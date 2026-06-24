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Nắng nóng thúc đẩy việc thay đổi xu hướng nghỉ dưỡng tại Pháp

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Sau vài năm tăng trưởng chững lại, thị trường hồ bơi tại Pháp đang cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ rệt trong năm 2026. Những đợt nắng nóng đến sớm cùng với sự bất ổn của tình hình quốc tế đã khiến nhiều gia đình lựa chọn đầu tư vào không gian sống tại nhà thay vì chi tiền cho các chuyến du lịch nước ngoài.
Nắng nóng thúc đẩy việc thay đổi xu hướng nghỉ dưỡng tại Pháp

Số lượng khách hàng tìm hiểu và yêu cầu báo giá lắp đặt hồ bơi tại Pháp đã tăng mạnh ngay từ cuối tháng 5. Nhà sản xuất Desjoyaux, một trong những thương hiệu hàng đầu của Pháp, cho biết lượng yêu cầu báo giá đã tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Xu hướng này cũng được ghi nhận tại nhiều công ty khác trong lĩnh vực hồ bơi.

Sau giai đoạn bùng nổ trong thời kỳ đại dịch COVID-19, thị trường hồ bơi từng suy giảm đáng kể do lạm phát, giá nguyên vật liệu tăng cao và sự chững lại của thị trường bất động sản. Tuy nhiên, từ năm 2025, ngành này đã bắt đầu phục hồi và tiếp tục tăng trưởng trong năm nay. Các chuyên gia cho rằng thời tiết nóng hơn là một yếu tố quan trọng, nhưng không phải là nguyên nhân duy nhất, bối cảnh địa chính trị quốc tế cũng đang góp phần thúc đẩy thay đổi nhu cầu của người dân Pháp. Nhiều gia đình lo ngại những bất ổn trên thế giới có thể ảnh hưởng đến kế hoạch du lịch nước ngoài trong tương lai. Do đó, thay vì chi tiêu cho các kỳ nghỉ xa, họ có xu hướng ưu tiên đầu tư lâu dài cho ngôi nhà của mình. Hồ bơi vì thế được xem như một giải pháp giúp nâng cao chất lượng cuộc sống ngay tại nhà.

Pháp cùng nhiều nước châu Âu khác đang chìm trong đợt nắng nóng cực đoan nghiêm trọng khiến nhiều người tìm đến sông, hồ để giải nhiệt. Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu ngày 23/6 cho biết ít nhất 40 người, trong đó có nhiều thanh thiếu niên, đã bị đuối nước kể từ ngày 18/6. Trung tâm ứng phó khẩn cấp của chính phủ cảnh báo người dân không nên tìm cách giải nhiệt ở những khu vực không có người giám sát như hồ và sông, nhằm tránh những tai nạn đau lòng tương tự.

Các đợt nắng nóng kéo dài không chỉ gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe, đặc biệt là với những người đang sử dụng thuốc điều trị bệnh mạn tính. Theo các chuyên gia y tế Pháp, một số loại thuốc có thể làm cơ thể khó thích nghi với nhiệt độ cao, làm tăng nguy cơ mất nước, suy thận, sốc nhiệt và nhiều biến chứng nghiêm trọng khác.

Khi thời tiết nắng nóng, cơ thể sẽ tự điều hòa nhiệt độ bằng cách tăng tiết mồ hôi và giãn mạch máu dưới da để giải phóng nhiệt. Tuy nhiên, một số loại thuốc có thể làm rối loạn cơ chế tự bảo vệ này. Nhóm thuốc chống trầm cảm, thuốc điều trị parkinson hay một số thuốc chống loạn thần có thể ảnh hưởng đến trung tâm điều hòa nhiệt độ của cơ thể, khiến khả năng thích nghi với môi trường nóng bị suy giảm. Bên cạnh đó, một số thuốc có tác dụng làm giảm tiết mồ hôi hoặc gây co mạch máu cũng có thể cản trở quá trình làm mát tự nhiên. Khi cơ thể không thể tỏa nhiệt hiệu quả, nguy cơ kiệt sức vì nóng hoặc sốc nhiệt sẽ tăng lên, đặc biệt ở người cao tuổi và người có bệnh nền.

Một trong những nguy cơ lớn nhất trong mùa Hè là mất nước. Tình trạng này có thể trở nên nghiêm trọng hơn ở những người đang sử dụng thuốc lợi tiểu, thuốc nhuận tràng hoặc một số thuốc điều trị tiểu đường thế hệ mới. Các loại thuốc này làm cơ thể đào thải nhiều nước hơn bình thường, khiến người bệnh dễ rơi vào trạng thái thiếu nước nếu không bù đủ lượng dịch cần thiết. Các thuốc điều trị tiểu đường như metformin, thuốc tim mạch như digoxin hay một số thuốc hạ đường huyết khác là những trường hợp cần được theo dõi đặc biệt trong thời gian nắng nóng.

Không chỉ nhiệt độ cao, ánh nắng Mặt Trời cũng có thể tương tác với một số loại thuốc. Một số thuốc chống viêm dạng bôi và một số kháng sinh có thể khiến da trở nên nhạy cảm hơn với tia cực tím, làm tăng nguy cơ bỏng nắng hoặc kích ứng da khi tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng. Để bảo vệ sức khỏe trong mùa hè, các bác sĩ Pháp khuyến cáo người dân nên uống nước thường xuyên, ngay cả khi chưa cảm thấy khát, hạn chế ra ngoài vào những giờ nắng gắt và theo dõi sát các dấu hiệu bất thường của cơ thể. Quan trọng hơn cả, người bệnh tuyệt đối không tự ý ngừng thuốc hoặc thay đổi liều lượng điều trị. Mọi điều chỉnh cần được thực hiện theo hướng dẫn của bác sĩ hoặc dược sĩ để đảm bảo hiệu quả điều trị và tránh các biến chứng nguy hiểm.

PV
Pháp du hướng nghỉ dưỡng nắng nóng

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