Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội cơ bản hoàn thành kiểm điểm theo đúng quy định

(Ngày Nay) - Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiểm điểm nghiêm túc những việc đã làm tốt, những việc còn hạn chế, cần rút kinh nghiệm.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Sáng 21/12, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì Hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội năm 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết thực hiện Quy chế làm việc của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Quy định số 366-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, Hướng dẫn số 43-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội dung về kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị, Quy định số 02 của Đảng ủy Quốc hội về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân năm 2025, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội phải hoàn thành trong tháng 12/2025.

Do đó, vừa qua, Ban Tổ chức Đảng ủy Quốc hội đã có văn bản đề nghị các Đảng ủy trực thuộc tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, đánh giá, xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân trong năm 2025.

Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đến nay, các cơ quan, đơn vị đã cơ bản hoàn thành việc kiểm điểm theo đúng quy định.

Trên tinh thần tích cực, khẩn trương, trong bối cảnh các cơ quan đều đang tập trung chuẩn bị Đại hội lần thứ XIV của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội nêu cao tinh thần trách nhiệm, kiểm điểm nghiêm túc những việc đã làm tốt, những việc còn hạn chế, cần rút kinh nghiệm để tới đây thực hiện hiệu quả hơn nữa vai trò, trách nhiệm của cá nhân, tập thể.

Tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến và các Phó Bí thư Đảng ủy Quốc hội, các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội đã tiến hành kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng cá nhân và tập thể năm 2025.

