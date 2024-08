Nỗi lòng của người bị thi hành án liên quan đến thế chấp tài sản

(Ngày Nay) - Ngày 2/8, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Hạ nghị sĩ, Trưởng Ban Nghiên cứu chính sách Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) Tokai Kisaburo nhân dịp thăm Việt Nam từ ngày 31/8 – 2/8/2024.

(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 3/8, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào, dông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực Tây Bắc và Việt Bắc của Bắc Bộ có mưa vừa, dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 10-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.