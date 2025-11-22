Ngắm “chân dung màu nước” của họa sĩ Nguyễn Thu Hà

(Ngày Nay) -Chân dung - thể loại tưởng như cụ thể nhất của hội họa lại là nơi ẩn chứa sâu thẳm nhất của tâm hồn. Khi vẽ khuôn mặt người khác, thực ra là họa sĩ đang soi chiếu chính mình. Mỗi bức chân dung, suy cho cùng, là một tấm gương; mỗi tấm gương, tùy góc nhìn, lại trả về một hình ảnh khác.

Lúc 15g30 hôm nay 22/11 đến 30/11, tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM (97 Phó Đức Chính, phường Bến Thành), họa sĩ Nguyễn Thu Hà khai mạc triển lãm Chân dung màu nước - Sự soi chiếu qua những tấm gương với 38 bức chân dung được họa sĩ trực họa các nhân vật của mình.

Tại triển lãm, Nguyễn Thu Hà đã mời các nguyên mẫu xuất hiện trực tiếp trong phần khai mạc. Đây không chỉ là một buổi ra mắt tác phẩm, mà là một trải nghiệm sống động, nơi người xem tranh được đối diện trực tiếp với những nhân vật, những khuôn mặt đã trở thành nguồn cảm hứng cho từng bức chân dung.

Họa sĩ Nguyễn Thu Hà luôn có cách tiếp cận nhân vật theo chiều sâu, sự quan sát không chỉ ở vẻ bề ngoài. Chị vừa vẽ vừa trò chuyện nhiều giờ cùng nhân vật để thực sự tìm ra góc nhìn, cách cảm trọn vẹn nhất cho tác phẩm của mình. Nhiều bức chân dung được hoàn thiện với cảm thức sâu sắc của người nghệ sĩ dựa trên sự hiểu, sự cảm thông, và những kinh nghiệm cuộc đời của chính họa sĩ khi nhìn về câu chuyện của nhân vật.

Nguyễn Thu Hà tốt nghiệp Trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội năm 2002, nhưng phải đến cuối năm 2021, chị mới thực sự “trở về” với hội họa sau nhiều năm làm thời trang, gốm, đồ họa và phim ảnh...

Trước triển lãm lần này, vào tháng 7/2023, Nguyễn Thu Hà cùng 19 họa sĩ Việt Nam tham gia Triển lãm Hương Gió Phương Nam - Mỹ thuật Việt Nam ngày nay tại Ulanbator (Mông Cổ), và tháng 11/2024, chị giới thiệu triển lãm cá nhân Chân dung màu nước - Sự soi chiếu qua những tấm gương tại Hà Nội, một dấu mốc quan trọng khẳng định sự trở lại của người nghệ sĩ sống hết mình với đam mê.

Trong triển lãm tại TPHCM, họa sĩ Nguyễn Thu Hà sẽ thực hiện một buổi ký họa trực tiếp để khách xem tranh có thêm trải nghiệm về vẽ chân dung bằng màu nước. Đồng thời cuốn sách Chân dung màu nước - Sự soi chiếu qua những tấm gương phiên bản mới cũng sẽ được giới thiệu. Đây là cuốn sách tập hợp các bức chân dung đã được triển lãm cả những tác phẩm không hiện diện trong triển lãm nào. Với cuốn sách này, người yêu nghệ thuật có thể nhìn thấy một chân dung tương đối đầy đủ của Họa sĩ Nguyễn Thu Hà với Chân dung màu nước.

Một số tác phẩm "Chân dung màu nước" của họa sĩ Nguyễn Thu Hà