Fortune: Hai lợi thế hiếm có đang đưa Phú Quốc tăng tốc trên bản đồ du lịch châu Á

(Ngày Nay) - Tạp chí kinh tế hàng đầu nước Mỹ Fortune cho rằng khả năng tiếp cận điểm đến ngày càng thuận tiện là một trong những động lực quan trọng giúp du lịch Việt Nam bứt phá. Với chính sách visa ưu việt cùng mạng bay quốc tế không ngừng mở rộng, Phú Quốc đang sở hữu hai lợi thế hiếm có để tăng tốc và nâng sức cạnh tranh với những điểm đến biển đảo hàng đầu khu vực.

Phú Quốc sở hữu cùng lúc hai "át chủ bài"

Trong bài viết mới đây về sự trỗi dậy của du lịch Việt Nam, Fortune cho rằng một trong những lý do quan trọng giúp Việt Nam trở thành "điểm nóng" mới của du lịch Đông Nam Á là khả năng tiếp cận điểm đến ngày càng thuận tiện.

"Lý do khiến du lịch Việt Nam bùng nổ khá đơn giản. Đó là ngày càng dễ dàng và thuận tiện để đến Việt Nam", Fortune nhận định khi phân tích về những động lực tăng trưởng mới của du lịch Việt Nam.

Theo tạp chí Mỹ, lợi thế này được tạo nên từ hai yếu tố song hành: chính sách thị thực ngày càng cởi mở và mạng lưới hàng không quốc tế liên tục được mở rộng. Đây cũng là hai yếu tố đang làm thay đổi cách các điểm đến cạnh tranh trong khu vực. Thay vì chỉ dựa vào cảnh quan đẹp hay chi phí thấp, khả năng tiếp cận nhanh, thuận tiện và linh hoạt đang trở thành lợi thế ngày càng quan trọng trong quyết định của du khách quốc tế.

Bà Alexandra Murray, Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc khu vực Đông Nam Á của Hilton, cũng chia sẻ với Fortune rằng: "Nếu các hạn chế về thị thực được gỡ bỏ, sẽ rất có lợi cho các điểm đến du lịch. Du khách có thể lên kế hoạch du lịch linh hoạt và theo ngẫu hứng hơn."

Nhìn từ góc độ đó, Phú Quốc là một trong số rất ít điểm đến biển đảo ở Đông Nam Á đang sở hữu đồng thời cả hai "át chủ bài".

Trước hết là cơ chế thị thực đặc thù. Khác với nhiều điểm đến khác tại Việt Nam, người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài được miễn thị thực khi nhập cảnh, lưu trú và xuất cảnh tại Phú Quốc trong thời hạn 30 ngày. Trong bối cảnh nhiều quốc gia đang cạnh tranh quyết liệt để thu hút dòng khách quốc tế chất lượng cao, đặc biệt là khách nghỉ dưỡng dài ngày, khách MICE hay khách hạng sang, lợi thế này giúp đảo Ngọc trở thành một trong những điểm đến có chính sách tiếp cận thuận lợi nhất khu vực.

Nếu visa giúp rút ngắn khoảng cách về thủ tục thì hàng không lại rút ngắn khoảng cách địa lý. Đây cũng là lợi thế thứ hai đang tạo sức bật cho Phú Quốc.

Sự xuất hiện của Sun PhuQuoc Airways từ cuối năm 2025 không đơn thuần bổ sung thêm một hãng hàng không mới, mà mở ra mô hình hàng không nghỉ dưỡng đầu tiên tại Việt Nam, được phát triển theo định hướng gắn kết trực tiếp với điểm đến. Thay vì phụ thuộc vào các trung tâm trung chuyển, hãng tập trung mở rộng các đường bay thẳng từ những thị trường khách trọng điểm đến đảo Ngọc, giúp việc tiếp cận Phú Quốc trở nên nhanh chóng và thuận tiện hơn.

Trong góc nhìn của Fortune, việc mở rộng kết nối hàng không không đơn thuần là gia tăng số lượng chuyến bay mà còn giúp mở rộng thị trường khách, thu hút các phân khúc có mức chi tiêu cao hơn và tạo nền tảng để điểm đến phát triển bền vững. Đây cũng là mô hình mà nhiều điểm đến biển đảo thành công như Phuket, Bali hay Koh Samui đã theo đuổi trong nhiều năm qua.

Những lợi thế này đang nhanh chóng phản ánh vào các chỉ số tăng trưởng của Phú Quốc. Theo Sở Du lịch tỉnh An Giang, trong sáu tháng đầu năm 2026, đảo Ngọc đón gần 5,8 triệu lượt khách, tăng hơn 30% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 1,3 triệu lượt, tăng hơn 50%; tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 31.500 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ và hoàn thành gần 70% kế hoạch cả năm.

Từ kết nối thuận tiện đến hệ sinh thái điểm đến

Tuy nhiên, theo phân tích của Fortune, khả năng tiếp cận thuận tiện mới chỉ là điều kiện cần. Điều quyết định sức cạnh tranh của một điểm đến không chỉ nằm ở việc đưa được du khách đến, mà còn ở khả năng khiến họ ở lại lâu hơn, chi tiêu nhiều hơn và có lý do để quay trở lại.

Đó cũng là xu hướng mà ngành du lịch toàn cầu đang hướng tới. Thay vì khai thác đơn thuần lợi thế về cảnh quan, các điểm đến thành công đều đầu tư xây dựng những hệ sinh thái trải nghiệm hoàn chỉnh, nơi nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, văn hóa, nghệ thuật, mua sắm và ẩm thực được kết nối thành một chuỗi giá trị liền mạch.

Nhìn từ góc độ này, Phú Quốc là một trong những điểm đến chuyển mình rõ nét nhất của du lịch Việt Nam trong gần một thập kỷ qua.

Nếu trước đây, đảo Ngọc chủ yếu được biết đến với biển xanh, cát trắng và thiên nhiên nguyên sơ thì ngày nay, du khách có thêm nhiều lý do để lưu trú nhiều ngày hơn nhờ sự xuất hiện của một hệ sinh thái du lịch quy mô lớn. Đây cũng là hướng đi được Sun Group kiên trì theo đuổi khi đầu tư vào Nam đảo Phú Quốc, không chỉ phát triển từng công trình riêng lẻ mà từng bước kiến tạo một điểm đến có khả năng vận hành suốt cả ngày lẫn đêm.

Từ cáp treo ba dây dài nhất thế giới tới Hòn Thơm, tổ hợp Sun World Hon Thom, Thị trấn Hoàng Hôn, Cầu Hôn đến các show diễn đa phương tiện như Kiss of the Sea, Symphony of the Sea cùng màn trình diễn pháo hoa hằng đêm, các sản phẩm được kết nối để hình thành chuỗi trải nghiệm liên tục. Song hành với đó là hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu quốc tế như JW Marriott Phu Quoc, Premier Village Phu Quoc, New World Phu Quoc hay La Festa Phu Quoc – Curio Collection by Hilton, giúp mở rộng khả năng phục vụ nhiều phân khúc khách, từ nghỉ dưỡng gia đình đến khách hạng sang và khách MICE.

Đáng chú ý, Fortune cũng dành nhiều dung lượng phân tích xu hướng hợp tác giữa các doanh nghiệp Việt Nam với những thương hiệu quốc tế để nâng cao năng lực cạnh tranh của điểm đến. Theo tạp chí Mỹ, việc Sun Group hợp tác với Changi Airport Group triển khai dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc hướng tới APEC 2027, hay hợp tác với Hilton phát triển chuỗi khách sạn cao cấp tại Phú Quốc, Đà Nẵng và Quảng Ninh, cho thấy Việt Nam đang chủ động tận dụng kinh nghiệm quản lý và tiêu chuẩn vận hành quốc tế để nâng tầm ngành du lịch.

Đối với Phú Quốc, những bước đi này càng có ý nghĩa khi đảo Ngọc đang chuẩn bị cho Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Không chỉ là cơ hội đón hàng nghìn đại biểu, doanh nghiệp và truyền thông quốc tế, APEC còn là phép thử đối với năng lực tổ chức, chất lượng hạ tầng và khả năng cung cấp những trải nghiệm đạt tiêu chuẩn toàn cầu của điểm đến.

Trong bài viết, Fortune cũng dẫn quan điểm của các chuyên gia rằng Việt Nam đang lựa chọn hướng phát triển thận trọng hơn nhiều điểm đến trong khu vực. Thay vì chạy theo số lượng khách bằng mọi giá, mục tiêu dài hạn là nâng cao chất lượng dịch vụ, kéo dài thời gian lưu trú, gia tăng mức chi tiêu và xây dựng khả năng quay trở lại của du khách. Đây cũng là bài học được rút ra từ những thách thức mà Bali hay Thái Lan từng đối mặt khi phát triển quá nóng.

Với hai lợi thế về chính sách visa và kết nối hàng không ngày càng được củng cố, cùng quá trình đầu tư đồng bộ vào hệ sinh thái điểm đến, Phú Quốc đang sở hữu nền tảng để bứt phá trong giai đoạn mới. Không chỉ hướng tới APEC 2027, đảo Ngọc còn từng bước khẳng định vị thế của một điểm đến nghỉ dưỡng, giải trí và sự kiện quốc tế, đủ sức cạnh tranh với những trung tâm du lịch biển đảo hàng đầu châu Á.