Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Chính phủ chuẩn bị Kỳ họp thứ 10

(Ngày Nay) - Dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: 45 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp (trong đó 43/45 dự án do Chính phủ trình); 13 nhóm nội dung về kinh tế-xã hội.

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội và Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra chiều 15/9, tại Nhà Quốc hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đồng chủ trì Hội nghị.

Hội nghị được tổ chức nhằm trao đổi, thống nhất chỉ đạo nội dung chương trình Kỳ họp thứ 10, kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV và cách thức tổ chức tiến hành kỳ họp, đảm bảo kỳ họp diễn ra thông suốt, với chất lượng, hiệu quả cao nhất.

Kỳ họp thứ 10 sẽ khai mạc vào ngày 20/10/2025.

Dự kiến, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định: 45 dự án luật, nghị quyết thuộc công tác lập pháp (trong đó 43/45 dự án do Chính phủ trình); 13 nhóm nội dung về kinh tế-xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước; 13 nhóm nội dung các cơ quan gửi báo cáo để đại biểu Quốc hội nghiên cứu.

Quốc hội luôn sát cánh, chia sẻ, đồng hành cùng Chính phủ

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Quốc hội, Chính phủ thời gian qua; cảm ơn Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội luôn sát cánh, chia sẻ, đồng hành cùng Chính phủ với tinh thần “Đảng chỉ đạo; Chính phủ thống nhất; Quốc hội đồng tình; nhân dân ủng hộ; người dân, doanh nghiệp vào cuộc” “Chỉ bàn làm, không bàn lùi.”

Quá trình phối hợp ngày càng nhuần nhuyễn, thông suốt, hiệu quả hơn. Tinh thần làm việc thể hiện trách nhiệm rất cao đối với nhân dân, với Đảng, Nhà nước.

Cho biết khối lượng công việc Kỳ họp thứ 10 rất lớn, Thủ tướng nhấn mạnh, cơ quan soạn thảo, các bộ, ngành cần cố gắng, nỗ lực, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa, trọng tâm, trọng điểm để đáp ứng yêu cầu đặt ra; mong muốn Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội chia sẻ cùng Chính phủ.

Nguyên tắc là vừa làm vừa trao đổi với nhau với tinh thần cầu thị, đặt nhiệm vụ chung lên trên hết, trước hết; phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn. Cùng với đó, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội để lắng nghe ý kiến nhân dân, các nhà khoa học, doanh nghiệp...

Thủ tướng chỉ rõ, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế tiếp tục đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp, sát sao của Đảng mà thường xuyên, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, cấp ủy các cấp; không cầu toàn, nóng vội, vừa đảm bảo các yêu cầu về quy trình, thủ tục vừa đảm bảo chất lượng, vừa nâng cao tiến độ.

Công tác chuẩn bị phải kỹ lưỡng, công phu, nghiêm túc để bớt thời gian tranh luận. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các cơ quan; sử dụng trí tuệ nhân tạo để giảm sức lao động, nâng cao hiệu quả.

Thủ tướng đề nghị tiếp tục đổi mới tư duy, đẩy mạnh cải cách, chuyển đổi từ tư duy nặng về quản lý sang tư duy kiến tạo và phục vụ; bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn và lấy thực tiễn làm thước đo.

“Đổi mới tư duy rất quan trọng trong quá trình làm luật, làm sao diễn đạt ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm, dễ giám sát, dễ kiểm tra,” Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng với đó, hành động quyết liệt, thống nhất vì lợi ích quốc gia, dân tộc; tăng cường phân cấp, phân quyền đi đôi với phân bổ nguồn lực và nâng cao năng lực thực thi.

Tăng cường giám sát, kiểm tra trong quá trình xây dựng cũng như quá trình tổ chức, thực hiện. Rà soát, kiên quyết cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết, làm tăng chi phí đầu vào cho người dân và doanh nghiệp.

Thủ tướng cho rằng, cần mạnh dạn hơn nữa trong tư duy tiếp cận để thay đổi cách xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật. Sau khi ban hành, các luật phải đi vào cuộc sống, giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra, làm sao chi phí tuân thủ, chi phí đầu vào thấp nhất có thể để tạo ra sự cạnh tranh quốc gia, cạnh tranh sản phẩm, cạnh tranh thị trường; tiếp tục đột phá trong xây dựng pháp luật và thực thi pháp luật.

Với diễn biến phức tạp như hiện nay, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, cần có sự đoàn kết, thống nhất giữa Quốc hội, Chính phủ để thực hiện các nhiệm vụ.

Trong đó có việc xây dựng hệ thống pháp luật trên tinh thần Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, lấy người dân làm trung tâm, chủ thể. Đặc biệt cần giải bài toán từ yêu cầu thực tiễn.

Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong xây dựng pháp luật

Phát biểu kết thúc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ: Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra. Dù cuối năm có nhiều việc quan trọng như chuẩn bị cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 nhưng các cơ quan phải đảm bảo chất lượng Kỳ họp thứ 10.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tổng Thư ký Quốc hội phối hợp với Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ sắp xếp chương trình phù hợp; báo cáo xin ý kiến Quốc hội để tiến hành Kỳ họp liên tục, không chia thành 2 đợt như các kỳ họp gần đây; tiếp tục đổi mới cách làm, tranh thủ làm đêm, làm thứ bảy, chủ nhật trên tinh thần "thần tốc hành quân."

Chủ tịch Quốc hội lưu ý các cơ quan tiếp tục phối hợp nhanh chóng, khoa học, kịp thời hơn nữa trong gửi tài liệu ngay trong giai đoạn dự thảo cho đại biểu Quốc hội; đưa vào ứng dụng (App) để giảm thời gian họp và đại biểu có thời gian nghiên cứu.

Chủ tịch Quốc hội cho biết qua thảo luận, thống nhất không tiến hành chất vấn, thay đổi bằng hình thức Chính phủ gửi báo cáo đầy đủ để Quốc hội thảo luận trong 1 buổi.

Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu cơ quan trình dự án phải chủ động chuẩn bị nội dung để có thể báo cáo gộp các tờ trình; giảm thời gian đọc mỗi tờ trình khoảng 5 phút, sắp xếp thời gian phù hợp để Quốc hội thảo luận các luật, nghị quyết và thời gian Quốc hội xem xét bấm nút thông qua; chia nhóm thảo luận theo vấn đề: nhóm kinh tế, xã hội, tư pháp-pháp luật, khoa học-công nghệ, quốc phòng-an ninh...

Đồng thời, dành một ngày để Quốc hội thảo luận, đánh giá hoạt động của Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Bộ trưởng, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban phải theo đến cùng các dự án Luật do cơ quan mình soạn thảo, trình, thẩm tra theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (sửa đổi), bảo đảm “thấu tình đạt lý” để Quốc hội bấm nút thông qua với tỷ lệ tán thành cao. Các Bộ trưởng, trưởng ngành phải ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo trong xây dựng pháp luật.

Với tinh thần "đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công," Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, "Kỳ họp là thành công chung của Chính phủ, của Quốc hội, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm".