Nhạc kịch Hàn Quốc đến với thiếu nhi TPHCM

(Ngày Nay) -Vở nhạc kịch thiếu nhi "Hành trình tìm cháu gái của bà Geumdarae" đến từ Hàn Quốc với 2 suất diễn tại Nhà Thiếu nhi TPHCM (phường Xuân Hòa) trong 2 đêm 7 và 8/5.

Chương trình nằm trong khuôn khổ chuỗi dự án “Touring K-Arts” – đưa các tác phẩm nghệ thuật giới thiệu văn hóa Hàn Quốc đến các nước – được hỗ trợ bởi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cùng Quỹ Giao lưu Văn hóa Quốc tế Hàn Quốc (KOFICE). Trước khi đến Việt Nam, vở nhạc kịch Hành trình tìm cháu gái của bà Geumdarae đã đến với các em nhỏ Mexico.

Vở nhạc kịch được lấy cảm hứng từ làn điệu dân ca Seodo – bài hát Geumdaraekkung được lưu truyền tại vùng Hwangju, tỉnh Hwanghae. Từ một bài hát về nỗi nhớ khi tình yêu bị chia cắt, vở diễn được sáng tạo nhằm giới thiệu một cách sinh động và dễ hiểu những nét đặc sắc của âm nhạc truyền thống Hàn Quốc.

Vở diễn kể câu chuyện về hành trình tìm kiếm đứa cháu gái yêu quý đi lạc của bà Geumdarae. Hành trình ấy được khắc họa khéo léo và thú vị qua hình thức biểu diễn tương tác với các nghệ sĩ hóa thân thành các con vật và biểu diễn nhạc cụ Samulnori và dân ca Seodo.

Theo Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam Park Chan A, vở diễn truyền tải thông điệp ý nghĩa: “khi chúng ta cùng giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, mọi người sẽ cùng hạnh phúc”. Thông qua chương trình, ban tổ chức kỳ vọng đây sẽ là cầu nối văn hóa, giúp thế hệ trẻ Việt Nam hiểu thêm về tâm hồn và truyền thống Hàn Quốc, từ đó thắt chặt tình hữu nghị giữa hai quốc gia.