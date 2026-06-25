Những không gian di sản kiến tạo nên trải nghiệm mới tại Singapore

(Ngày Nay) - Tại Singapore, nhiều công trình gắn với các giai đoạn phát triển của đảo quốc vẫn hiện diện trong cuộc sống hiện đại với những vai trò mới như: khách sạn, không gian nghệ thuật đến các khu tổ hợp dành cho thương hiệu địa phương. Dù đã được tu sửa và cải tạo lại một phần, những không gian này vẫn lưu giữ nhiều dấu ấn của quá khứ, tạo nên sự kết nối sâu sắc giữa lịch sử và đời sống hiện đại.

Theo dữ liệu từ Booking.com, có đến 37% du khách thuộc thế hệ Gen X, 42% Millennials và 47% Gen Z yêu thích tham gia các hoạt động hoặc tour trải nghiệm nhằm tìm hiểu và tương tác với cộng đồng bản địa. Điều này cho thấy một chuyến đi không còn dừng lại ở việc chụp ảnh hay check-in các địa điểm “hot hit”, mà còn là cơ hội để hiểu thêm về những câu chuyện, con người và dấu ấn lịch sử đã góp phần tạo nên bản sắc của điểm đến. Trong bối cảnh ấy, Singapore là một trong những quốc gia khu vực Đông Nam Á chủ động mang đến nhiều trải nghiệm phù hợp với xu hướng này, nơi lịch sử không chỉ được lưu giữ trong bảo tàng mà hiện diện ngay trong những không gian gần gũi mà ở đó du khách vừa có thể tham quan, nghỉ dưỡng, vừa sử dụng nhiều tiện ích hiện đại.

Khách sạn The Fullerton Hotel - Trải nghiệm nghỉ dưỡng ngay tại một Di tích Quốc gia

Trước khi trở thành một trong những khách sạn biểu tượng của Singapore, The Fullerton Hotel từng là Tòa Bưu điện Singapore và được xem là “Mile Zero” – cột mốc dùng để đo khoảng cách đến các khu vực khác của Quốc đảo. Ngày nay, công trình này đã được tu sửa thành khách sạn sang trọng, nổi tiếng trong khu vực nhưng vẫn lưu giữ nhiều dấu ấn kiến trúc và giá trị lịch sử. Nằm bên dòng sông Singapore, The Fullerton Hotel mang đến cho du khách cơ hội nghỉ dưỡng bên trong một Di tích Quốc gia (được Singapore công nhận vào năm 2015), đồng thời có thể dễ dàng khám phá khu vực trung tâm lịch sử, nơi tập trung nhiều công trình và địa danh gắn với quá trình hình thành và phát triển của Singapore.

Thưởng thức ẩm thực giữa không gian di sản công viên Seletar Aerospace Park xanh mát

Từng là căn cứ của Không quân Hoàng gia Anh từ những năm 1920, công viên Seletar Aerospace Park ngày nay vẫn giữ lại những ngôi nhà bungalow trắng đen đặc trưng của thời thuộc địa. Thay vì trở thành một khu di tích tách biệt, nhiều công trình tại đây được tận dụng làm quán cà phê và nhà hàng, góp phần đưa không gian di sản vào đời sống thường ngày. Giữa những mảng xanh rộng mở, các chi tiết kiến trúc cũ vẫn hiện diện, xen kẽ cùng nhịp sinh hoạt hiện tại một cách tự nhiên. Nhiều nhà hàng, quán ăn và tiệm café trong khu vực cũng ưu tiên sử dụng nguyên liệu từ các nhà sản xuất tại Singapore và Malaysia, cùng với rau và gia vị được trồng và chăm sóc tại chỗ để hoàn thiện món ăn, phục vụ du khách. Đối với nhiều khách du lịch đã tới Singapore, Seletar Aerospace Park mang đến một trải nghiệm nhẹ nhàng và thư thái, cho họ thấy được một khía cạnh yên tĩnh, chậm rãi hơn của Singapore.

Khám phá các thương hiệu "Made in Singapore" tại một ngôi trường cũ

Từng là một ngôi trường nhiều thập kỷ trước, New Bahru giờ trở thành khu tổ hợp sáng tạo và hiện đại, thu hút nhiều du khách trẻ. Nhiều khu vực quen thuộc của ngôi trường cũ như lớp học, hành lang hay khu sinh hoạt chung đã được “khoác” lên mình diện mạo mới thành các cửa hàng thủ công, quán cà phê và các không gian trưng bày của các thương hiệu nội địa. Việc giữ lại nhiều chi tiết gắn với lịch sử giúp New Bahru duy trì hình bóng của một ngôi trường của thế kỉ trước, hấp dẫn du khách tìm về những câu chuyện xưa cũ gắn liền với nơi đây. Cùng lúc đó, hơi thở mới mẻ, sáng tạo của những cửa tiệm, quán cà phê hiện đại được đặt tại đây lại mang đến sức sống mới cho không gian. Với những du khách muốn khám phá văn hóa bản địa và sở hữu những món đồ gắn liền với thương hiệu "Made in Singapore", New Bahru là một điểm dừng chân đáng cân nhắc bên cạnh những khu mua sắm quen thuộc của đảo quốc.

Gillman Barracks – không gian giao thoa giữa nghệ thuật đương đại và lịch sử

Ít ai nghĩ rằng Gillman Barracks, nơi từng là doanh trại quân đội Anh từ những năm 1930, ngày nay lại trở thành điểm hẹn của nghệ thuật đương đại. Những dãy nhà thấp tầng mang dấu ấn kiến trúc lịch sử vẫn được giữ lại và trở thành nơi đặt các phòng trưng bày nghệ thuật, giới thiệu tác phẩm của cả nghệ sĩ trong nước lẫn quốc tế. Bên cạnh các triển lãm theo chủ đề, khu vực này còn thường xuyên tổ chức các buổi trò chuyện với nghệ sĩ, hoạt động cộng đồng và sự kiện văn hóa cộng đồng dành cho công chúng. Giữa những dấu tích của một doanh trại quân đội trong quá khứ, sự hiện diện của nghệ thuật mang đến một lớp áo mới, cho du khách tham quan có cơ hội khám phá sự kết nối di sản với đời sống văn hóa hiện đại.

Từ địa điểm lưu trú, ẩm thực đến nghệ thuật hay mua sắm, mỗi địa điểm này đều phản ánh một lát cắt lịch sử, văn hóa của Đảo quốc Sư Tử theo cách gần gũi và dễ tiếp cận. Đây cũng là lý do những trải nghiệm gắn với di sản ngày càng thu hút du khách, đặc biệt là khi mỗi chuyến đi không chỉ là cơ hội khám phá một điểm đến mới mà còn là dịp để hiểu thêm về lịch sử, văn hóa và bản sắc địa phương.