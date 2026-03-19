Manulife Việt Nam phản hồi bài viết: “Bệnh viện tâm thần không phải là… bệnh viện”

(Ngày Nay) - Manulife Việt Nam xác nhận, các quy định trong hợp đồng bảo hiểm là căn cứ trong quyết định từ chối chi trả quyền lợi bảo hiểm.

Ngày 19/03/2026, Manulife Việt Nam đã có thông tin phản hồi liên quan đến bài viết Ngày Nay đã đăng tải. Để rộng đường dư luận, Ngày Nay xin trích đăng nguyên văn nội dung trên.

Nội dung cụ thể như sau:

Chúng tôi được biết ngày 07/03/2026, Tạp chí Ngày Nay đã đăng tải bài viết có tiêu đề: “Manulife từ chối bồi thường với lý do bệnh viện tâm thần không phải là bệnh viện”.

Sau khi rà soát nội dung bài viết, chúng tôi nhận thấy tiêu đề và các nội dung trong bài diễn giải rằng Công ty Manulife từ chối chi trả quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng với lý do “bệnh viện tâm thần không phải là bệnh viện” là chưa thể hiện đầy đủ quy định có liên quan trong hợp đồng bảo hiểm và bản chất sự việc. Tiêu đề và nội dung của Quý Tạp chí có thể khiến độc giả hiểu nhầm về cách thức giải quyết quyền lợi bảo hiểm của Manulife Việt Nam.

Chúng tôi xin phép thông tin rằng, trường hợp của người tham gia bảo hiểm được nêu trong bài báo thuộc phạm vi loại trừ bảo hiểm theo quy định của hợp đồng đã giao kết với khách hàng. Cũng theo quy định trong hợp đồng bảo hiểm, khái niệm “Bệnh Viện” được đưa ra nhằm xác định phạm vi bảo hiểm, từ đó xác định phạm vi quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm, mà không nhằm phủ nhận tư cách pháp lý và chuyên môn của các cơ sở y tế chuyên khoa tâm thần. Các quy định trong hợp đồng bảo hiểm này là căn cứ trong quyết định từ chối chi trả quyền lợi của Manulife Việt Nam.

Công ty luôn lắng nghe và giải quyết thấu đáo những thắc mắc của khách hàng trên tinh thần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng theo cam kết trong hợp đồng cũng như tuân thủ pháp luật kinh doanh bảo hiểm nói riêng và pháp luật Việt Nam nói chung.

Nhằm đảm bảo thông tin được truyền tải khách quan, chính xác và tránh gây hiểu nhầm cho độc giả, chúng tôi kính đề nghị Quý Tạp chí xem xét điều chỉnh tiêu đề và nội dung bài viết cho phù hợp với bản chất của sự việc, phù hợp với các quy định cụ thể trong hợp đồng bảo hiểm của khách hàng.

Chúng tôi luôn tôn trọng vai trò của báo chí trong việc cung cấp thông tin với công chúng và sẵn sàng phối hợp với Quý Tạp chí để làm rõ các nội dung liên quan khi cần thiết.

Liên quan đến vụ việc, luật sư Phương Văn Thêm - Đoàn luật sư TP.HCM nhấn mạnh, công ty TNHH Manulife Việt Nam cho rằng: “Bệnh viện tâm thần thành phố Hồ Chí Minh không phải là Bệnh viện; Không chi trả cho bệnh tâm thần rối loạn tâm lý” là không thỏa đáng. Manulife viện lý do này dẫn đến việc không chi trả “Bảo hiểm trợ cấp y tế 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng) cho một ngày nằm viện mà hai bên đã ký kết.

Luật sư lập luận: "Khi tham gia ký kết hợp đồng, Công ty TNHH Manulife Việt Nam không giao bản chính hợp đồng bảo hiểm cho chị T.T.T.T., mà chỉ giao các văn bản giải thích, cho đến khi chị T.T.T.T. phát hiện được gần đây (12/2025). Đây là một trong những vấn đề mấu chốt nhất cần phải được Manulife làm sáng tỏ".

Để đến khi, chị T.T.T.T. đã yêu cầu Manulife cung cấp toàn bộ bản chính hợp đồng bảo hiểm nhân thọ số 280354878 mà chị đã ký kết thì bên phía Công ty TNHH Manulife Việt Nam mới in ra giao cho khách hàng nhưng hợp đồng không có chữ ký của khách hàng. Luật sư Thêm nghi vấn, liệu khách hàng có bị "gài bẫy" khi thực hiện giao dịch hợp đồng?

“Vì vậy, chị T.T.T.T. hoàn toàn có quyền nghi ngờ khuất tất từ phía Công ty TNHH Manulife Việt Nam có thể thêm bớt nhiều nội dung ghi trong hợp đồng để “viện cớ” không chi trả bảo hiểm”, luật sư Phương Văn Thêm đánh giá.

Cũng trong ngày 19/03/2026, phóng viên Ngày Nay đã gửi đến đại diện Manulife các câu hỏi liên quan đến vụ việc. Đại diện Manulife Việt Nam xác nhận sẽ phối hợp với bộ phận có liên quan để tiếp tục phản hồi.