Nhân dân Việt Nam làm chủ vận mệnh trong giai đoạn mới

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) - Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025), Hội Hữu nghị Canada-Việt Nam đã tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến nhằm chia sẻ niềm vui với người dân Việt Nam và đồng thời tăng thêm sự hiểu biết về kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam.  Sự kiện thu hút đông đảo người tham dự từ khắp Canada, trong đó nổi bật có các diễn giả của CVFS là đảng viên Đảng Cộng sản Marxist - Leninist Canada như ông Philip Fernandez và ông Steve Rutchinski.
Chương trình nghệ thuật mở màn Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) sáng 2/9/2025. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)
Chương trình nghệ thuật mở màn Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) sáng 2/9/2025. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN)

Nhờ những am hiểu sâu sắc về tình hình Việt Nam, ông Fernandez đã khéo léo điều phối buổi toạ đàm, khiến không khí trở nên hấp dẫn với người tham gia. Trong đó, ông đã lồng ghép các đoạn video tư liệu về lễ kỷ niệm Ngày Quốc khánh của Việt Nam, tái hiện chân thực không khí hân hoan, niềm vui và tự hào của người dân Việt Nam trước những chiến thắng và thành công mà ông khẳng định là do chính Việt Nam giành được và xây dựng nên, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Canada, ông Fernandez - người phát ngôn CVFS - cho biết sau sự sụp đổ của Liên Xô và khối Đông Âu, rất nhiều đảng phái đã suy sụp vì không thể đối phó được với điều đó và tìm ra phương hướng. Theo ông, một trong những công lao to lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam là đã xác định được hướng đi lên trong bối cảnh mới, kiên định với chủ nghĩa Marx – Lenin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời vận dụng phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Tại đầu cầu Ottawa, Đại sứ Việt Nam tại Canada Phạm Vinh Quang đã có bài phát biểu quan trọng đề cập tới các chặng đường chiến đấu và phát triển của Việt Nam theo từng giai đoạn 1930-1975 và 1975-2025 và một bước ngoặt mới chuẩn bị hướng tới kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Những người tham gia tọa đàm đặc biệt quan tâm tới sự thành công trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam, trong đó Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc thực hiện 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc. Các đại biểu tham dự còn cho rằng Việt Nam đang đóng vai trò nổi bật trên trường quốc tế, như một quốc gia ủng hộ hòa bình và hữu nghị. Ông Fernandez đã gửi lời chúc mừng Việt Nam về cột mốc lịch sử kỷ niệm 80 năm Quốc khánh và bày tỏ hy vọng Việt Nam sẽ tiếp tục đạt được những dấu mốc mới trong kỷ nguyên vươn mình.

Người phát ngôn CVFS cho rằng các nghị quyết quan trọng của Việt Nam có ý nghĩa cốt lõi trong nỗ lực phát triển nền kinh tế, giải quyết hiệu quả các thách thức, cũng như vấn nạn tham nhũng. Theo ông, Việt Nam đã giành được độc lập và giờ đây - dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam - người dân đang nắm vận mệnh của chính mình trong giai đoạn mới, giai đoạn vươn mình.

Ở một điểm cầu khác, ông Rutchinski - Uỷ viên Ban chấp hành CVFS - đã thể hiện sự ngưỡng mộ của ông đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, về di sản của Người trong việc xây dựng và phát triển đất nước của Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh thay đổi hiện nay trên toàn cầu. Ông cũng bày tỏ mong muốn chia sẻ kinh nghiệm với nhân dân Việt Nam - những người đang tiếp nối truyền thống 80 năm thành công trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Nhìn chung, các diễn giả và người tham dự rất quan tâm tới các tiến bộ của Việt Nam trong 80 năm qua, thông qua chuyển đổi mạnh mẽ từ tăng trưởng kinh tế và sự đóng góp của Việt Nam đối với quốc tế trong giai đoạn hiện nay. Tọa đàm khép lại với sự khẳng định về tinh thần đổi mới ở Việt Nam, đánh dấu bằng sự chuyển đổi trong mô hình phát triển, những cải cách về hợp lý hóa hành chính, đầu tư cho nguồn nhân lực và khoa học công nghệ.

PV
Việt Nam Canada CVFS

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bão Ragasa mạnh lên thành siêu bão
Bão Ragasa mạnh lên thành siêu bão
(Ngày Nay) - Cơ quan khí tượng thủy văn Philippines cho biết sáng 21/9, bão nhiệt đới Ragasa đã mạnh lên thành siêu bão, với tốc độ gió 185 km/h và giật lên tới 230 km/h.
Iran phản đối việc HĐBA LHQ tái áp đặt lệnh trừng phạt
Iran phản đối việc HĐBA LHQ tái áp đặt lệnh trừng phạt
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh căng thẳng leo thang với phương Tây, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 20/9 đã có những tuyên bố cứng rắn, khẳng định quốc gia Trung Đông này sẽ vượt qua mọi rào cản nếu bị tái áp đặt các biện pháp trừng phạt quốc tế.
Gián đoạn kéo dài tại các sân bay châu Âu sau khi bị tấn công mạng
Gián đoạn kéo dài tại các sân bay châu Âu sau khi bị tấn công mạng
(Ngày Nay) - Ngày 21/9, sân bay Brussels (Bỉ) xác nhận tình trạng chậm và hủy chuyến sẽ tiếp diễn trong ngày sau khi hệ thống làm thủ tục và lên máy bay bị ảnh hưởng bởi một vụ tấn công mạng nhằm vào nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài. Sân bay Brussels đã phải chuyển sang làm thủ tục thủ công, với trung bình mỗi chuyến bay bị chậm khoảng 1 giờ.
Nhà Trắng thông tin về các “chủ nhân” mới của TikTok tại Mỹ
Nhà Trắng thông tin về các “chủ nhân” mới của TikTok tại Mỹ
(Ngày Nay) - Ngày 20/9, Nhà Trắng cho biết thỏa thuận để TikTok thuộc sở hữu của công ty ByteDance (Trung Quốc) tiếp tục hoạt động tại Mỹ sẽ đảm bảo người Mỹ chiếm đa số trong ban lãnh đạo mới và kiểm soát thuật toán của ứng dụng chia sẻ video ngắn.
Anh triển khai tiêm kích củng cố an ninh không phận NATO
Anh triển khai tiêm kích củng cố an ninh không phận NATO
(Ngày Nay) - Ngày 20/9, Bộ Quốc phòng Anh cho biết các tiêm kích của nước này đã thực hiện chuyến bay đầu tiên trong khuôn khổ hoạt động quân sự Eastern Sentry của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tại Ba Lan, nhằm củng cố khả năng phòng thủ của liên minh sau khi không phận của các nước thành viên bị xâm phạm trong tháng qua.
Bộ Công an khánh thành 4 cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long
Bộ Công an khánh thành 4 cầu giao thông nông thôn tại Vĩnh Long
(Ngày Nay) - Sáng 21/9, tại xã Hưng Nhượng, tỉnh Vĩnh Long, Cục An ninh chính trị nội bộ (Bộ Công an) phối hợp UBND tỉnh Vĩnh Long, Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng 4 cây cầu giao thông nông thôn trên địa bàn xã Hưng Nhượng, xã Tân Hào tỉnh Vĩnh Long, sau gần 5 tháng thi công.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Yêu cầu đạt 3 mục tiêu trong rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Yêu cầu đạt 3 mục tiêu trong rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật
(Ngày Nay) - Chiều 20/9, kết luận Phiên họp thứ sáu của Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (Ban Chỉ đạo), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo nhấn mạnh phải hoàn thiện hệ thống pháp luật, biến điểm nghẽn của điểm nghẽn thành lợi thế cạnh tranh quốc gia như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm để thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, đạt 2 mục tiêu 100 năm của đất nước.
Núi lửa phun trào dữ dội, Indonesia nâng cảnh báo lên mức cao nhất
Núi lửa phun trào dữ dội, Indonesia nâng cảnh báo lên mức cao nhất
(Ngày Nay) - Núi lửa Lewotobi Laki-laki trên đảo Flores, tỉnh Đông Nusa Tenggara (NTT) của Indonesia, đã liên tiếp phun trào trong 2 ngày 19-20/9. Cơ quan Địa chất thuộc Bộ Năng lượng và Khoáng sản Indonesia đã nâng mức cảnh báo lên cấp 4 – mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo hoạt động của núi lửa.