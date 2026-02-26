Người dân Hà Nội xếp hàng từ 4 giờ sáng để chờ mua vàng Ngày vía Thần Tài

(Ngày Nay) - Từ 4h sáng 26/2/2026 (mùng 10 tháng Giêng), nhiều người dân đã có mặt, xếp hàng dài trước các cửa hàng vàng bạc trên phố Cầu Giấy (Hà Nội) chờ mua vàng ngày vía Thần Tài. Không khí mua sắm nhộn nhịp từ sớm, với mong muốn cầu may mắn, tài lộc cho năm mới.
Nhiều người đã có mặt từ sớm, chờ đến lượt giao dịch trong ngày vía Thần Tài. Ảnh TTXVN
(Ngày Nay) - Thủ tướng nhấn mạnh phiên họp có ý nghĩa quan trọng nhằm triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo tinh thần Tổng Bí thư đã chỉ đạo là “hành động đột phá, lan tỏa kết quả.”
(Ngày Nay) - Bước vào gốm như trở về một nguồn khơi của sáng tạo, “Khởi Thủy” không chỉ là cuộc ra mắt gốm cá nhân đầu tiên của nghệ sĩ Nguyễn Thu Thủy mà còn mở ra một hành trình chậm rãi, nơi truyền thống, ký ức và bản thể gặp nhau trong sự giao hòa của đất, nước, lửa.
(Ngày Nay) - Năm 2026 là năm bản lề để Vân Đồn tạo ra những chuyển động rõ nét hơn trong tiến trình hướng tới mô hình Đặc khu kinh tế thế hệ mới với cơ chế, chính sách đặc thù, giải quyết các điểm nghẽn, thách thức, đảm bảo cạnh tranh khu vực và quốc tế; đồng thời, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để thu hút đầu tư, phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn.
(Ngày Nay) - Năm 2026, thí sinh muốn xét tuyển các ngành đào tạo lĩnh vực sư phạm, sức khỏe, pháp luật sẽ phải đáp ứng các yêu cầu riêng do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Y tế, Bộ Tư pháp quy định.
(Ngày Nay) - Sau hơn 10 năm nghiên cứu độc lập, đối chiếu tư liệu lịch sử, khảo sát thực địa và mô phỏng kỹ thuật , chế tạo thử nghiệm, Kỹ sư Vũ Đình Thanh – khẳng định phong trào Tây Sơn đã làm chủ công nghệ tách và sử dụng Phốt pho trắng trong chiến tranh. Từ hang dơi ở An Khê, chiến trường Rạch Gầm – Xoài Mút đến đỉnh cao tại Thăng Long mùa Xuân 1789, kỹ sư Thanh cho rằng yếu tố hóa học đã góp phần quyết định vào tốc độ và mức độ hủy diệt của chiến thắng.
(Ngày Nay) - Cuộc tập trận Hổ mang Vàng cần thích ứng với những thay đổi của môi trường quốc tế, tăng cường khả năng phối hợp giữa các lực lượng nhằm bảo vệ chủ quyền và thịnh vượng của các quốc gia tham gia.