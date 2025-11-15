“Dấu vết khởi nguyên” của nữ họa sĩ người Pháp

Thanh Kiều In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) -Lưu trú ở Đà Nẵng trong khoảng 2 năm để vẽ tranh, nữ họa sĩ người Pháp Mathilde Granveau sẽ giới thiệu 20 tác phẩm tại Maii Art Gallery (72/7 Trần Quốc Toản, P. Xuân Hòa, TPHCM) trong cuộc triển lãm mang tên “Roots - Dấu vết khởi nguyên”, khai mạc lúc 18g ngày 15/11.
Họa sĩ Mathilde Granveau tại phòng tranh của cô ở Đà Nẵng
Họa sĩ Mathilde Granveau tại phòng tranh của cô ở Đà Nẵng

Họa sĩ Mathilde Granveau, cho biết: “Trong gần hai năm, tôi đã sáng tạo hai mươi bức tranh này tại ngôi nhà của mình ở Đà Nẵng, một không gian đã trở thành studio và nơi trú ẩn của tôi. Triển lãm này là hơi thở đầu tiên của chúng, một sự vén màn lặng lẽ cho hành trình nội tâm đã thành hình qua màu sắc, hình học và nhịp điệu.

Mỗi tác phẩm được kiến tạo thông qua các lớp băng keo và sơn, một quá trình lặp đi lặp lại và tiết lộ. Những gì còn sót lại bên dưới mỗi lớp mang theo dấu vết của sự kiên nhẫn, sự suy ngẫm và sự chuyển hóa. Hành động bóc tách này phản chiếu cách chúng ta kết nối với chính mình - cách chúng ta tìm kiếm ý nghĩa ẩn sâu bên dưới những ồn ào”.

“Dấu vết khởi nguyên” của nữ họa sĩ người Pháp ảnh 1

Tác phẩm "Du mục" của Mathilde Granveau

“Việt Nam chính là mảnh đất màu mỡ nơi nghệ thuật của tôi đã bén rễ, nơi tôi học cách sống chậm lại, lắng nghe và trưởng thành thông qua sự giản dị. Triển lãm “Roots - Dấu vết khởi nguyên” vừa là sự tri ân đối với mảnh đất này vừa là lời nhắc nhở bằng hình ảnh về sức mạnh nội tại của chúng ta”, Mathilde Granveau chia sẻ.

“Dấu vết khởi nguyên” của nữ họa sĩ người Pháp ảnh 2

Tác phẩm 'Sự hợp nhất" của Mathilde Granveau

Họa sĩ, giám tuyển Phan Trọng Văn, đánh giá: “Trong loạt tranh này, hình hài con người hiện ra như một nốt nhạc thị giác – không tròn đầy, không hoàn thiện, nhưng luôn chuyển động. Bố cục bất đối xứng mà nghệ sĩ sử dụng gợi liên tưởng đến các mảng trang trí dân gian Việt Nam và tinh thần phóng khoáng trong tranh Hàng Trống, nơi hình – nền được tổ chức theo trực giác chứ không tuân thủ đối xứng hình học. Chính sự “lệch có chủ đích” này tạo ra một trạng thái thị giác mở: người xem không bị dẫn, mà được tự tìm.

Màu sắc được tiết chế trong tương phản mạnh, chủ đạo các gam nâu trầm, đen và trắng, tạo không khí vừa bí ẩn vừa kiên nghị. Lối biểu đạt này gợi đến ảnh hưởng của chủ nghĩa Biểu hiện phương Tây, song vẫn mang tinh thần mềm và lắng của mỹ cảm Á Đông, nơi cơ thể không chỉ là xác thân, mà là dấu vết của cội nguồn”.

“Dấu vết khởi nguyên” của nữ họa sĩ người Pháp ảnh 3

Tác phẩm 'Bàn phím" của Mathilde Granveau

Triển lãm “Roots - Dấu vết khởi nguyên” mở cửa đến 24/11, vào xem tự do.

Thanh Kiều
Roots - Dấu vết khởi nguyên họa sĩ Mathilde Granveau

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Họa sĩ Mathilde Granveau tại phòng tranh của cô ở Đà Nẵng
“Dấu vết khởi nguyên” của nữ họa sĩ người Pháp
(Ngày Nay) -Lưu trú ở Đà Nẵng trong khoảng 2 năm để vẽ tranh, nữ họa sĩ người Pháp Mathilde Granveau sẽ giới thiệu 20 tác phẩm tại Maii Art Gallery (72/7 Trần Quốc Toản, P. Xuân Hòa, TPHCM) trong cuộc triển lãm mang tên “Roots - Dấu vết khởi nguyên”, khai mạc lúc 18g ngày 15/11.
Hà Lê “se sợi chỉ” cảm xúc, kết nối hàng nghìn trái tim tại Đêm nhạc Revolution 2025: Dệt Sắc Lưu Hương
Hà Lê “se sợi chỉ” cảm xúc, kết nối hàng nghìn trái tim tại Đêm nhạc Revolution 2025: Dệt Sắc Lưu Hương
(Ngày Nay) - Tối 14/11, sân khấu Hội trường lớn Học viện Báo chí và Tuyên truyền chào đón sự xuất hiện của Rapper Hà Lê trong đêm nhạc hội Revolution 2025: Dệt Sắc Lưu Hương . Đây là món quà đặc biệt và cũng là lời chào nồng nhiệt mà Khoa Xây dựng Đảng dành tặng các tân sinh viên Khóa 45.
Quang cảnh kỳ họp.
UBND TP Hồ Chí Minh có thêm ba Phó Chủ tịch mới
(Ngày Nay) - Ngày 14/11, HĐND TP Hồ Chí Minh khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã thông qua việc bầu bổ sung ba Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh gồm ông Hoàng Nguyên Dinh, ông Trần Văn Bảy và ông Nguyễn Công Vinh. Việc kiện toàn nhân sự diễn ra trong bối cảnh Thành phố đang đẩy mạnh triển khai mô hình chính quyền mới và thực hiện nhiều nhiệm vụ phát triển quan trọng.
Vấn nạn dùng AI gian lận thi cử ở Hàn Quốc
Vấn nạn dùng AI gian lận thi cử ở Hàn Quốc
(Ngày Nay) - Sau khi phát hiện các vụ gian lận tập thể bằng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Đại học Korea và Đại học Yonsei, nhiều trường khác, trong đó có Đại học Quốc gia Seoul, cũng ghi nhận các trường hợp tương tự, cho thấy tình trạng sử dụng AI để gian lận thi cử tại Hàn Quốc đang lan rộng bất kể hình thức thi trực tuyến hay trực tiếp.