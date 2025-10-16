Ngành giáo dục sẽ cấp văn bằng chứng chỉ số đồng thời với văn bằng giấy

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc cấp văn bằng chứng chỉ số đồng thời với văn bằng giấy sẽ giúp hiện đại hóa quy trình quản lý, tiết kiệm thời gian, chi phí.
Học sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. Ảnh: TTXVN.
Học sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. Ảnh: TTXVN.

Bên cạnh văn bằng chứng chỉ giấy, người học sẽ được cấp văn bằng chứng chỉ số. Đây là một trong những điểm mới đáng chú trong dự thảo Thông tư ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, thay thế Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc cấp văn bằng chứng chỉ số đồng thời với văn bằng giấy sẽ giúp hiện đại hóa quy trình quản lý, tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch và số hóa theo chỉ đạo của Đảng và Chính phủ.

Dự thảo Thông tư cũng hướng đến những thay đổi khi ba dự án Luật (Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp) được sửa đổi, bổ sung và thay thế trong thời gian sắp tới: thay việc cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở bằng xác nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở trong học bạ; bổ sung bằng trung học nghề; bổ sung hình thức văn bằng số, chứng chỉ số; bổ sung phạm vi, đối tượng điều chỉnh bao gồm văn bằng chứng chỉ của giáo dục nghề nghiệp.

Dự thảo cũng có những điều chỉnh liên quan đến bằng tốt nghiệp theo hướng trao quyền chủ động cho sở giáo dục và đào tạo và cơ sở giáo dục.

Cụ thể, dự thảo Thông tư bỏ nội dung quy định về in phôi bằng tốt nghiệp, chứng chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phân cấp cho sở giáo dục và đào tạo hoặc giao cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng chứng chỉ (đối với văn bằng chứng chỉ giấy). Bên cạnh đó, mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp, mẫu chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân quy định tại các văn bản hiện hành được thay bằng quy định nội dung chính ghi trên văn bằng chứng chỉ; mẫu các sổ gốc cấp bằng, phụ lục sổ gốc cấp bằng, sổ cấp bản sao từ sổ gốc... được thay bằng quy định nội dung chính ghi trên các sổ này.

Với bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, theo dự thảo, thời hạn cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (giấy) giảm từ 75 ngày xuống còn 30 ngày; thời hạn cấp văn bằng chứng chỉ số chỉ còn 5 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.

Đặc biệt, dự thảo bổ sung các quy định thực tế và linh hoạt hơn, như cho phép ủy quyền cấp phó ký văn bằng chứng chỉ để giảm tải khối lượng công việc, quy định rõ cách xử lý trong các trường hợp đặc biệt (sáp nhập, chia tách, giải thể cơ quan cấp phát hoặc không còn người có thẩm quyền theo quy định).

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các điều chỉnh này không chỉ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn mà còn bảo đảm quyền lợi của người học, giảm thiểu khiếu nại, kiến nghị, đồng thời nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong quản lý Nhà nước về văn bằng chứng chỉ.

PV
Giáo dục Văn bằng

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Không chỉ trẻ em, người lớn đến khám và nhập viện liên đến các bệnh về đường hô hấp, cúm mùa… có xu hướng gia tăng.
Bệnh hô hấp, cúm mùa tăng mạnh ở cả trẻ em và người cao tuổi
(Ngày Nay) - Thời điểm giao mùa với thời tiết thay đổi thất thường, mưa bão liên tiếp và độ ẩm cao đang tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm như cúm, các bệnh hô hấp, phế cầu gia tăng, làm ảnh hưởng đến sức khỏe của cả trẻ em và người lớn, đặc biệt là người cao tuổi và người có bệnh nền.
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu
Bảo đảm lễ mở ký Công ước Hà Nội diễn ra thành công
(Ngày Nay) - Chủ tịch nước lưu ý các cơ quan chức năng rà soát sự phối hợp giữa các bộ ngành, thành phố Hà Nội, bảo đảm chặt chẽ từ kịch bản, nội dung, tiến độ triển khai Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).
Intel trở lại đường đua AI: Hé lộ chip "siêu trí tuệ" sắp ra mắt
Intel trở lại đường đua AI: Hé lộ chip "siêu trí tuệ" sắp ra mắt
(Ngày Nay) - Từng bị xem là “ông vua ngủ quên” của ngành bán dẫn, Intel nay trở lại với tham vọng lật ngược bàn cờ AI. Từ chip Crescent Island cho trung tâm dữ liệu đến Panther Lake cho PC, ông lớn công nghệ Mỹ đang tung đòn phản công quyết liệt trong cuộc chiến chip trị giá hàng trăm tỷ USD, mở đầu cho một kỷ nguyên cạnh tranh mới.
Cục Dự trữ Nhà nước hỗ trợ các tỉnh phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai.
Kịp thời xuất cấp hàng dự trữ quốc gia, hỗ trợ các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai
(Ngày Nay) - Thời gian vừa qua, liên tiếp hai cơn bão số 10 và số 11 đổ bộ vào nước ta, hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc Bộ và tỉnh Thanh Hóa, đồng thời lũ trên các hệ thống sông tại một số tỉnh đã vượt mức đỉnh lịch sử năm 2024; gây nên thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
Ảnh minh hoạ.
WHO báo động tình trạng nhiễm khuẩn kháng thuốc gia tăng mạnh
(Ngày Nay) - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã lên tiếng báo động về thực trạng nhiễm khuẩn kháng thuốc đang gia tăng mạnh, làm suy giảm hiệu quả của các phương pháp điều trị và khiến cho những vết thương nhỏ hay các bệnh nhiễm trùng thông thường cũng có thể trở nên nghiêm trọng.