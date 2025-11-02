Thủ tướng Phạm Minh Chính: Tiếp tục tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển (Ngày Nay) - Thủ tướng đề nghị khi doanh nghiệp gặp khó khăn thì kiến nghị Chính phủ kịp thời; yêu cầu Ban IV xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp; các cơ quan nhà nước cần lắng nghe chia sẻ của doanh nghiệp.

Dự kiến nhiều chính sách đặc thù về lương, phụ cấp dành cho nhà giáo (Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp đối với nhà giáo để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Tác động của thoả thuận đình chiến thương mại Mỹ - Trung với châu Âu (Ngày Nay) - Thỏa thuận "đình chiến" thương mại giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc vừa qua đã mang lại một khoảng thời gian "thở phào nhẹ nhõm" quý giá cho các công ty châu Âu, nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nguy cơ đẩy lợi ích của khối này sang một bên.

Đại Bảo tàng Ai Cập - biểu tượng mới của nền văn minh cổ đại (Ngày Nay) - Sau hơn 20 năm xây dựng, tối 1/11, Ai Cập chính thức khánh thành Đại Bảo tàng Ai Cập (GEM) – công trình văn hóa được xem là đồ sộ nhất thế kỷ 21 của quốc gia Kim tự tháp.

Những tác hại ít ai biết của gạo lứt và cách sử dụng an toàn (Ngày Nay) - Gạo lứt được xem là “ngũ cốc vàng” trong chế độ ăn lành mạnh, nhưng nếu dùng sai cách, nó có thể gây hại cho sức khỏe do chứa asen, chất kháng dinh dưỡng và dễ gây ngộ độc thực phẩm.

APEC 2025: Chuyển tải thông điệp về tầm nhìn, định hướng và quyết tâm đổi mới, sáng tạo của Việt Nam (Ngày Nay) - Tối 1/11, Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 32 tại thành phố Gyeongju và làm việc song phương tại Hàn Quốc theo lời mời của Tổng thống Đại Hàn Dân Quốc Lee Jae Myung.

Trung Quốc có thể ứng phó thế nào trước lệnh trừng phạt của Mỹ với dầu mỏ Nga? (Ngày Nay) - Trước sức ép từ Mỹ, Trung Quốc triển khai loạt biện pháp để duy trì nguồn dầu Nga giá thấp, bảo vệ an ninh năng lượng và tránh rơi vào “bẫy” trừng phạt thứ cấp của Mỹ.

Tại sao EU lại mắc kẹt về "khoản vay bồi thường" cho Ukraine? (Ngày Nay) - Mặc dù được coi là “phao cứu sinh” cho Ukraine, nhưng kế hoạch cho vay khổng lồ của EU đang vướng hàng loạt tranh cãi nội bộ về chia sẻ rủi ro, nghĩa vụ trả nợ và nguy cơ kiện tụng quốc tế.

Bệnh viện Đa khoa Điện Biên nói gì về thông tin "nâng khống giá tán sỏi thận"? (Ngày Nay) - Ông Trần Đức Nghĩa - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên khẳng định thông tin bệnh viện 'tự ý nâng khống giá dịch vụ tán sỏi thận qua da' là sai sự thật, mang tính bịa đặt.