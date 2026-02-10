Nhiều "điểm hẹn" đặc sắc dịp Tết tại thành phố cảng

(Ngày Nay) - Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hải Phòng chào Xuân Bính Ngọ 2026” tổ chức tại Quảng trường Trung tâm Chính trị-Hành chính thành phố trong đêm 16/2 (Giao thừa).

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc được tổ chức tại thành phố Hải Phòng, phục vụ người dân và du khách đến với thành phố cảng.

Chương trình là sự kiện văn hóa-nghệ thuật quy mô lớn lần đầu tiên được tổ chức với sân khấu hiện đại, công nghệ trình diễn âm thanh-ánh sáng đỉnh cao, có sự góp mặt của nhiều nghệ sỹ tên tuổi như Nghệ sỹ Nhân dân Thái Bảo, Nghệ sỹ Nhân dân Khánh Hòa, Nghệ sỹ Nhân dân Nhật Thuận, Nghệ sỹ Ưu tú Quang Thắng, các ca sỹ Văn Mai Hương, Minh Quân, Erik, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Anh Duy…, tập thể nghệ sỹ đang hoạt động tại các nhà hát chuyên nghiệp của Hải Phòng và thiếu nhi thành phố.

Với kết cấu hai chương: “Xuân hội tụ-Vang mãi tự hào” và “Tết Hải Phòng-Rạng rỡ niềm tin,” tại chương trình, nhiều ca khúc đi cùng năm tháng sẽ được thể hiện như: Mùa Xuân đầu tiên, Bến cảng quê hương tôi, Hải Phòng tuổi thơ tôi, Cung đàn mùa Xuân… Điểm nhấn là nghi thức đếm ngược và màn pháo hoa tầm cao chào đón năm mới.

Đây không chỉ là món quà tinh thần dành cho nhân dân và du khách, mà còn khẳng định hình ảnh thành phố cảng bản lĩnh, năng động, hiện đại, bước sang năm mới với niềm tin và khát vọng, tinh thần vươn mình mạnh mẽ, truyền cảm hứng xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố cảng biển công nghiệp hiện đại, văn minh, sinh thái, đáng sống.

Trong đêm Giao thừa, Hải Phòng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 12 điểm. Trong đó, 4 điểm bắn pháo hoa tầm cao là khu vực Trung tâm hành chính Bắc Sông Cấm, phường Thủy Nguyên; Quảng trường Trung tâm văn hóa Xứ Đông, phường Lê Thanh Nghị; Khu vực Bờ hồ hạnh phúc, phường Kiến An; Sân vận động trung tâm xã Kiến Hải. Các điểm còn lại gồm: Công viên và Quảng trường Khu đô thị Vinhomes Vũ Yên, phường Thủy Nguyên; Nhà tròn giữa Hồ trong Công viên trung tâm, phường An Dương; Sân vận động trung tâm xã Chấn Hưng; Bến đua thuyền rồng, xã Kiến Thụy; Sân vận động trung tâm xã Hà Bắc; Sân vận động trung tâm xã Hợp Tiến; Khu đô thị phía Tây xã Nam Sách; Đặc khu Cát Hải.

Cùng đó, các chương trình triển lãm, trưng bày tác phẩm nhiếp ảnh, tư liệu báo chí cũng được tổ chức tại nhiều địa điểm. Từ ngày 6/2 đến 21/2, tại Nhà trưng bày Triển lãm-Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm thành phố, số 1 Nguyễn Đức Cảnh, phường Lê Chân diễn ra Triển lãm ảnh, báo chí “Xuân đất Cảng-khát vọng vươn xa.”

Với 155 ảnh từ các nguồn Thông tấn xã Việt Nam, Báo, Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Hải Phòng, Câu lạc bộ nhiếp ảnh nghệ thuật Hải Dương, triển lãm tập trung giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của thành phố qua hình ảnh các lễ hội tiêu biểu, phong tục tập quán, sinh hoạt văn hóa cộng đồng, đón Tết cổ truyền của nhân dân và những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực.

Triển lãm là cơ hội để người dân Hải Phòng và du khách nhìn lại chặng đường phát triển của thành phố, từ đó củng cố niềm tin, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm xây dựng thành phố ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.

Từ ngày 14-16/2, tại Quảng trường Trung tâm Chính trị Hành chính thành phố (Khu đô thị Bắc sông Cấm, phường Thủy Nguyên) diễn ra hoạt động trưng bày 200 tác phẩm nhiếp ảnh về lịch sử, văn hóa, du lịch, chuyển đổi số, xây dựng và phát triển thành phố.

Cũng trong dịp Tết, nhiều hoạt động thể thao cũng diễn ra sôi nổi tại nhiều địa điểm như: Biểu diễn dân vũ thể thao tại Công viên Bạch Đằng, phường Hải Dương vào 15 giờ ngày 14/2; Khiêu vũ thể thao tại Quảng trường Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt Tiệp vào 7 giờ ngày 15/2; biểu diễn võ thuật cổ truyền và múa Lân sư rồng vào 9 giờ 30 ngày 19/2 tại Quảng trường nhà hát thành phố và 15 giờ 30 cùng ngày tại Công viên Bạch Đằng, phường Hải Dương…

Khép lại chuỗi hoạt động nghệ thuật dịp Tết là Chương trình nghệ thuật “New year concert” do Nhà hát Hồ Gươm (Bộ Công an) biểu diễn tối 25/2, tại Nhà hát Hoa Phượng - Trung tâm Hội nghị-Biểu diễn thành phố.

Chương trình không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật đỉnh cao của công chúng, mà còn gửi gắm niềm tin, hy vọng về một năm mới nhiều thành công.