Quan hệ Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục mở rộng qua hợp tác địa phương

(Ngày Nay) - Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị Việt-Trung, thống nhất thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các bộ, ngành và địa phương hai bên.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, ngày 22/8, tại tỉnh Tứ Xuyên, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, đã hội kiến với ông Vương Hiểu Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên.

Tại buổi tiếp, hai bên bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam-Trung Quốc. Kim ngạch thương mại hai chiều trong năm ngoái đạt 205,2 tỷ USD, tăng 19,3%; trong 6 tháng đầu năm nay đạt 113,8 tỷ USD, tăng 19,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam với tỉnh Tứ Xuyên cũng đạt nhiều tiến triển nổi bật, với thương mại song phương năm 2024 đạt trên 14 tỷ USD, tăng 30,1%; trong 5 tháng đầu năm nay đạt trên 6,6 tỷ USD, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm ngoái, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị, quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Trung Quốc và Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc.

Thời gian qua, Việt Nam đã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, cơ quan nhà nước và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, triệt để phân cấp, phân quyền; ban hành 4 Nghị quyết chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, hội nhập quốc tế và hoàn thiện thể chế, pháp luật, trong đó có cơ chế mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác địa phương.

Về hợp tác thời gian tới, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương mong muốn tỉnh Tứ Xuyên tiếp tục thực hiện nhận thức chung cấp cao, nhất là kết quả các chuyến thăm song phương và trao đổi, tiếp xúc gần đây giữa lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai Nhà nước; tăng cường hơn nữa quan hệ giao lưu, hợp tác với các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam; hoan nghênh lãnh đạo chủ chốt tỉnh Tứ Xuyên thăm và thiết lập quan hệ hữu nghị với các địa phương của Việt Nam; hoan nghênh cơ quan lập pháp của tỉnh Tứ Xuyên tăng cường giao lưu, hợp tác với các cơ quan của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các tỉnh của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác thực chất trên các lĩnh vực: kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế số, kinh tế tầm thấp, giáo dục, đào tạo, thương mại và đầu tư, công nghiệp chế tạo và công nghệ cao, hạ tầng giao thông-logistics, nhất là về đường sắt, cảng biển, nông nghiệp công nghệ cao..., qua đó tận dụng tốt hơn nữa tiềm năng phát triển của hai bên.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị tỉnh Tứ Xuyên tăng cường hợp tác về di sản, văn hóa, du lịch, mở rộng học bổng và tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên Việt Nam học tập, nghiên cứu tại các trường đại học hàng đầu của tỉnh. Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cũng đề nghị chính quyền tỉnh Tứ Xuyên phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Trùng Khánh, bao gồm tỉnh Tứ Xuyên, hoàn thành tốt nhiệm vụ là cầu nối giao lưu, hợp tác giữa tỉnh Tứ Xuyên và các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên Vương Hiểu Huy hoan nghênh Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam thăm và làm việc tại Trung Quốc và tỉnh Tứ Xuyên, đánh giá đây là chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác của tỉnh Tứ Xuyên với các địa phương của Việt Nam trong thời gian tới.

Ông Vương Hiểu Huy giới thiệu một số thành tựu về phát triển kinh tế và thế mạnh của tỉnh Tứ Xuyên trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, nền tảng công nghiệp, kinh tế tầm thấp....

Ông cho biết GDP 6 tháng đầu năm của Tứ Xuyên đạt 5,6%, cao hơn bình quân cả nước 0,3% và đạt quy mô đứng thứ 8 trong các địa phương của Trung Quốc.

Ngoài ra, Tứ Xuyên có 141 trường đại học và cao đẳng; 41 ngành công nghiệp chính, trong đó có một số ngành thế mạnh như quang điện, pin năng lượng…

Bí thư Tỉnh ủy Vương Hiểu Huy khẳng định tỉnh Tứ Xuyên coi trọng quan hệ hợp tác hữu nghị với các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam; sẵn sàng cùng với các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam thực hiện tốt nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, nhất là kết quả quan trọng trong các chuyến thăm lẫn nhau của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tán thành với các đề xuất hợp tác của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Bí thư Tỉnh ủy Vương Hiểu Huy nhấn mạnh tỉnh Tứ Xuyên sẽ tích cực phối hợp với các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam; tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nâng cao hiệu quả hợp tác thực chất, khuyến khích giao lưu nhân dân, góp phần tích cực củng cố quan hệ Đối tác Hợp tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Trung Quốc và Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Tứ Xuyên, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương và Đoàn công tác đã đến thăm và tìm hiểu mô hình “Ngôi nhà Đại biểu Nhân đại” của tỉnh Tứ Xuyên, nơi gắn kết, gặp gỡ giữa cử tri và đại biểu Nhân đại địa phương; đồng thời tham quan khảo sát một số cơ sở văn hóa, lịch sử và kinh tế trên địa bàn…