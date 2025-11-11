Nhân Ngày Độc thân - Gợi ý những điểm đến phù hợp để du lịch một mình và tận hưởng “Me-time”

(Ngày Nay) - Được tổ chức vào ngày 11/11 hằng năm, Ngày Độc thân (Single’s Day) tôn vinh sự tự do và độc lập. Vào ngày này, mọi người có thể tận hưởng khoảng thời gian cho riêng mình, gặp gỡ bạn bè hay đơn giản là tự thưởng một điều gì đó cho bản thân. Theo thời gian, Ngày Độc thân đã trở thành một sự kiện được đón nhận trên toàn cầu với thông điệp yêu thương bản thân và làm chủ cuộc sống dưới mọi hình thức. Trong tinh thần đó, xu hướng du lịch một mình đang ngày càng được ưa chuộng. 
Một mình ở Phú Quốc
Ngày càng nhiều người Việt chọn du lịch một mình để nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng và tìm lại sự cân bằng. Theo báo cáo Xu hướng du lịch 2025 của Booking.com, 67% du khách Việt Nam có kế hoạch đi du lịch một mình trong năm 2025 để nghỉ ngơi. Nếu bạn cũng đang có ý định “tạm ngắt kết nối” với thế giới một chút, những điểm đến dưới đây sẽ là gợi ý lý tưởng - nơi bạn có thể tự do trải nghiệm, khám phá, và tận hưởng cảm giác đồng hành cùng chính mình.

(Danh sách được sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái, không mang tính xếp hạng.)

Bangkok, Thái Lan – Gần, vui và nhiều màu sắc

Chỉ hơn một giờ bay, không cần visa và khá tương đồng về văn hóa, Bangkok là lựa chọn hoàn hảo cho những ai lần đầu xuất ngoại.

Nhân Ngày Độc thân - Gợi ý những điểm đến phù hợp để du lịch một mình và tận hưởng “Me-time” ảnh 1

Thành phố này đủ nhộn nhịp để không thấy buồn, đủ thân thiện để bạn thoải mái khám phá một mình.

Bạn có thể di chuyển bằng tàu điện BTS và MRT để ghé thăm chợ Wat Khaek, học nấu món Tom Yum, Pad Thai hay xôi xoài đặc trưng. Buổi tối, thử thả mình vào không khí sôi động ở RCA, Havana Social, hoặc ngắm cảnh trên du thuyền sông Chao Phraya. Giữa nhịp sống hối hả, Bangkok luôn có cách khiến người ta thấy nhẹ lòng.

Tokyo, Nhật Bản – Một mình giữa nghìn ánh sáng

Nếu thích những thành phố sôi động, Tokyo sẽ khiến bạn say mê ngay từ khoảnh khắc đầu tiên. Từ việc ngắm toàn cảnh trên tháp Tokyo, dạo quanh Harajuku, đến ngắm hoa anh đào khi xe buýt lướt qua những con phố rực rỡ, mỗi trải nghiệm đều mang lại cảm giác mới mẻ.

Tokyo là nơi mà sự hiện đại và truyền thống hòa quyện tự nhiên. Giữa những dòng người hối hả, đôi khi chỉ cần dừng lại ở một quán nhỏ, nhấp ngụm trà matcha, bạn sẽ nhận ra niềm vui đơn giản của việc “ở một mình mà không cô đơn”.

Nhân Ngày Độc thân - Gợi ý những điểm đến phù hợp để du lịch một mình và tận hưởng “Me-time” ảnh 2

Singapore – Thành phố cho những tâm hồn thích dịch chuyển

Singapore là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu sự ngăn nắp, an toàn và văn minh. Ban ngày, bạn có thể tham quan Gardens by the Bay, Marina Bay Sands hoặc Night Safari. Tối đến, ghé các khu hawker để nếm thử cơm gà, cua sốt ớt – những món ăn đặc trưng của đảo quốc sư tử.

Thành phố này còn là thiên đường của những quán bar rooftop – nơi bạn có thể nhâm nhi ly cocktail, ngắm nhìn đường chân trời rực sáng, và tận hưởng cảm giác “main character” trong chính chuyến đi của mình. Muốn khám phá sâu hơn? Hãy đi bộ qua Chinatown, Little India hay Kampong Glam để cảm nhận rõ nét văn hóa đa sắc nơi đây.

Nhân Ngày Độc thân - Gợi ý những điểm đến phù hợp để du lịch một mình và tận hưởng “Me-time” ảnh 3

Phú Quốc, Việt Nam – Bình yên giữa biển trời

Nếu muốn nghỉ ngơi nhẹ nhàng và hòa mình với thiên nhiên, Phú Quốc là lựa chọn không thể bỏ qua. Hòn đảo xinh đẹp này có đủ mọi thứ để bạn vừa thư giãn vừa khám phá: bãi biển cát trắng, nước trong xanh, rừng nguyên sinh và không khí dễ chịu quanh năm.

Bạn có thể chèo kayak ở sông Cửa Cạn, câu mực đêm, ngắm hoàng hôn trên biển hay tham gia tour lặn ngắm san hô ở quần đảo An Thới. Mọi trải nghiệm đều mang lại cảm giác thanh thản và tự do – món quà tuyệt vời cho chính mình sau một năm dài.

Ngày Độc Thân không chỉ để mua sắm, mà còn là dịp để “đi trốn” một chút – tự thưởng cho bản thân bằng chuyến đi thật ý nghĩa. Dù là dạo phố ở Tokyo, thưởng thức ẩm thực ở Bangkok, ngắm đêm Singapore hay hít gió biển Phú Quốc, bạn sẽ nhận ra: đi một mình cũng là một hành trình trọn vẹn.

