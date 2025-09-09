Nga xem xét rút khỏi Công ước châu Âu về chống tra tấn

(Ngày Nay) - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trình lên Duma Quốc gia (Hạ viện) dự luật về việc rút khỏi Công ước châu Âu về chống tra tấn và đối xử hoặc trừng phạt vô nhân đạo hoặc sỉ nhục.
Dự luật nêu rõ: "Tuyên bố bãi bỏ Công ước châu Âu về chống tra tấn và đối xử hoặc trừng phạt vô nhân đạo hoặc sỉ nhục ngày 26/11/1987 và Nghị định thư số 1 và số 2 ngày 4/11/1993, được ký nhân danh Liên bang Nga tại thành phố Strasbourg (Pháp) vào ngày 28/2/1996."

Theo tờ trình của dự luật, lý do của việc bãi bỏ là do Hội đồng châu Âu cản trở quá trình bầu thành viên mới từ Nga. Do đó, Liên bang Nga đã không có đại diện tại Ủy ban châu Âu về chống tra tấn kể từ tháng 12/2023. Trong số các lý do rút khỏi công ước có các yêu cầu của Nga đã bị bỏ qua.

Tờ trình chỉ ra rằng đây là cách phân biệt đối xử và vi phạm quyền đại diện của Nga tại Ủy ban châu Âu, làm suy yếu cơ chế do Công ước châu Âu thiết lập nhằm giám sát lẫn nhau việc tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế trong lĩnh vực chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt vô nhân đạo hoặc hạ nhục khác.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố việc rút khỏi công ước trên sẽ không gây hại cho công dân Nga.

Từ sau năm 2022, Nga đã rút khỏi hơn 20 văn kiện của Hội đồng châu Âu, trong đó có Quy chế Hội đồng châu Âu và các công ước về bảo vệ nhân quyền và các quyền tự do cơ bản, trấn áp khủng bố.

Tổng thống Nga Putin Duma Quốc gia Công ước châu Âu nhân quyền tra tấn

