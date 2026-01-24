Nga, Mỹ và Ukraine tiến hành cuộc đàm phán ba bên đầu tiên

(Ngày Nay) - Nội dung họp của phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine tập trung vào các điều kiện cơ bản cho việc chấm dứt xung đột tại Ukraine và các bước tiếp theo trong tiến trình đàm phán nhằm tiến tới hòa bình lâu dài.

Truyền thông Các tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đưa tin các phái đoàn Nga, Mỹ và Ukraine đã tiến hành cuộc đàm phán 3 bên đầu tiên tại thủ đô Abu Dhabi vào tối 23/1.

Theo Trưởng đoàn đàm phán Ukraine, Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Rustem Umerov, vòng đàm phán đầu tiên đã kết thúc và các bên dự kiến tiến hành cuộc thảo luận tiếp theo vào ngày 24/1.

Kênh NBC News (Mỹ) dẫn lời một quan chức Nhà Trắng cho biết cuộc đàm phán tại Abu Dhabi diễn ra “hiệu quả.”

Phái đoàn Mỹ gồm các đặc phái viên của Tổng thống Donald Trump là ông Steve Witkoff và Jared Kushner, cùng Bộ trưởng Lục quân Daniel Driscoll, Chỉ huy lực lượng Mỹ ở châu Âu Alexus Grynkewich, Ủy viên Cơ quan Mua sắm Liên bang Mỹ Josh Gruenbaum.

Hãng tin TASS của Nga cũng đưa tin các bên tham gia cuộc đàm phán tại Abu Dhabi đã nhất trí tiếp tục đối thoại vào ngày hôm sau.

Trong khi đó, theo thông báo trước đó của Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov, cuộc họp ngày 23/1 là của nhóm làm việc về vấn đề an ninh. Phái đoàn Nga do Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo Bộ Tổng tham mưu (GRU) Igor Kostyukov dẫn đầu.

Trong một diễn biến liên quan, tờ Politico (Mỹ) cho biết Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) đang xây dựng "kế hoạch thịnh vượng" với mục tiêu thu hút khoảng 800 tỷ USD từ nguồn vốn công và tư để hỗ trợ tái thiết Ukraine hậu xung đột.

Tài liệu dài 18 trang đề cập đến kế hoạch kéo dài 10 năm để bảo đảm quá trình phục hồi của Ukraine cũng như đưa ra lộ trình rút gọn cho việc Kiev sẽ trở thành thành viên của Liên minh châu Âu (EU). Đây chính là một phần của kế hoạch hòa bình 20 điểm mà Mỹ đang nỗ lực làm trung gian giữa Ukraine và Nga.

Theo kế hoạch của Mỹ, trong thập kỷ tới, các đối tác cùng với Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Ngân hàng Thế giới (WB) cam kết chi 500 tỷ USD, trong đó Mỹ đầu tư vào các khoáng sản quan trọng, cơ sở hạ tầng, năng lượng và các dự án công nghệ ở Ukraine. Số tiền còn lại sẽ do Ủy ban châu Âu (EC) huy động.

Trong khi đó, EU cho biết đang gửi thêm hàng trăm máy phát điện đến Ukraine để cung cấp điện cho các cơ sở trọng yếu của nước này do bị gián đoạn trong các cuộc tấn công, đặc biệt trong bối cảnh thiếu hụt nghiêm trọng nguồn điện cho hệ thống sưởi vào mùa Đông giá rét.

Theo Ủy viên phụ trách quản lý khủng hoảng và viện trợ nhân đạo của EU Hadja Lahbib, EU đang gửi 447 máy phát điện đến Ukraine sau khi đã hỗ trợ 9.500 máy trước đó.

Tuần trước, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã phải tuyên bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng sau khi các cơ sở hạ tầng cung cấp điện bị tấn công và nhiệt độ mùa Đông giảm xuống mức âm 20 độ C.