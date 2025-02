Nhật báo hàng đầu nước Anh gợi ý khám phá "Điện Versailles trên mây" tại Sa Pa

(Ngày Nay) - Ngày 18/2, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thông tin về chủ trương bố trí Công an 3 cấp, không tổ chức Công an cấp huyện đã được đánh giá thấu đáo về nhiệm vụ, tính toán kỹ lưỡng điều chỉnh phân công, phân cấp bảo đảm rành mạch, đồng bộ, xuyên suốt, không để ngắt quãng công việc, không để bỏ trống địa bàn, lĩnh vực; cùng với việc tiếp nhận 5 nhóm nhiệm vụ từ các bộ, ngành; đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính.