“Dấu vết khởi nguyên” của nữ họa sĩ người Pháp

(Ngày Nay) -Lưu trú ở Đà Nẵng trong khoảng 2 năm để vẽ tranh, nữ họa sĩ người Pháp Mathilde Granveau sẽ giới thiệu 20 tác phẩm tại Maii Art Gallery (72/7 Trần Quốc Toản, P. Xuân Hòa, TPHCM) trong cuộc triển lãm mang tên “Roots - Dấu vết khởi nguyên”, khai mạc lúc 18g ngày 15/11.

Họa sĩ Mathilde Granveau, cho biết: “Trong gần hai năm, tôi đã sáng tạo hai mươi bức tranh này tại ngôi nhà của mình ở Đà Nẵng, một không gian đã trở thành studio và nơi trú ẩn của tôi. Triển lãm này là hơi thở đầu tiên của chúng, một sự vén màn lặng lẽ cho hành trình nội tâm đã thành hình qua màu sắc, hình học và nhịp điệu.

Mỗi tác phẩm được kiến tạo thông qua các lớp băng keo và sơn, một quá trình lặp đi lặp lại và tiết lộ. Những gì còn sót lại bên dưới mỗi lớp mang theo dấu vết của sự kiên nhẫn, sự suy ngẫm và sự chuyển hóa. Hành động bóc tách này phản chiếu cách chúng ta kết nối với chính mình - cách chúng ta tìm kiếm ý nghĩa ẩn sâu bên dưới những ồn ào”.

“Việt Nam chính là mảnh đất màu mỡ nơi nghệ thuật của tôi đã bén rễ, nơi tôi học cách sống chậm lại, lắng nghe và trưởng thành thông qua sự giản dị. Triển lãm “Roots - Dấu vết khởi nguyên” vừa là sự tri ân đối với mảnh đất này vừa là lời nhắc nhở bằng hình ảnh về sức mạnh nội tại của chúng ta”, Mathilde Granveau chia sẻ.

Họa sĩ, giám tuyển Phan Trọng Văn, đánh giá: “Trong loạt tranh này, hình hài con người hiện ra như một nốt nhạc thị giác – không tròn đầy, không hoàn thiện, nhưng luôn chuyển động. Bố cục bất đối xứng mà nghệ sĩ sử dụng gợi liên tưởng đến các mảng trang trí dân gian Việt Nam và tinh thần phóng khoáng trong tranh Hàng Trống, nơi hình – nền được tổ chức theo trực giác chứ không tuân thủ đối xứng hình học. Chính sự “lệch có chủ đích” này tạo ra một trạng thái thị giác mở: người xem không bị dẫn, mà được tự tìm.

Màu sắc được tiết chế trong tương phản mạnh, chủ đạo các gam nâu trầm, đen và trắng, tạo không khí vừa bí ẩn vừa kiên nghị. Lối biểu đạt này gợi đến ảnh hưởng của chủ nghĩa Biểu hiện phương Tây, song vẫn mang tinh thần mềm và lắng của mỹ cảm Á Đông, nơi cơ thể không chỉ là xác thân, mà là dấu vết của cội nguồn”.

Triển lãm “Roots - Dấu vết khởi nguyên” mở cửa đến 24/11, vào xem tự do.