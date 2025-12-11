(Ngày Nay) - Nga cáo buộc việc tịch thu tài sản quốc gia Nga là nguồn duy nhất còn lại để EU tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine, dù đa số các nước thành viên thừa nhận chính sách này không hiệu quả.

Theo RIA Novosti, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 10/12 đã khẳng định Nga “không có ý định” gây chiến với châu Âu.

Phát biểu tại phiên chất vấn chính phủ ở Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Lavrov cho rằng các nước châu Âu đang ảo tưởng về việc đánh bại Nga, trong khi Tổng thống Vladimir Putin tuần trước cũng nhấn mạnh Moskva không muốn chiến tranh nhưng “sẵn sàng nếu châu Âu lựa chọn.”

Ngoại trưởng Lavrov đã cáo buộc việc tịch thu tài sản quốc gia Nga là nguồn duy nhất còn lại để Liên minh châu Âu tài trợ cho cuộc xung đột ở Ukraine, dù đa số các nước thành viên thừa nhận chính sách này không hiệu quả.

Ông cảnh báo Brussels đang mù quáng theo đuổi mục tiêu gây tổn thất chiến lược cho Nga và cuối cùng sẽ buộc phải thừa nhận thành công của Moskva trong việc đạt các mục tiêu hợp pháp và công bằng.

Trong khi đó cùng ngày, một nguồn tin Hội đồng Liên minh châu Âu thông báo các đại diện thường trực Liên minh châu Âu đã nhất trí mở rộng trừng phạt Nga liên quan cáo buộc hành động gây bất ổn.

Quyết định cuối cùng dự kiến được thông qua tại cuộc họp ngoại trưởng Liên minh châu Âu ngày 15/12 ở Brussels và công bố cùng ngày.

Trước đó, theo Reuters, lãnh đạo 7 nước thành viên Liên minh châu Âu ngày 8/12 đã lên tiếng kêu gọi khối này nhanh chóng thúc đẩy đề xuất sử dụng tài sản bị phong tỏa của Nga để cung cấp nguồn tài chính cho Ukraine.

Trong thư gửi Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, lãnh đạo Estonia, Phần Lan, Ireland, Latvia, Litva, Ba Lan và Thụy Điển nhấn mạnh hỗ trợ Ukraine "không chỉ là nghĩa vụ đạo lý mà còn là lợi ích của chính chúng ta."

Bức thư còn có đoạn: “Hai bên cần nhanh chóng thúc đẩy các đề xuất của Ủy ban nhằm sử dụng số dư tiền mặt từ tài sản Nga bị phong tỏa để cho Ukraine vay phục vụ mục đích bồi thường thiệt hại."

Trước đó, Ukraine tích cực hối thúc các đồng minh châu Âu đưa ra quyết định chính trị về khoản đề xuất vay 163 tỷ USD được đảm bảo bằng tài sản của Nga bị đóng băng.

Ukraine hiện cần thêm tiền mặt vào đầu năm sau. Các nhà phân tích kinh tế cảnh báo nước này có thể cạn kiệt tiền ngay trong quý đầu tiên, nếu không có sự hỗ trợ mới từ châu Âu, đặc biệt khi triển vọng viện trợ trực tiếp từ Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump còn chưa rõ ràng.

Nếu được thông qua, khoản vay nói trên sẽ giúp “mở khóa” tổng cộng 140 tỷ euro (tương đương 163 tỷ USD) đủ để đáp ứng nhu cầu tài chính còn lại của Ukraine cho tài khóa 2026-2027, vốn được xác định vào gần 137 tỷ euro (khoảng 157,37 tỷ USD).

Các nhà lãnh đạo châu Âu vẫn chưa đạt được thỏa thuận về khoản vay cho Ukraine và dự kiến sẽ tiến hành thảo luận lại tại hội nghị thượng đỉnh diễn ra ngày 18/12 tới. Một quan chức cấp cao trong chính quyền Tổng thống Volodymyr Zelenskiy cho biết hội nghị là cơ hội cuối cùng để châu Âu thông qua khoản vay trong năm nay.

Ngoài khoản vay được đảm bảo bằng tài sản Nga bị đóng băng, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra 2 lựa chọn tài trợ khác cho Ukraine như các nước thành viên Liên minh châu Âu cung cấp các khoản viện trợ không hoàn lại hoặc Liên minh châu Âu sẽ vay tiền trên thị trường để hỗ trợ Kiev.

Các nhà lãnh đạo trong Liên minh châu Âu đều hiểu rằng cần phải đáp ứng nhu cầu tài chính cấp bách của Ukraine trong 2 năm tới nhưng họ vẫn chưa đồng thuận về kế hoạch sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga.

Hiện phần lớn số tài sản này do Ngân hàng Euroclear (ở Brussels) quản lý và Bỉ lo ngại sẽ chịu rủi ro tài chính nếu sau này bị Nga đòi bồi thường.