Nhật Bản: Số vụ doanh nghiệp phá sản cao nhất trong 13 năm

(Ngày Nay) - Khảo sát cho thấy số vụ phá sản lên mức 887 vụ so với cùng kỳ năm ngoái do những khó khăn như chi phí lao động tăng cao trong bối cảnh thiếu nhân lực, đặc biệt là với các doanh nghiệp nhỏ.

Theo một cuộc khảo sát của công ty nghiên cứu tín dụng Tokyo Shoko Research công bố ngày 9/2, số vụ phá sản ở Nhật Bản trong tháng 1/2026 cao kỷ lục trong 13 năm, do những khó khăn như chi phí lao động tăng cao trong bối cảnh thiếu nhân lực, đặc biệt là với các doanh nghiệp nhỏ.

Khảo sát cho thấy số vụ phá sản tăng 5,6% trong tháng 1/2026, lên 887 vụ so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất trong tháng này trong 13 năm.

Trong tổng số đó, 19 vụ phá sản là do chi phí lao động tăng cao, gấp ba lần so với năm trước, và 36 vụ là do tình trạng thiếu hụt lao động, đánh dấu sự gia tăng đầu tiên trong 8 tháng.

Theo báo cáo của Tokyo Shoko Research, nhiều doanh nghiệp nhỏ không thể đối phó với chi phí leo thang và tình trạng thiếu hụt lao động. Với nhu cầu vốn dự kiến sẽ tăng lên vào cuối tài khóa kết thúc vào tháng 3/2026, số vụ phá sản dự kiến sẽ tăng nhẹ.

Trong khi đó, tiền lương thực tế tại Nhật Bản trong tháng 12/2025 giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước đó, chậm hơn nhiều so với mức giảm 1,6% trong tháng 11/2025, do lạm phát giảm và tiền thưởng của người lao động tiếp tục tăng.

Các số liệu mới cho thấy khó khăn mà chính phủ gặp phải trong việc tăng lương để tăng sức mua của các hộ gia đình, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ có thể tồn tại khi chi phí lao động ngày càng tăng.

Thủ tướng Sanae Takaichi, người đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện ngày 8/2, đã đề nghị hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ đang gặp khó khăn trong việc tăng lương trong nỗ lực thúc đẩy tiền lương.