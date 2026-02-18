Tiểu hành tinh kích cỡ máy bay đang áp sát Trái Đất

(Ngày Nay) - Theo dự báo của NASA, tiểu hành tinh ký hiệu là "2026 CC," có đường kính khoảng 30 mét sẽ đạt khoảng cách gần Trái Đất nhất vào ngày 18/2, ở khoảng cách khoảng 610.000 km.
Tiểu hành tinh kích cỡ máy bay đang áp sát Trái Đất

Trung tâm nghiên cứu vật thể gần Trái Đất (CNEOS) thuộc Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) cho biết đang theo dõi chặt chẽ một tiểu hành tinh có kích thước tương đương một chiếc máy bay đang di chuyển về hướng Trái Đất với vận tốc khoảng 35.400 km/giờ.

Vật thể vũ trụ này được ký hiệu là "2026 CC," có đường kính khoảng 30 mét.

Theo dự báo của Phòng Thí nghiệm phản lực thuộc NASA, tiểu hành tinh này sẽ đạt khoảng cách gần Trái Đất nhất vào ngày 18/2, ở khoảng cách khoảng 610.000 km. Khoảng cách này xa hơn so với quỹ đạo của Mặt trăng.

Về mặt khoa học, các tiểu hành tinh là những khối đá nhỏ còn sót lại từ quá trình hình thành hệ mặt trời cách đây khoảng 4,6 tỷ năm. Phần lớn chúng tập trung ở vành đai chính giữa Sao Hỏa và sao Mộc.

Tuy nhiên, một số vật thể như 2026 CC có quỹ đạo tiến vào vùng nội hệ mặt trời, được xếp vào nhóm "vật thể gần Trái Đất" khi chúng đi vào phạm vi cách Mặt Trời khoảng 193 triệu km.

Dù 2026 CC không gây nguy hiểm trực tiếp, nhưng NASA vẫn duy trì hệ thống cảnh báo nghiêm ngặt đối với các "tiểu hành tinh tiềm ẩn nguy cơ." Đây là những vật thể có quỹ đạo tiến gần Trái Đất trong phạm vi 7,4 triệu km.

Ông Paul Chodas, Giám đốc CNEOS, nhấn mạnh rằng định danh "tiềm ẩn nguy cơ" không đồng nghĩa với việc một vụ va chạm sắp xảy ra, mà là cơ sở để các nhà khoa học theo dõi sự biến đổi quỹ đạo của chúng trong hàng thế kỷ tới.

Trước đó, vào tháng 1/2025, giới khoa học cũng đã phát hiện tiểu hành tinh 2025 MN45 có tốc độ quay nhanh kỷ lục và tiểu hành tinh 2024 YR4 từng được dự báo có xác suất va chạm 3,1% vào năm 2032.

Tuy nhiên, các nghiên cứu chuyên sâu sau đó đã loại bỏ khả năng gây rủi ro của những vật thể này.

NASA khẳng định phần lớn các vật thể gần Trái Đất hiện nay đều có quỹ đạo an toàn và không đe dọa đến sự tồn vong của nhân loại trong tương lai gần.

