Thủ đô Seoul giảm thiểu bất tiện cho du khách nước ngoài khi tham gia giao thông công cộng

(Ngày Nay) - Kể từ ngày 18/3, hệ thống tàu điện ngầm tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc sẽ chấp nhận thẻ thanh toán quốc tế để mua và nạp tiền và thẻ giao thông nhằm giảm thiểu bất tiện đối với du khách nước ngoài khi tham gia giao thông công cộng.

Trong thông báo ngày 17/3, chính quyền thành phố Seoul cho biết khoảng 440 máy bán và nạp thẻ giao thông sẽ được lắp đặt tại 273 ga thuộc các tuyến tàu điện ngầm từ Line 1 đến Line 8. Các máy này cho phép thanh toán bằng thẻ tín dụng và thẻ ghi nợ phát hành ở nước ngoài, đồng thời hỗ trợ thanh toán qua các nền tảng di động như Kakao Pay và Naver Pay.

Ban đầu, hệ thống thanh toán mở rộng sẽ áp dụng cho việc mua và nạp tiền vào thẻ Seoul Climate Card, loại thẻ giao thông cho phép người dùng sử dụng không giới hạn xe buýt và tàu điện ngầm trong phạm vi Seoul. Các loại vé ngắn hạn từ 1 ngày đến 7 ngày cũng sẽ được triển khai. Chính quyền thành phố Seoul cho biết sẽ xem xét mở rộng sang thẻ 30 ngày căn cứ nhu cầu sử dụng. Các giao dịch thực hiện bằng thẻ thanh toán phát hành ở nước ngoài sẽ chịu phí dịch vụ 3,7%.

Để quảng bá hệ thống mới, Seoul cũng sẽ vận hành các quầy thông tin giới thiệu Climate Card tại những khu vực có lượng khách quốc tế lớn như ga tàu Seoul, ga Hongdae và ga Myeong-dong.

Các quầy này sẽ cung cấp thông tin về thẻ Climate Card và phát tài liệu hướng dẫn đa ngôn ngữ bắt đầu từ ngày 17/3. Quyết định của chính quyền Seoul được đưa ra nhằm tạo thuận lợi cho du khách quốc tế dự báo tăng cao trước buổi biểu diễn lớn của nhóm nhạc đình đám BTS vào ngày 21/3 ở quảng trường Gwanghwamun.

Thống kê cho thấy kể từ khi ra mắt, thẻ giao thông Climate Card đã ghi nhận hơn 18 triệu lượt nạp tiền, trở thành một trong những chính sách giao thông công cộng nổi bật của Seoul. Thành phố cho biết sẽ tiếp tục cải thiện các dịch vụ liên quan nhằm giúp du khách quốc tế sử dụng hệ thống giao thông công cộng thuận tiện hơn.