung đội ngũ đảm bảo đủ theo biên chế. Trước mắt, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố của Lào Cai chủ động tăng cường, biệt phái giáo viên nhằm giải quyết tình trạng thiếu giáo viên ở một số cơ sở giáo dục. Trên cơ sở rà soát, bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên theo quy mô sắp xếp mạng lưới trường, lớp, chỉ tiêu biên chế giao, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo trong học kỳ I năm học 2023 - 2024.