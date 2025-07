Người dân bất bình vì phí ra vào chợ, Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận thông tin

Sáng cùng ngày, Uỷ ban Nhân dân và Công an xã Hàm Thuận cũng trực tiếp có mặt tại chợ Sara để kiểm tra, trấn an người dân và tiểu thương yên tâm buôn bán, tránh gây mất an ninh trật tự.

Một cán bộ phụ trách giải quyết vụ việc cho biết, người dân rất bức xúc khi ban quản lý chợ Sara dựng bàn ghế ngay đường dẫn vào chợ để tiếp tục thu tiền.

“Chúng tôi đã tiếp xúc với bà con trong buổi sáng và sẽ có báo cáo với Bí thư và Chủ tịch xã Hàm Thuận; đồng thời tiếp tục có giấy mời lãnh đạo công ty lên làm việc lần hai, dự kiến trong tuần này”, cán bộ này cho hay.

Như Ngày Nay đã thông tin, chợ Sara được thực hiện theo hình thức xã hội hoá, do Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Phú Thịnh làm chủ đầu tư với tổng vốn khoảng 12,7 tỷ đồng.

Chợ được khánh thành và đưa vào sử dụng từ 8/2016 trên phần diện tích đất hơn 6.000m2, quy mô thiết kế gồm 186 điểm kinh doanh, trong đó 26 kiốt và 160 mặt bằng kinh doanh.

Nơi đây phục vụ nhu cầu của hàng ngàn hộ dân thuộc các thôn 2, thôn 3, thôn 4... và một số khu vực lân cận trong xã Hàm Đức cũ (huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ, nay là xã Hàm Thuận, tỉnh Lâm Đồng).

Nhiều năm qua, người dân ra vào chợ phải đóng một khoản tiền gọi là “phí chợ”, mức 3.000 đồng/xe máy và 10.000 đồng/ô tô. Những ngày gần đây, dư luận trong xã phản ứng gay gắt vấn đề thu phí.

Các tiểu thương cho biết, hiện kinh tế suy thoái, tình hình buôn bán ế ẩm mà chủ đầu tư còn dựng bàn ghế thu phí thì người dân sẽ từ bỏ chợ, gây thêm nhiều khó khăn.

Những người nội trợ cũng bất bình với loại phí vô lý này khi đến mua thức ăn, đồ dùng gia đình: “Chúng tôi không gửi xe, chỉ cần chạy vào sân chợ là bị nhân viên chặn lại thu tiền”.

Sau khi tiếp nhận tin phản ánh, UBND xã Hàm Thuận đã có buổi làm việc lần đầu với Công ty Phú Thịnh. Chủ đầu tư cam kết sẽ chấn chỉnh, thu tiền giữ xe đúng nơi quy định và sẽ hướng dẫn người dân ra vào chợ trật tự hơn.

Tuy nhiên, doanh nghiệp này không nghiêm túc thực hiện, việc thu tiền ngay lối vào vẫn tiếp diễn gây nhiều bức xúc trong nhân dân.

Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Phú Thịnh được thành lập năm 2009, địa chỉ đăng ký tại Khu Công nghiệp Phan Thiết (xã Phong Nẫm, TP.Phan Thiết cũ). Sau nhiều lần thay đổi, doanh nghiệp hiện có vốn điều lệ là 270 tỷ đồng; trong đó, Tổng Giám đốc Nguyễn Phi Phi góp 62 tỷ đồng (22,963%), ông Trần Thanh Đức giữ 118,9 tỷ đồng (44,037%) và bà Trần Nguyễn Lan Vy sở hữu 89,1 tỷ đồng (33%).

Công ty Phú Thịnh giới thiệu hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, cho thuê kho bãi, xây dựng kinh doanh chợ và thực hiện các dự án nhà ở xã hội tại địa phương.