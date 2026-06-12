Những mảnh ghép xanh trong quy trình khép kín của trang trại bò sữa lớn nhất thế giới

(Ngày Nay) -Mô hình tuần hoàn tại trang trại bò sữa công nghệ cao lớn nhất thế giới cho thấy những lát cắt chân thực về nỗ lực xanh hóa sản xuất, khẳng định cam kết giảm thiểu tác động môi trường của Tập đoàn TH trước thách thức biến đổi khí hậu toàn cầu.

Trong hành trình phát triển bền vững, Tập đoàn TH (sở hữu Cụm trang trại tập trung công nghệ cao khép kín lớn nhất thế giới – Liên minh Kỷ lục thế giới ghi nhận năm 2020) ứng dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong toàn bộ chuỗi sản xuất “từ đồng cỏ xanh đến ly sữa sạch”.

Đại diện doanh nghiệp chia sẻ, tại các trang trại chăn nuôi bò sữa, dòng vật chất được thiết kế và vận hành thành vòng tuần hoàn khép kín, trong đó tài nguyên được sử dụng hiệu quả, được tái sinh và tiếp tục tạo ra giá trị mới.

Những “con số biết nói”

Một trong những điểm đáng chú ý trong chiến lược phát triển bền vững của TH là chủ động giảm thiểu tác động đến tài nguyên không tái tạo. Họ biến những mái trang trại đạt kỷ lục thế giới và mái nhà máy thành những "cánh đồng điện" sạch, khai thác nguồn năng lượng mặt trời để tạo ra điện năng phục vụ sản xuất. Việc chuyển dịch từ năng lượng hóa thạch sang điện mặt trời đã giúp TH giảm thiểu đáng kể dấu chân carbon ngay tại khâu đầu tiên của chuỗi sản xuất.

Sản lượng điện mặt trời của TH tăng theo mỗi năm. Sản lượng năm 2025 đạt cao nhất từ trước đến nay, với 14.726.000 kWh, tăng hơn 22% so với năm trước đó. Lượng điện tái tạo này tương đương giảm phát thải hơn 9.707 tấn CO2, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu Net Zero mà Tập đoàn đang theo đuổi.

Trong mô hình kinh tế tuần hoàn của TH, mỗi nguồn tài nguyên đều được khai thác hiệu quả và tìm cách kéo dài vòng đời sử dụng. Nguồn nước - "mạch máu" của trang trại, yếu tố đặc biệt quan trọng trong sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi - là một ví dụ điển hình. Mỗi ngày, nước thải từ hoạt động sản xuất được đưa về 7 nhà máy xử lý tập trung với tổng công suất 11.150 m³. Tại đây, TH ứng dụng nhiều công nghệ xử lý hiện đại hàng đầu thế giới, bảo đảm nguồn nước sau xử lý đáp ứng các quy chuẩn môi trường trước khi quay trở lại tự nhiên hoặc sử dụng cho tưới tiêu.

Các loại chất thải từ trang trại và bùn sinh học từ các nhà máy xử lý nước thải tiếp tục bước vào một vòng tuần hoàn mới để trở thành phân bón hữu cơ chất lượng cao. Mỗi năm TH sản xuất khoảng 24.000 tấn phân bón hữu cơ phục vụ hoạt động trồng trọt tại chính các trang trại của mình đồng thời bán ra thị trường. Một phần chất thải sau xử lý là nguyên liệu góp phần tạo ra hơn 240.000 m³ vật liệu nền chuồng mỗi năm. Nguồn vật liệu này tạo môi trường sống sạch sẽ, êm ái cho đàn bò, đồng thời tiếp tục kéo dài vòng đời của tài nguyên trong mô hình kinh tế tuần hoàn kiểu mẫu tại TH.

Ông Phạm Vinh Sơn, lãnh đạo đơn vị chịu trách nhiệm xử lý chất thải chăn nuôi Tập đoàn TH chia sẻ: "Quyết tâm theo đuổi nông nghiệp bền vững, chúng tôi đầu tư bài bản cho công nghệ cao ngay từ đầu. Chính hệ thống máy móc, thiết bị xử lý hiện đại tại trang trại là mắt xích cốt lõi giúp chúng tôi tối ưu hóa mô hình kinh tế tuần hoàn, chuyển hóa chất thải thành tài nguyên và cắt giảm tối đa phát thải ra môi trường”.

Không chỉ chú trọng sử dụng hiệu quả tài nguyên trong quá trình sản xuất, TH còn mở rộng vòng tuần hoàn bằng các giải pháp thu gom, tái chế bao bì sau sản xuất và tiêu dùng.

Là thành viên sáng lập Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Vietnam), TH vừa thu gom bao bì thông qua tổ chức này, vừa phối hợp với các đối tác triển khai thu gom trực tiếp thông qua chiến dịch thường niên mang tên "Thu gom vỏ hộp - Lan tỏa sống xanh".

Tại hệ thống cửa hàng TH true mart trên toàn quốc, những "trạm xanh" thu gom vỏ hộp đã trở thành điểm kết nối quen thuộc của cộng đồng yêu môi trường. Vỏ hộp sữa sau khi thu gom sẽ trải qua quy trình bóc tách bằng công nghệ tiên tiến để trở thành nguồn nguyên liệu quý giá. Từ đây, một vòng đời mới lại bắt đầu, từ bộ mắc áo, khung tranh, hộp đựng giấy đến bàn ghế, tấm lợp,… - những sản phẩm hữu ích được sản xuất từ vật liệu tái chế của chính vỏ hộp sữa.

Có thể nói, tại TH, phát triển bền vững hiện hữu sống động trong từng mét khối nước tái sử dụng cho tưới tiêu, từng "cánh đồng điện" áp mái và từng vạt cỏ xanh mướt được nuôi dưỡng từ nguồn phân bón hữu cơ. Đúng như triết lý mà Anh hùng Lao động Thái Hương, Nhà sáng lập Tập đoàn đã tâm niệm: "Trân quý Mẹ Thiên nhiên, Người sẽ cho mình tất thảy".

Hàng loạt sáng kiến phát triển bền vững và giảm phát thải đã mang đến “trái ngọt” khi Công ty Cổ phần Sữa TH và Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên chính thức đạt chứng nhận trung hòa carbon theo tiêu chuẩn quốc tế do Control Union xác nhận từ năm 2023 và cam kết tiếp tục duy trì. Thành tựu mang tính cột mốc này đã khẳng định tư duy tiên phong của TH và thúc đẩy tập đoàn tiếp tục đẩy mạnh các sáng kiến thực tiễn nhằm cắt giảm phát thải khí nhà kính và tối ưu hóa năng lượng toàn diện trên toàn chuỗi sản xuất.