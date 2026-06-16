Người trẻ lan tỏa giá trị di sản ca trù

(Ngày Nay) - Chiều 14/6, sự kiện trải nghiệm văn hoá “Cổ Âm Nhã Hội” đã diễn ra tại Bích Câu Đạo Quán (Cát Linh, Hà Nội). Chương trình do nhóm sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền phối hợp cùng Nhà hát Ca trù Bích Câu tổ chức nhằm lan tỏa giá trị của nghệ thuật ca trù, đồng thời tạo cầu nối giữa di sản văn hóa truyền thống với thế hệ trẻ trong đời sống hiện đại.

Tại sự kiện “Cổ Âm Nhã Hội”, khán giả được thưởng thức các tiết mục ca trù do nghệ nhân Nhà hát Ca trù Bích Câu biểu diễn. Đồng thời, người tham dự được tham gia nhiều hoạt động trải nghiệm như trò chơi dân gian, chụp ảnh check-in, photobooth và nhận các ấn phẩm lưu niệm của chương trình.

Hành trình đưa di sản Ca Trù chạm đến người trẻ

Bạn Hoàng Linh Nga, Trưởng Ban Tổ chức cho biết “Cổ Âm Nhã Hội” không chỉ là một sự kiện biểu diễn nghệ thuật mà còn được định hướng trở thành một không gian trải nghiệm văn hóa dành cho công chúng, đặc biệt là giới trẻ.

“Chúng mình mong muốn mang đến cho khán giả một không gian văn hóa nghệ thuật truyền thống đặc sắc. Mọi người không chỉ được tìm hiểu về các loại nhạc cụ hay hình thức biểu diễn ca trù mà còn được giao lưu với nghệ nhân, tham gia các hoạt động tương tác và trải nghiệm văn hóa”, Linh Nga chia sẻ.

Thông qua dự án và chuỗi hoạt động đồng hành, Ban Tổ chức mong muốn góp phần nâng cao nhận thức của giới trẻ về việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Đặc biệt, chương trình hướng tới mục tiêu kết nối di sản văn hóa truyền thống với thế hệ trẻ trong bối cảnh đời sống hiện đại ngày càng phát triển. Nhấn mạnh thông điệp của chương trình, Linh Nga cho rằng: “Di sản văn hóa phi vật thể không cũ, nó chỉ cũ khi mọi người thực sự quên đi nó. Khi được tiếp cận và trải nghiệm nhiều hơn, mọi người sẽ hiểu vì sao những giá trị ấy cần được gìn giữ và bảo tồn”.

Người trẻ tìm thấy sự gần gũi trong không gian ca trù

“Cổ Âm Nhã Hội” nhận được sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ nhờ cách tiếp cận mới mẻ và gần gũi. Bên cạnh các màn trình diễn nghệ thuật, sự kiện còn bao gồm nhiều hoạt động tương tác như trò chơi dân gian, hoạt động sáng tạo, khu vực chụp ảnh check-in, photobooth và các ấn phẩm lưu niệm dành tặng cho người tham gia. Những hoạt động này góp phần tạo nên không gian giao lưu gần gũi, giúp người trẻ tiếp cận các giá trị văn hóa truyền thống theo cách sinh động hơn.

Nguyễn Gia Bảo Minh (21 tuổi, Hà Nội) cho biết: “Mình cảm nhận được thông điệp rất rõ ràng của chương trình. Những hoạt động được thiết kế đơn giản nhưng hiệu quả, giúp người trẻ dễ dàng tiếp cận và tìm hiểu về ca trù. Không chỉ có các bạn trẻ, hôm nay còn có nhiều phụ huynh và người lớn tuổi tham gia. Điều đó cho thấy sự kiện đã tạo được sức lan tỏa tới nhiều thế hệ”.

Thông qua những trải nghiệm trực tiếp, sự kiện “Cổ Âm Nhã Hội” không chỉ mang đến cơ hội thưởng thức nghệ thuật ca trù mà còn góp phần khơi gợi sự quan tâm của công chúng đối với các giá trị văn hóa truyền thống. Từ những hoạt động gần gũi và sáng tạo, chương trình đã tạo nên cầu nối giữa di sản dân tộc và thế hệ trẻ, góp phần lan tỏa tình yêu văn hóa Việt trong đời sống đương đại.