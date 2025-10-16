Ngành giáo dục sẽ cấp văn bằng chứng chỉ số đồng thời với văn bằng giấy

(Ngày Nay) - Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc cấp văn bằng chứng chỉ số đồng thời với văn bằng giấy sẽ giúp hiện đại hóa quy trình quản lý, tiết kiệm thời gian, chi phí.

Bên cạnh văn bằng chứng chỉ giấy, người học sẽ được cấp văn bằng chứng chỉ số. Đây là một trong những điểm mới đáng chú trong dự thảo Thông tư ban hành Quy chế văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố, thay thế Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc cấp văn bằng chứng chỉ số đồng thời với văn bằng giấy sẽ giúp hiện đại hóa quy trình quản lý, tiết kiệm thời gian, chi phí, đồng thời đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch và số hóa theo chỉ đạo của Đảng và Chính phủ.

Dự thảo Thông tư cũng hướng đến những thay đổi khi ba dự án Luật (Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học, Luật Giáo dục nghề nghiệp) được sửa đổi, bổ sung và thay thế trong thời gian sắp tới: thay việc cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở bằng xác nhận hoàn thành chương trình trung học cơ sở trong học bạ; bổ sung bằng trung học nghề; bổ sung hình thức văn bằng số, chứng chỉ số; bổ sung phạm vi, đối tượng điều chỉnh bao gồm văn bằng chứng chỉ của giáo dục nghề nghiệp.

Dự thảo cũng có những điều chỉnh liên quan đến bằng tốt nghiệp theo hướng trao quyền chủ động cho sở giáo dục và đào tạo và cơ sở giáo dục.

Cụ thể, dự thảo Thông tư bỏ nội dung quy định về in phôi bằng tốt nghiệp, chứng chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phân cấp cho sở giáo dục và đào tạo hoặc giao cơ quan có thẩm quyền cấp văn bằng chứng chỉ (đối với văn bằng chứng chỉ giấy). Bên cạnh đó, mẫu bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp, mẫu chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân quy định tại các văn bản hiện hành được thay bằng quy định nội dung chính ghi trên văn bằng chứng chỉ; mẫu các sổ gốc cấp bằng, phụ lục sổ gốc cấp bằng, sổ cấp bản sao từ sổ gốc... được thay bằng quy định nội dung chính ghi trên các sổ này.

Với bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, theo dự thảo, thời hạn cấp bằng tốt nghiệp trung học phổ thông (giấy) giảm từ 75 ngày xuống còn 30 ngày; thời hạn cấp văn bằng chứng chỉ số chỉ còn 5 ngày kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp.

Đặc biệt, dự thảo bổ sung các quy định thực tế và linh hoạt hơn, như cho phép ủy quyền cấp phó ký văn bằng chứng chỉ để giảm tải khối lượng công việc, quy định rõ cách xử lý trong các trường hợp đặc biệt (sáp nhập, chia tách, giải thể cơ quan cấp phát hoặc không còn người có thẩm quyền theo quy định).

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các điều chỉnh này không chỉ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn mà còn bảo đảm quyền lợi của người học, giảm thiểu khiếu nại, kiến nghị, đồng thời nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong quản lý Nhà nước về văn bằng chứng chỉ.