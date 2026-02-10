Nhật Bản: Số vụ doanh nghiệp phá sản cao nhất trong 13 năm

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Khảo sát cho thấy số vụ phá sản lên mức 887 vụ so với cùng kỳ năm ngoái do những khó khăn như chi phí lao động tăng cao trong bối cảnh thiếu nhân lực, đặc biệt là với các doanh nghiệp nhỏ.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo một cuộc khảo sát của công ty nghiên cứu tín dụng Tokyo Shoko Research công bố ngày 9/2, số vụ phá sản ở Nhật Bản trong tháng 1/2026 cao kỷ lục trong 13 năm, do những khó khăn như chi phí lao động tăng cao trong bối cảnh thiếu nhân lực, đặc biệt là với các doanh nghiệp nhỏ.

Khảo sát cho thấy số vụ phá sản tăng 5,6% trong tháng 1/2026, lên 887 vụ so với cùng kỳ năm ngoái, mức cao nhất trong tháng này trong 13 năm.

Trong tổng số đó, 19 vụ phá sản là do chi phí lao động tăng cao, gấp ba lần so với năm trước, và 36 vụ là do tình trạng thiếu hụt lao động, đánh dấu sự gia tăng đầu tiên trong 8 tháng.

Theo báo cáo của Tokyo Shoko Research, nhiều doanh nghiệp nhỏ không thể đối phó với chi phí leo thang và tình trạng thiếu hụt lao động. Với nhu cầu vốn dự kiến sẽ tăng lên vào cuối tài khóa kết thúc vào tháng 3/2026, số vụ phá sản dự kiến sẽ tăng nhẹ.

Trong khi đó, tiền lương thực tế tại Nhật Bản trong tháng 12/2025 giảm 0,1% so với cùng kỳ năm trước đó, chậm hơn nhiều so với mức giảm 1,6% trong tháng 11/2025, do lạm phát giảm và tiền thưởng của người lao động tiếp tục tăng.

Các số liệu mới cho thấy khó khăn mà chính phủ gặp phải trong việc tăng lương để tăng sức mua của các hộ gia đình, đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ có thể tồn tại khi chi phí lao động ngày càng tăng.

Thủ tướng Sanae Takaichi, người đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện ngày 8/2, đã đề nghị hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ đang gặp khó khăn trong việc tăng lương trong nỗ lực thúc đẩy tiền lương.

PV
Nhật Bản doanh nghiệp phá sản thiếu nhân lực

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đại tá Nguyễn Thanh Bình được phân công giữ chức Tổng Biên tập Báo CAND
Đại tá Nguyễn Thanh Bình được phân công giữ chức Tổng Biên tập Báo CAND
(Ngày Nay) - Sáng 9/2, tại Thủ đô Hà Nội, Báo CAND tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai chương trình công tác năm 2026 và công bố các Quyết định về công tác cán bộ. Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND dự và chỉ đạo hội nghị.
Cơ chế tự nhiên giúp bảo vệ gan trẻ em từ trong bụng mẹ
Cơ chế tự nhiên giúp bảo vệ gan trẻ em từ trong bụng mẹ
(Ngày Nay) - Chế độ ăn uống của người mẹ khi mang thai có thể âm thầm định hình sức khỏe của đứa trẻ trong nhiều năm sau đó. Một nghiên cứu mới từ Đại học Oklahoma (Mỹ), công bố ngày 8/2, đã thắp lên hy vọng về việc ngăn ngừa bệnh gan nhiễm mỡ ở trẻ em bằng một hợp chất đơn giản từ đường ruột.