Những thói quen xấu trong mùa Hè có thể tàn phá sức khỏe

Vào những ngày Hè oi bức, khi nhiệt độ ngoài trời tăng cao, nhiều người thường có xu hướng tìm cách hạ nhiệt nhanh chóng như uống nước lạnh hay tắm ngay sau khi ra ngoài.

Tuy nhiên, những thói quen này thực sự không tốt cho sức khỏe. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng kéo dài, việc bảo vệ cơ thể khỏi các nguy cơ bệnh tật là vô cùng quan trọng.

Dưới đây là một số thói quen cần tránh trong những ngày nóng bức để giữ gìn sức khỏe và trải qua mùa Hè một cách thoải mái, không lo bệnh tật.

Không nên ăn uống nhiều đồ lạnh

Vào những ngày Hè oi ả, nhiều người thường tìm đến nước đá lạnh hay những món ăn lạnh như một cách hiệu quả để giải nhiệt. Tuy nhiên, sự lựa chọn này, nếu lạm dụng, có thể gây hại hơn là có lợi. Việc tiêu thụ quá nhiều thực phẩm lạnh trong thời gian ngắn có thể làm tổn thương cổ họng, tạo môi trường thuận lợi cho mầm bệnh tấn công.

Thói quen này không chỉ ảnh hưởng sức khỏe mà còn làm gián đoạn quá trình tiêu hóa và hoạt động của ruột, từ đó làm giảm khả năng miễn dịch và dẫn đến tình trạng mệt mỏi hoặc suy nhược cơ thể.

Vậy, có cách nào thông minh hơn để giải tỏa cơn nắng và cơn khát? Hãy ưu tiên uống nước mát, từng ngụm nhỏ để giúp cơ thể giải nhiệt mà không gây hại. Mặc dù thức uống lạnh hay kem lạnh mang lại cảm giác mát mẻ tức thì, chúng không thực sự giúp cơ thể điều tiết nhiệt độ bên trong.

Những đối tượng như trẻ nhỏ, người già, hoặc những người có hội chứng ruột kích thích hoặc răng nhạy cảm nên hạn chế tối đa việc tiêu thụ đồ lạnh và nước đá trong mùa Hè.

Nhiều nghiên cứu đã cho thấy uống nước lạnh có thể làm giảm nhịp tim, gây đau đầu và tăng nguy cơ nhiễm trùng cổ họng. Vì vậy, lựa chọn thông minh hơn là uống nước ở nhiệt độ phòng hay nước dừa để duy trì sự cân bằng nước trong cơ thể một cách tối ưu.

Ăn nhiều đồ chiên rán

Ai cũng thích một món ăn giòn giòn, thơm nức từ chảo chiên, nhưng có những lý do thuyết phục để hạn chế thực phẩm chiên rán, nhất là khi cái nóng mùa Hè đang nhấn chìm chúng ta. Không chỉ làm cơ thể bạn nóng bức hơn, loại thực phẩm này còn có thể khiến bạn mất nước nhanh chóng.

Bạn hãy nhớ, không chỉ đến mùa Hè, chuyên gia dinh dưỡng cũng khuyên bạn nên cẩn trọng với thực phẩm chiên rán quanh năm. Việc thường xuyên ham mê những món này có thể làm hệ tiêu hóa bạn quá tải, tăng nguy cơ tích tụ mỡ thừa và suy yếu hệ miễn dịch.

Những hậu quả xấu của việc tiêu thụ quá nhiều đồ ăn chiên là béo phì và thừa cholesterol. Khối lượng chất béo nạp vào cơ thể sẽ nhanh chóng biến thành cân nặng dư thừa. Cùng với đó, hệ trao đổi chất bị ảnh hưởng tiêu cực và bạn có nguy cơ tăng cân cao hơn.

Khi mức cholesterol tăng vượt ngưỡng, nguy cơ xơ vữa động mạch là điều khó tránh khỏi. Các mảng xơ vữa này có thể gây ra các cục máu đông, dẫn đến tình trạng tắc nghẽn động mạch nguy hiểm.

Không bảo quản thức ăn trong tủ lạnh

Trong những ngày thời tiết nóng bức và ẩm ướt, các điều kiện môi trường trở nên vô cùng thuận lợi cho nấm mốc và vi khuẩn sinh sôi trên thực phẩm. Nhiệt độ cao làm cho thức ăn dễ dàng bị ôi thiu, ngay cả khi các giác quan của chúng ta không đủ nhạy để phát hiện ra sự thay đổi này.

Chính vì vậy, để đảm bảo sức khỏe trong những ngày thời tiết khắc nghiệt, bạn nên hạn chế để thức ăn đã được nấu chín tiếp xúc với không khí bên ngoài quá 2 giờ. Lý tưởng nhất là sau khi thức ăn đã nguội đi một chút, bạn nên nhanh chóng cất vào tủ lạnh nếu không có ý định sử dụng ngay lập tức. Điều này không chỉ giúp bảo quản thực phẩm tốt hơn mà còn bảo vệ sức khỏe của chúng ta khỏi những nguy cơ tiềm ẩn.

Uống bia, nước ngọt có ga, caffein

Chúng ta thường thấy vào những ngày oi bức, nhiều người có thói quen mở một cốc bia mát lạnh để hạ nhiệt cơ thể hoặc chọn uống các loại đồ uống có ga và chứa caffein. Mặc dù mục đích là giảm nhiệt, thực tế các thức uống này có thể ảnh hưởng không tốt đến tổng lượng chất lỏng trong cơ thể. Cồn có trong bia và một số đồ uống khác có khả năng kích thích cơ thể bài tiết nước tiểu nhiều hơn bình thường, dẫn đến cảm giác khát nước kéo dài và sự mệt mỏi nhiều hơn.

Caffeine cũng có tác dụng tương tự, khi kích thích quá trình bài tiết nước tiểu, làm tình trạng thiếu nước càng trở nên trầm trọng trong những ngày thời tiết nóng bức hơn bao giờ hết. Ngoài ra, mọi người đều nhận thức được rằng tiêu thụ nước ngọt có ga một cách thường xuyên có thể đem lại nhiều tác hại cho sức khỏe. Các loại đồ uống này thiếu vắng giá trị dinh dưỡng cần thiết, và có nguy cơ liên quan đến các vấn đề y tế nghiêm trọng như béo phì, cao huyết áp hay bệnh tiểu đường.

Thêm vào đó, axít béo chứa trong nước ngọt có ga có xu hướng gây tăng cân, đặc biệt là làm tăng mỡ bụng, kéo theo hàng loạt vấn đề sức khỏe khác liên quan đến tim mạch. Những thông tin này tạo ra một bức tranh khá ảm đạm cho những ai đang tìm cách hạ nhiệt nhanh chóng mà không xét đến những hệ quả dài lâu từ lựa chọn đồ uống của mình.

Tắm ngay sau khi đi nắng về, tắm đêm

Sau khi tiếp xúc dưới ánh nắng hoặc tham gia các hoạt động thể chất cường độ cao, nhiều người có xu hướng ngay lập tức ngâm mình trong nước mát với mong muốn làm hạ nhiệt cơ thể một cách nhanh chóng.

Tuy nhiên, đây là một thói quen không lành mạnh mà nhiều người, đặc biệt là giới trẻ, thường mắc phải trong mùa Hè. Việc tắm rửa không đúng cách không chỉ không giúp giảm mệt mỏi mà còn làm tăng nguy cơ nhiễm cảm lạnh, cảm cúm.

Sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ có thể khiến cơ thể dễ bị sốc nhiệt, từ đó dẫn đến các triệu chứng như cảm lạnh hay sốt cao. Đặc biệt, việc tắm vào ban đêm hoặc sử dụng nước lạnh khiến các lỗ chân lông và mạch máu co rút, làm cản trở quá trình tuần hoàn máu, gia tăng nguy cơ cảm lạnh.

Trong những trường hợp nghiêm trọng hơn, điều này có thể ảnh hưởng đến nhịp tim, huyết áp và thậm chí dẫn đến đột quỵ. Nếu vừa mới thực hiện các hoạt động thể chất nặng trong điều kiện thời tiết nóng bức, bạn nên sử dụng khăn mềm để lau khô mồ hôi, đồng thời dành thời gian nghỉ ngơi trước khi tắm.

Tương tự, thói quen tắm khuya cũng gây ra nhiều tác hại đối với sức khỏe. Việc tắm vào ban đêm, cho dù sử dụng nước ấm, vẫn làm tăng nguy cơ bị cảm lạnh bởi điều kiện nhiệt độ thấp vào buổi tối khiến các tĩnh mạch giãn nở, dẫn đến sự sụt giảm huyết áp.

Đối với những người có tiền sử huyết áp thấp hoặc huyết áp không ổn định, điều này có thể gây thiếu máu lên não một cách nghiêm trọng, thậm chí dẫn đến tình trạng bất tỉnh hoặc hôn mê.

Ngoài ra, sau khi tắm, cần tránh ngay lập tức vào phòng có điều hòa nhiệt độ hoặc ngồi trực tiếp trước quạt để bảo vệ sức khỏe toàn diện.

Để nhiệt độ điều hòa quá thấp

Việc nhiều người lựa chọn sử dụng điều hòa suốt đêm để có giấc ngủ tốt hơn là một thói quen phổ biến. Tuy nhiên, việc cài đặt máy lạnh ở nhiệt độ quá thấp hoặc để quạt thổi trực tiếp vào cơ thể có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro đáng kể. Điều này có thể dẫn đến hiện tượng cản trở lưu thông máu trên bề mặt da, khiến cơ thể dễ bị cảm lạnh, gây ra đau đầu, nghẹt mũi, thậm chí liệt mặt cùng các vấn đề sức khỏe khác.

Thêm vào đó, không thực hiện thông gió hiệu quả trong phòng có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của vi sinh vật. Trong trường hợp sức đề kháng của cơ thể yếu, môi trường này có thể dẫn đến nguy cơ nhiễm bệnh.

Vì vậy, để đảm bảo sức khỏe trong khi vẫn sử dụng điều hòa một cách an toàn, nên điều chỉnh nhiệt độ của máy lạnh sao cho có độ chênh lệch từ 5-8 độ C so với môi trường bên ngoài, và tối đa không vượt quá 10 độ C.

Không mở cửa sổ để thông gió

Vào những ngày Hè oi ả, khi nhiệt độ tăng cao, nhu cầu sử dụng điều hòa để làm mát không gian sống trở thành điều không thể thiếu đối với nhiều gia đình. Tuy nhiên, việc lạm dụng và sử dụng điều hòa trong thời gian dài có thể dẫn đến suy giảm chất lượng không khí trong nhà, tạo điều kiện cho các bệnh về đường hô hấp phát triển.

Để cải thiện luồng không khí và duy trì sự thoáng đãng trong từng phòng, bạn có thể thực hiện một số biện pháp đơn giản nhưng hiệu quả. Mỗi buổi sáng, ngay khi thức dậy, hãy mở cửa sổ để đón nhận không khí trong lành từ bên ngoài vào nhà. Việc kéo rèm cửa lên trước khi bắt đầu công việc hàng ngày không chỉ giúp thông thoáng mà còn tận dụng ánh sáng tự nhiên, giảm thiểu sự phụ thuộc vào ánh sáng nhân tạo.

Vào buổi tối, sau một ngày làm việc căng thẳng, bạn lại có thể mở cửa sổ cùng các cánh cửa phòng để không khí lưu thông tốt hơn. Điều này giúp duy trì nhiệt độ hài hòa giữa các phòng, tạo ra một không gian dễ chịu và mát mẻ để nghỉ ngơi, đảm bảo giấc ngủ của bạn được thoải mái và trọn vẹn hơn. Các biện pháp đơn giản này không chỉ góp phần bảo vệ sức khỏe mà còn giảm đi đáng kể chi phí tiêu thụ năng lượng.

Không ngủ trưa

Với sự thay đổi của thời tiết trong mùa Hè, khi độ dài của ngày tăng lên và đêm bị rút ngắn lại, nhiều người bắt đầu gặp khó khăn trong việc có được giấc ngủ đầy đủ trong khoảng thời gian ban đêm.

Khi mọi người đã trải qua một buổi sáng bận rộn với những hoạt động học tập và làm việc không ngừng nghỉ, tình trạng suy kiệt cả về thể lực lẫn sức lực trở nên điều khó có thể tránh khỏi.

Trong bối cảnh như vậy, những giấc ngủ ngắn vào buổi trưa Hè trở thành yếu tố quan trọng để giúp tinh thần tỉnh táo hơn, tạo điều kiện phòng tránh bệnh tật và góp phần duy trì sức khỏe tốt hơn cho cơ thể.

Tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng Mặt Trời quá lâu

Khi nhiệt độ ngoài trời gia tăng đến mức cực kỳ cao, điều tốt nhất mà mỗi người chúng ta có thể làm là hạn chế việc ra ngoài, hoặc cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tham gia vào các hoạt động giải trí hay thể dục thể thao ngoài trời trong không gian nắng nóng.

Trường hợp cần thiết phải bước ra ngoài trời, quan trọng hơn cả là những biện pháp bảo vệ cơ thể cần được thực hiện một cách cẩn trọng để phòng tránh những vấn đề như cảm nắng, tác động tiêu cực đến da, tình trạng mất nước và thậm chí là nguy cơ đột quỵ do nhiệt.

Đột quỵ nhiệt là một trong những tình trạng nghiêm trọng nhất đối với các bệnh liên quan đến nhiệt độ cao. Tình trạng này có khả năng xảy ra khi nhiệt độ cơ thể bất ngờ tăng lên và có thể đạt mức 40 độ C hoặc cao hơn.

Khi đối mặt với nhiệt độ quá cao, não bộ - phần điều phối nhiệt độ cơ thể, có nguy cơ hoạt động không đúng cách, dẫn đến ảnh hưởng tiêu cực đối với khả năng tiết mồ hôi và làm mát tự nhiên của cơ thể.

Đáng lưu ý, những người mắc một số bệnh lý như xơ cứng bì hay xơ nang sẽ gặp khó khăn trong việc điều tiết mồ hôi, khiến họ có nguy cơ cao hơn đối mặt với đột quỵ nhiệt.

Theo những khuyến cáo từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chỉ số tia cực tím (UV) được xem là an toàn khi duy trì ở ngưỡng từ 0 đến 2, tức mức độ gây hại thấp, nhưng ngay khi chỉ số này đạt mức 3 đã có thể bắt đầu gây tổn thương cho da. Việc tiếp xúc quá nhiều với tia UV có nguy cơ dẫn đến đột biến gene, mở đường cho sự phát triển của ung thư da.

Không dùng kem chống nắng

Da, với vai trò là cơ quan lớn nhất trên cơ thể người, đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ sức khỏe tổng thể, đặc biệt trong điều kiện thời tiết nắng nóng gay gắt. Một phần quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe trong những ngày như vậy là đảm bảo rằng làn da được bảo vệ tối ưu khỏi các tác động có hại của tia tử ngoại (UV) từ ánh nắng Mặt Trời.

Tia UV, khi tiếp xúc trực tiếp và mạnh mẽ vào làn da trong những ngày Hè nóng bức, có thể làm giảm đáng kể độ đàn hồi tự nhiên của da. Tình trạng này dễ dẫn đến sự xuất hiện sớm của các dấu hiệu lão hóa như nếp nhăn và vết chân chim. Ngoài ra, việc tiếp xúc với tia UV quá mức có thể gây ra những thay đổi trực tiếp trên DNA của các tế bào da, làm tăng nguy cơ phát triển ung thư da theo thời gian.

Không chỉ ảnh hưởng đến làn da, việc tiếp xúc lâu dài với lượng lớn tia UV cũng có thể gây hại cho giác mạc và thủy tinh thể của mắt. Điều này có thể dẫn đến các vấn đề về thị lực và làm suy giảm chất lượng cuộc sống. Do đó, bảo vệ cả làn da và đôi mắt khỏi tia UV là việc làm cần thiết để duy trì sức khỏe toàn diện trong những ngày Hè oi ả.