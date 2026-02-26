Người dân Hà Nội xếp hàng từ 4 giờ sáng để chờ mua vàng Ngày vía Thần Tài

Thủ tướng chủ trì họp Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo (Ngày Nay) - Thủ tướng nhấn mạnh phiên họp có ý nghĩa quan trọng nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo tinh thần Tổng Bí thư đã chỉ đạo là “hành động đột phá, lan tỏa kết quả.”

Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Báo chí (Ngày Nay) - Một trong những nội dung chính của Kế hoạch là rà soát, xây dựng ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật...

Luật Thuế thu nhập cá nhân mới giảm áp lực cho người lao động (Ngày Nay) - Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi với hai thay đổi quan trọng được kỳ vọng sẽ giúp hàng triệu người làm công ăn lương bớt áp lực thuế, tăng thêm thu nhập khả dụng mỗi tháng.

Khởi Thủy là Gốm! (Ngày Nay) - Bước vào gốm như trở về một nguồn khơi của sáng tạo, “Khởi Thủy” không chỉ là cuộc ra mắt gốm cá nhân đầu tiên của nghệ sĩ Nguyễn Thu Thủy mà còn mở ra một hành trình chậm rãi, nơi truyền thống, ký ức và bản thể gặp nhau trong sự giao hòa của đất, nước, lửa.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ dự báo mưa lớn cục bộ và mưa trái mùa từ ngày 25-26/2 (Ngày Nay) - Theo dự báo, từ ngày 25/2 đến hết ngày 26/2, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm/24h, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm/24h.

Nhà đầu tư đón cơ hội vàng ở Đặc khu kinh tế thế hệ mới Vân Đồn (Ngày Nay) - Năm 2026 là năm bản lề để Vân Đồn tạo ra những chuyển động rõ nét hơn trong tiến trình hướng tới mô hình Đặc khu kinh tế thế hệ mới với cơ chế, chính sách đặc thù, giải quyết các điểm nghẽn, thách thức, đảm bảo cạnh tranh khu vực và quốc tế; đồng thời, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để thu hút đầu tư, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn.

Điều kiện xét tuyển đại học năm 2026 khối ngành sức khỏe, giáo viên, pháp luật (Ngày Nay) - Năm 2026, thí sinh muốn xét tuyển các ngành đào tạo lĩnh vực sư phạm, sức khỏe, pháp luật sẽ phải đáp ứng các yêu cầu riêng do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tư pháp quy định.

Nâng cao trình độ chuyên môn gắn với xây dựng văn hóa, y đức người thầy thuốc (Ngày Nay) - Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận TW đề nghị ngành y tế tiếp tục đào tạo nhân lực chất lượng cao; nâng cao trình độ chuyên môn gắn với xây dựng văn hóa, y đức, nhân cách người thầy thuốc.

Đại thắng Kỷ Dậu 1789 dưới góc nhìn khoa học quân sự (Ngày Nay) - Sau hơn 10 năm nghiên cứu độc lập, đối chiếu tư liệu lịch sử, khảo sát thực địa và mô phỏng kỹ thuật , chế tạo thử nghiệm, Kỹ sư Vũ Đình Thanh – khẳng định phong trào Tây Sơn đã làm chủ công nghệ tách và sử dụng Phốt pho trắng trong chiến tranh. Từ hang dơi ở An Khê, chiến trường Rạch Gầm – Xoài Mút đến đỉnh cao tại Thăng Long mùa Xuân 1789, kỹ sư Thanh cho rằng yếu tố hóa học đã góp phần quyết định vào tốc độ và mức độ hủy diệt của chiến thắng.