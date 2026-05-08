Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác cán bộ.
Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trao các nghị quyết và tặng hoa cho các Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban, ngày 13/4/2026. Ảnh: quochoi.vn
Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga trao các nghị quyết và tặng hoa cho các Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban, ngày 13/4/2026. Ảnh: quochoi.vn

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn bà Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XVI.

Phê chuẩn bà Trần Thị Hoa Ry, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức vụ Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XVI.

Phê chuẩn ông Quàng Văn Hương, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XVI.

Phê chuẩn bà Đinh Thị Phương Lan, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XVI.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị phê chuẩn các ông/bà có tên sau giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XVI, gồm: Ông Nguyễn Trường Giang, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI; bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI; bà Trần Hồng Nguyên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI; ông Ngô Trung Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI; bà Mai Thị Phương Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI; bà Nguyễn Thị Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV, đại biểu Quốc hội khóa XVI.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các nghị quyết phê chuẩn Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XVI; Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XVI; Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XVI; Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội khóa XVI; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khóa XVI; Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội khóa XVI; Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội khóa XVI.

Tại Nghị quyết số 227/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm ông Hoàng Ngọc Phương, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội giữ chức Trợ lý đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Tại Nghị quyết số 260/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Cường, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội khóa XV giữ chức Trợ lý đồng chí Nguyễn Khắc Định, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

PV
Quốc hội công tác cán bộ Nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Phối cảnh cầu Đình Khao.
Dự án Cầu Đình Khao: Dự thầu vượt mức quy định 562 tỷ đồng nhưng vẫn trúng thầu
(Ngày Nay) -  Tại Dự án Cầu Đình Khao, quy định vốn nhà nước hỗ trợ tối đa là 796 tỷ đồng, song một liên danh đã dự thầu với số tiền là 1.358 tỷ đồng, vượt mức quy định đến 562 tỷ đồng, nhưng sau đó lại trúng thầu với phần giá trị này là 745 tỷ đồng. Lộ dấu hiệu làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà đầu tư.
Loạt cổ phiếu được kỳ vọng hút dòng tiền trong tháng 5
Loạt cổ phiếu được kỳ vọng hút dòng tiền trong tháng 5
(Ngày Nay) - Sau giai đoạn thị trường biến động mạnh trong quý 1/2026, nhiều chuyên gia và tổ chức phân tích cho rằng dòng tiền đang có xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu midcap – nhóm vốn hóa vừa được đánh giá còn dư địa tăng trưởng và có mặt bằng định giá hấp dẫn hơn so với nhóm VN30…
Luật Trí tuệ nhân tạo (Luật số 134/2025/QH15) được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025, có hiệu lực thi hành từ 1/3/2026. (Ảnh minh họa)
Thiết lập Cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo (AI)
(Ngày Nay) - Nghị định mới của Chính phủ quy định việc thiết lập Cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo (AI) và Cơ sở dữ liệu quốc gia về hệ thống AI, đặt ra các yêu cầu cụ thể đối với việc thu thập, cập nhật, công khai, kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin trên các nền tảng này.
Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử phối hợp với UBND đặc khu Cô Tô ký quy chế phối hợp.
Thiết lập "lá chắn xanh" bảo vệ đa dạng sinh học biển tại Cô Tô - Đảo Trần
(Ngày Nay) - Ngày 7/5, Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử phối hợp với UBND đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập, giao đơn vị quản lý và ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý Khu bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần.
Hoạt động kế toán kiểm soát chi tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội. (Ảnh minh họa)
Phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 16,4 triệu tỷ đồng
(Ngày Nay) - Tại Nghị quyết số 26/2026/QH16 về Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2026 - 2030, Quốc hội quyết nghị phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 16,4 triệu tỷ đồng; tỷ lệ huy động ngân sách nhà nước bình quân đạt 18% GDP, tỷ trọng thu nội địa bình quân khoảng 87 - 88% tổng thu ngân sách nhà nước, tỷ trọng thu ngân sách Trung ương đến năm 2030 chiếm khoảng 53 - 54% tổng thu ngân sách nhà nước.