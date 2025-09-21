Nhà Trắng thông tin về các “chủ nhân” mới của TikTok tại Mỹ

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 20/9, Nhà Trắng cho biết thỏa thuận để TikTok thuộc sở hữu của công ty ByteDance (Trung Quốc) tiếp tục hoạt động tại Mỹ sẽ đảm bảo người Mỹ chiếm đa số trong ban lãnh đạo mới và kiểm soát thuật toán của ứng dụng chia sẻ video ngắn.
Nhà Trắng thông tin về các “chủ nhân” mới của TikTok tại Mỹ

Trả lời kênh Fox News, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nói rằng ban điều hành ứng dụng này tại Mỹ sẽ có 7 ghế, trong đó 6 ghế thuộc về người Mỹ. Bà Leavitt cũng xác nhận Oracle - công ty công nghệ hàng đầu của Mỹ, phụ trách dữ liệu, quyền riêng tư. Thuật toán của TikTok cũng sẽ do Mỹ kiểm soát. Dự kiến, thỏa thuận có thể được ký “trong vài ngày tới”.

Trước đó, trong cuộc điện đàm ngày 19/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã thảo luận thỏa thuận trên. Ông Trump cho biết Chủ tịch Trung Quốc đã “tán thành” thỏa thuận, trong khi phía Trung Quốc chưa xác nhận bất kỳ thỏa thuận nào.

Tờ Wall Street Journal dẫn nguồn thạo tin nói rằng Chính phủ Mỹ có thể nhận được một khoản phí lên đến nhiều tỷ USD từ các nhà đầu tư như một phần của thỏa thuận.

Giới chức Mỹ nhiều lần bày tỏ lo ngại TikTok có thể đe dọa an ninh quốc gia, với lý do ByteDance - công ty mẹ của TikTok tại Trung Quốc - bị cáo buộc đã chia sẻ dữ liệu người dùng Mỹ cho Trung Quốc. TikTok nhiều lần bác bỏ những cáo buộc này. Dưới thời Tổng thống Mỹ Joe Biden, Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật buộc ByteDance phải bán hoạt động của TikTok tại Mỹ hoặc đối mặt lệnh cấm ứng dụng.

Ngày 16/9 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hoãn lần thứ tư lệnh cấm nền tảng TikTok. Theo đó, ứng dụng chia sẻ video ngắn này tiếp tục hoạt động tại Mỹ đến ngày 16/12, đồng thời cũng là hạn chót để ByteDance thoái vốn khỏi nền tảng này.

PV
Mỹ TikTok ByteDance

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bão Ragasa mạnh lên thành siêu bão
Bão Ragasa mạnh lên thành siêu bão
(Ngày Nay) - Cơ quan khí tượng thủy văn Philippines cho biết sáng 21/9, bão nhiệt đới Ragasa đã mạnh lên thành siêu bão, với tốc độ gió 185 km/h và giật lên tới 230 km/h.
Iran phản đối việc HĐBA LHQ tái áp đặt lệnh trừng phạt
Iran phản đối việc HĐBA LHQ tái áp đặt lệnh trừng phạt
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh căng thẳng leo thang với phương Tây, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 20/9 đã có những tuyên bố cứng rắn, khẳng định quốc gia Trung Đông này sẽ vượt qua mọi rào cản nếu bị tái áp đặt các biện pháp trừng phạt quốc tế.
Gián đoạn kéo dài tại các sân bay châu Âu sau khi bị tấn công mạng
Gián đoạn kéo dài tại các sân bay châu Âu sau khi bị tấn công mạng
(Ngày Nay) - Ngày 21/9, sân bay Brussels (Bỉ) xác nhận tình trạng chậm và hủy chuyến sẽ tiếp diễn trong ngày sau khi hệ thống làm thủ tục và lên máy bay bị ảnh hưởng bởi một vụ tấn công mạng nhằm vào nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài. Sân bay Brussels đã phải chuyển sang làm thủ tục thủ công, với trung bình mỗi chuyến bay bị chậm khoảng 1 giờ.
Nhà Trắng thông tin về các “chủ nhân” mới của TikTok tại Mỹ
Nhà Trắng thông tin về các “chủ nhân” mới của TikTok tại Mỹ
(Ngày Nay) - Ngày 20/9, Nhà Trắng cho biết thỏa thuận để TikTok thuộc sở hữu của công ty ByteDance (Trung Quốc) tiếp tục hoạt động tại Mỹ sẽ đảm bảo người Mỹ chiếm đa số trong ban lãnh đạo mới và kiểm soát thuật toán của ứng dụng chia sẻ video ngắn.
Anh triển khai tiêm kích củng cố an ninh không phận NATO
Anh triển khai tiêm kích củng cố an ninh không phận NATO
(Ngày Nay) - Ngày 20/9, Bộ Quốc phòng Anh cho biết các tiêm kích của nước này đã thực hiện chuyến bay đầu tiên trong khuôn khổ hoạt động quân sự Eastern Sentry của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ba Lan, nhằm củng cố khả năng phòng thủ của liên minh sau khi không phận của các nước thành viên bị xâm phạm trong tháng qua.
Bộ Công an khánh thành 4 cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long
Bộ Công an khánh thành 4 cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long
(Ngày Nay) - Sáng 21/9, tại xã Hưng Nhượng, tỉnh Vĩnh Long, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) phối hợp UBND tỉnh Vĩnh Long, Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng 4 cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn xã Hưng Nhượng, xã Tân Hào tỉnh Vĩnh Long, sau gần 5 tháng thi công.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Yêu cầu đạt 3 mục tiêu trong rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Yêu cầu đạt 3 mục tiêu trong rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật
(Ngày Nay) - Chiều 20/9, kết luận Phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (Ban Chỉ đạo), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh phải hoàn thiện hệ thống pháp luật, biến điểm nghẽn của điểm nghẽn thành lợi thế cạnh tranh quốc gia như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm để thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, đạt 2 mục tiêu 100 năm của đất nước.
Núi lửa phun trào dữ dội, Indonesia nâng cảnh báo lên mức cao nhất
Núi lửa phun trào dữ dội, Indonesia nâng cảnh báo lên mức cao nhất
(Ngày Nay) - Núi lửa Lewotobi Laki-laki trên đảo Flores, tỉnh Đông Nusa Tenggara (NTT) của Indonesia, đã liên tiếp phun trào trong 2 ngày 19-20/9. Cơ quan Địa chất thuộc Bộ Năng lượng và Khoáng sản Indonesia đã nâng mức cảnh báo lên cấp 4 – mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo hoạt động của núi lửa.