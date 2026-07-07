Hậu trường hành trình đưa Ji Chang Wook đến DANAFF IV

(Ngày Nay) - Đằng sau sự xuất hiện của Ji Chang Wook tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ IV (DANAFF IV) không chỉ là một lời mời thành công mà còn là cả quá trình chuẩn bị công phu với nhiều cuộc họp, đàm phán và những tiêu chuẩn khắt khe trong tổ chức. Trong cuộc phỏng vấn với Ngày Nay, anh Josef Nguyen, đối tác phụ trách Quan hệ Quốc tế và VIP của DANAFF, chia sẻ những câu chuyện lần đầu được tiết lộ về hành trình kết nối tài tử Hàn Quốc với liên hoan phim.

Đây là lần đầu tiên DANAFF mời thành công một ngôi sao Hàn Quốc có sức ảnh hưởng như Ji Chang Wook. Điều gì khiến anh tin rằng thời điểm này đã chín muồi để lời mời ấy trở thành hiện thực?

Tôi nghĩ yếu tố quan trọng nhất là DANAFF đã phát triển đến một quy mô và vị thế đủ để các đối tác quốc tế nhìn thấy giá trị của việc tham gia. Đây không còn là một sự kiện mới, mà đang dần trở thành một trong những liên hoan phim có ảnh hưởng trong khu vực.

Bên cạnh đó, mối quan hệ hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Hàn Quốc cũng ngày càng mạnh mẽ. Khi chúng tôi trình bày về tầm nhìn, quy mô khách mời, sự tham gia của các nhà làm phim quốc tế và định hướng lâu dài của DANAFF, phía Hàn Quốc nhìn thấy đây là một cơ hội có ý nghĩa chứ không chỉ là một chuyến công tác đơn thuần.

Từ góc nhìn của người trực tiếp làm việc với ê kíp Hàn Quốc, một liên hoan phim/sự kiện cần đáp ứng những tiêu chuẩn nào để thuyết phục một nghệ sĩ hạng A nhận lời tham dự?

Đối với các nghệ sĩ hạng A, danh tiếng của sự kiện luôn là yếu tố đầu tiên. Sau đó là tính chuyên nghiệp trong tổ chức, chất lượng khách mời, mức độ phủ sóng truyền thông, an ninh, lịch trình làm việc và khả năng xử lý tình huống phát sinh.

Điều tôi đánh giá cao ở DANAFF IV là sự chuẩn bị rất bài bản. Liên hoan phim có sự đồng hành của các cơ quan quản lý văn hóa, quy tụ nhiều tên tuổi lớn của điện ảnh Việt Nam và quốc tế, đồng thời có định hướng phát triển rõ ràng. Đó là những yếu tố giúp đối tác Hàn Quốc cảm thấy yên tâm và tin tưởng.

Quá trình đàm phán để đưa Ji Chang Wook đến Đà Nẵng có mất nhiều thời gian không? Những yêu cầu quan trọng và cũng là khắt khe từ phía nghệ sĩ hoặc công ty quản lý là gì?

Quá trình trao đổi kéo dài nhiều tháng với rất nhiều cuộc họp, email và tài liệu được trao đổi giữa các bên. Thực tế, điều các công ty quản lý quan tâm nhất không phải là những yêu cầu xa xỉ mà là sự rõ ràng và tính chính xác của kế hoạch.

Họ muốn biết ai tham dự, quy mô sự kiện ra sao, lịch trình cụ thể từng ngày, phương án an ninh, truyền thông và các kế hoạch dự phòng nếu có thay đổi. Điều khiến tôi ấn tượng là mức độ chi tiết trong cách họ làm việc. Họ luôn đặt câu hỏi cho mọi tình huống có thể xảy ra. Đó không phải sự khắt khe, mà là sự chuyên nghiệp được xây dựng qua nhiều năm làm việc với các ngôi sao hàng đầu.

Trong những ngày Ji Chang Wook có mặt tại Việt Nam, đâu là khoảnh khắc khiến anh cảm thấy mọi nỗ lực của cả ê kíp đều xứng đáng? Có câu chuyện hậu trường nào mà khán giả chưa biết?

Có lẽ đó là khoảnh khắc anh ấy bước lên sân khấu nhận giải tại Korean Cinema Gala và nhận được sự chào đón rất nồng nhiệt từ khán giả Việt Nam. Khi nhìn thấy phản ứng của khán giả, truyền thông và sự hài lòng từ phía ê kíp Hàn Quốc, tôi cảm thấy mọi áp lực trong nhiều tháng chuẩn bị đều xứng đáng.

Một điều khán giả ít biết là phía sau vài phút xuất hiện trên sân khấu là hàng tháng trời chuẩn bị của rất nhiều con người. Có những ngày chúng tôi làm việc từ sáng sớm đến tận rạng sáng hôm sau chỉ để đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch.

Nhiều người cho rằng các nghệ sĩ hạng A Hàn Quốc rất khó làm việc. Từ kinh nghiệm của anh, nhận định đó đúng đến đâu? Điều gì là quan trọng nhất khi hợp tác với họ?

Theo tôi, họ không khó làm việc. Họ chỉ làm việc trong một môi trường có tiêu chuẩn rất cao. Điều quan trọng nhất là sự chuyên nghiệp, đúng cam kết và tôn trọng thời gian của nhau.

Thực tế, càng là những nghệ sĩ lớn thì mọi thứ càng được chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước. Họ muốn biết chính xác điều gì sẽ diễn ra để có thể tập trung hoàn toàn vào công việc của mình. Trong nhiều dự án trước đây khi làm việc với các nghệ sĩ quốc tế, tôi nhận ra rằng sự tin tưởng luôn được xây dựng từ những chi tiết nhỏ nhất.

Theo anh, việc mời các ngôi sao hạng A của Hàn Quốc đến Việt Nam có còn là điều khó khăn? Uy tín của DANAFF và hình ảnh của Việt Nam trên bản đồ điện ảnh châu Á hiện trở nên như thế nào trong mắt các đối tác Hàn Quốc?

Tôi nghĩ đã có sự thay đổi rất lớn. Nếu như trước đây nhiều đối tác vẫn còn muốn tìm hiểu về thị trường Việt Nam thì hiện nay họ đã nhìn thấy Việt Nam là một thị trường điện ảnh năng động với tốc độ phát triển rất nhanh.

DANAFF cũng đang dần xây dựng được vị thế riêng trong khu vực. Khi làm việc với các đối tác Hàn Quốc, tôi nhận thấy họ ngày càng quan tâm đến Việt Nam không chỉ với tư cách một thị trường khán giả mà còn là một đối tác tiềm năng trong lĩnh vực điện ảnh, sản xuất nội dung và giao lưu văn hóa.

Sự xuất hiện của Ji Chang Wook chắc chắn đã giúp DANAFF thu hút thêm sự quan tâm của truyền thông và công chúng quốc tế. Theo anh, đây có phải là bước khởi đầu để liên hoan phim hướng tới việc mời nhiều ngôi sao quốc tế hơn trong những mùa sau?

Tôi tin đây là một bước tiến rất tích cực. Sự tham gia của Ji Chang Wook không chỉ mang ý nghĩa truyền thông mà còn cho thấy DANAFF hoàn toàn có khả năng kết nối với những nghệ sĩ và nhà làm phim hàng đầu trong khu vực.

Tất nhiên, việc mời các ngôi sao quốc tế luôn phụ thuộc vào lịch trình, dự án và rất nhiều yếu tố khác nên hiện tại tôi chưa thể tiết lộ cụ thể. Tuy nhiên, mục tiêu của chúng tôi là từng bước đưa nhiều tên tuổi có sức ảnh hưởng từ Hàn Quốc, châu Á và các thị trường quốc tế đến với DANAFF trong tương lai, để Đà Nẵng và Việt Nam ngày càng hiện diện rõ nét hơn trên bản đồ điện ảnh khu vực và thế giới.