(Ngày Nay) - Từ 4h sáng 26/2/2026 (mùng 10 tháng Giêng), nhiều người dân đã có mặt, xếp hàng dài trước các cửa hàng vàng bạc trên phố Cầu Giấy (Hà Nội) chờ mua vàng ngày vía Thần Tài. Không khí mua sắm nhộn nhịp từ sớm, với mong muốn cầu may mắn, tài lộc cho năm mới.
Nhiều người đã có mặt từ sớm, chờ đến lượt giao dịch trong ngày vía Thần Tài. Ảnh TTXVN
Người dân Hà Nội xếp hàng từ 4 giờ sáng để chờ mua vàng Ngày vía Thần Tài ảnh 1

Người dân tranh thủ đi sớm xếp hàng với mong muốn mua được vàng lấy may cho năm mới thuận lợi.
Người dân Hà Nội xếp hàng từ 4 giờ sáng để chờ mua vàng Ngày vía Thần Tài ảnh 2

Người dân xếp hàng trật tự theo lượt chờ đến lượt giao dịch trong ngày vía Thần Tài tại cửa hàng vàng trên phố Cầu Giấy.
Người dân Hà Nội xếp hàng từ 4 giờ sáng để chờ mua vàng Ngày vía Thần Tài ảnh 3

Từ 4h sáng, dòng người nối dài tại cửa tiệm vàng trong ngày vía Thần Tài.

Người dân Hà Nội xếp hàng từ 4 giờ sáng để chờ mua vàng Ngày vía Thần Tài ảnh 4

Trời còn chưa sáng, nhiều người đã có mặt, kiên nhẫn chờ đến lượt giao dịch trong ngày vía Thần Tài.
Người dân Hà Nội xếp hàng từ 4 giờ sáng để chờ mua vàng Ngày vía Thần Tài ảnh 5

Người dân xếp hàng từ rất sớm trước cửa hàng vàng chờ giao dịch trong ngày vía Thần Tài.
