Ngoại giao đa phương: 80 năm đồng hành cùng Việt Nam chuyển mình mạnh mẽ

Bộ Y tế cấp mới, gia hạn giấy đăng ký lưu hành gần 800 loại thuốc (Ngày Nay) - Cục Quản lý Dược vừa cấp mới, gia hạn gần 800 loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong và ngoài nước để đáp ứng nhu cầu điều trị, phòng chống dịch bệnh.

Mỹ để ngỏ khả năng lùi thời hạn cấm TikTok (Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/8 cho biết ông đã có các nhà đầu tư Mỹ sẵn sàng mua TikTok và có thể tiếp tục lùi thời hạn để công ty Trung Quốc ByteDance thoái vốn khỏi ứng dụng này tại Mỹ. Động thái trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi Nhà Trắng mở tài khoản trên nền tảng video ngắn này.

Châu Âu trong vòng xoáy lệ thuộc vào Mỹ (Ngày Nay) - Chuyến đi Washington D.C. của các lãnh đạo châu Âu phơi bày sự lệ thuộc nặng nề vào Mỹ trong cuộc chiến Ukraine.

Điểm chuẩn khối trường quân đội cao “chạm nóc” với 30 điểm tuyệt đối (Ngày Nay) - Mức điểm chuẩn cao nhất của khối trường quân đội lên đến 30 điểm, áp dụng với thí sinh nữ tuyển vào Học viện Quân y.

Đưa vào sử dụng Không gian văn hoá di sản gốm sứ (Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chiều 22/8, tại Hà Nội, Tổ chức “Trái tim người lính” giới thiệu Không gian văn hóa di sản gốm sứ của cựu chiến binh, kỷ lục gia, Tiến sĩ Lê Duy Hảo tại phường Bạch Mai, Hà Nội.

Việc tự chủ chip tại Việt Nam cần một lộ trình thực tế và có chọn lọc (Ngày Nay) - Theo các chuyên gia, việc tự chủ chip tại Việt Nam cần một lộ trình thực tế và có chọn lọc vì khó cạnh tranh trực tiếp ở phân khúc bán dẫn siêu tiên tiến vốn đòi hỏi vốn đầu tư hàng chục tỷ USD.

Chính sách thuế của Mỹ đưa Ấn Độ và Trung Quốc xích lại gần nhau? (Ngày Nay) - Trong một bước tiến ngoại giao quan trọng, Ấn Độ và Trung Quốc đã nhất trí nối lại các chuyến bay thẳng và thúc đẩy thương mại song phương, thể hiện nỗ lực hàn gắn quan hệ vốn bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau vụ đụng độ biên giới năm 2020.

Túi ‘phân hủy sinh học’ của MM Mega Market Việt Nam khó… phân hủy sinh học! (Ngày Nay) - Hàng loạt sản phẩm của MM Mega Market Việt Nam trên nhãn có ghi “phân hủy sinh học”, nhưng thành phần chính lại được xếp vào nhóm "bao bì nhựa khó phân hủy sinh học ”!

Nam Long ADC và Cen Land hợp tác khai mở phân khúc bất động sản vừa túi tiền tại miền Bắc (Ngày Nay) -Công ty TNHH Phát triển căn hộ Nam Long (Nam Long ADC) và Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ (Cen Land) vừachính thức ký kết hợp tác chiến lược, công bố Cen Land chính thức là đối tác phân phối độc quyền dự án An Zen Residences – sản phẩm tiên phong trong phân khúc bất động sản vừa túi tiền tại miền Bắc.