Tổng thống Trump nói về lệnh trừng phạt và áp thuế quan với Ukraine

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh chiến sự chưa có lối thoát, Tổng thống Trump tuyên bố có thể dùng lệnh trừng phạt và thuế quan để buộc cả hai bên trả giá, nhấn mạnh đây là cách duy nhất để ngăn chặn hàng nghìn người thiệt mạng mỗi tuần.

Theo truyền thông Ukraine (UNIAN, UNN) ngày 27/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa đưa ra những tuyên bố đáng chú ý về khả năng áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế và thuế quan không chỉ đối với Nga mà còn đối với cả Ukraine, trong nỗ lực chấm dứt cuộc xung đột đang diễn ra. Những phát biểu này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong chính sách đối ngoại của chính quyền Trump.

Khi trả lời phỏng vấn của các phóng viên, Tổng thống Trump đã có những nhận xét gây tranh cãi về vai trò của Ukraine trong cuộc xung đột hiện tại, nói rằng: "(Tổng thống Ukraine) Zelensky cũng không hoàn toàn vô tội. Cần có hai người mới có thể nhảy điệu tango", đồng thời khẳng định vẫn duy trì mối quan hệ tốt với Tổng thống Ukraine.

Bên cạnh đó, ông Trump nhấn mạnh tính cấp bách của tình hình khi cho rằng "hàng nghìn người, chủ yếu là người trẻ, thiệt mạng mỗi tuần".

Phát biểu trong cuộc họp Nội các Mỹ, ông Trump đã làm rõ chiến lược áp dụng biện pháp kinh tế đối với cả hai bên: "Nếu tôi có thể giải quyết vấn đề đó bằng cách áp đặt lệnh trừng phạt, chỉ bằng cách hành động theo ý mình hoặc bằng cách sử dụng hệ thống thuế quan rất nghiêm ngặt, thì Nga, Ukraine và bất kỳ ai khác liên quan sẽ phải trả giá rất đắt".

Tổng thống Mỹ tuyên bố sẽ tìm kiếm một cuộc gặp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Nga Vladimir Putin. "Tôi cần phải đưa cả hai bên ngồi lại với nhau. Tôi muốn tất cả chấm dứt. Chúng ta có các lệnh trừng phạt kinh tế bởi vì chúng ta sẽ không tham gia vào một cuộc chiến tranh thế giới", ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Trump trước đó đã đưa ra một thời hạn cụ thể cho việc giải quyết xung đột. "Trong hai tuần tới, chúng ta sẽ biết được mọi chuyện sẽ đi theo hướng nào", ông Trump tuyên bố sau khi bày tỏ sự thất vọng về các cuộc tấn công gần đây của Nga gây thiệt hại cho một nhà máy của Mỹ đang hoạt động tại Ukraine.

"Tôi sẽ đưa ra quyết định về những gì chúng ta sẽ làm, và đó sẽ là một quyết định rất quan trọng, đó là liệu có nên áp dụng lệnh trừng phạt lớn hay thuế quan lớn hay cả hai, hay chúng ta không làm gì cả và nói rằng đó là cuộc chiến của họ?", ông Trump nêu rõ các lựa chọn đang được cân nhắc.

Chính quyền Trump đã tiến hành nhiều vòng đàm phán với cả hai bên, bao gồm hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Putin tại Alaska vào ngày 15/8, cuộc gặp với nhà lãnh đạo Ukraine hôm 18/8 và tuyên bố chuẩn bị cho cuộc gặp giữa ông Zelensky và ông Putin.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump cũng thể hiện sự thận trọng về khả năng gặp gỡ giữa hai bên. "Chúng ta sẽ xem liệu ông Putin và ông Zelensky có hợp tác với nhau hay không. Chuyện này hơi giống như dầu với giấm. Họ không hợp nhau lắm, vì những lý do hiển nhiên, nhưng chúng ta hãy chờ xem", ông Trump nhận xét.

Mặc dù có những tuyên bố về khả năng áp đặt trừng phạt, ông Trump vẫn khẳng định Mỹ sẽ tăng cường cung cấp vũ khí cho các đồng minh NATO đang hỗ trợ quân sự Ukraine. Washington cũng sẵn sàng đóng góp vào việc đảm bảo an ninh cho Ukraine hậu xung đột bằng cách cung cấp "công cụ chiến lược", bao gồm công nghệ giám sát và trinh sát (ISR).