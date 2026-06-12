NSƯT Hoài Linh đưa Sân khấu Mới về Cần Thơ

(Ngày Nay) -Sân khấu Mới với NSƯT Hoài Linh là trụ cột sẽ lưu diễn tại TP. Cần Thơ trong 3 ngày 12, 13 và 14/6 với vở hài kịch "Ra giêng cho cưới hôn" và vở kịch thiếu nhi "Con Rồng cháu Tiên" .

Đạo diễn Minh Nhật của Sân khấu Mới cho biết, Trạm Cảm xúc là chương trình được Sân khấu Mới ấp ủ và triển khai với mong muốn đưa các vở diễn sân khấu đến với khán giả các tỉnh thành xa, ít có điều kiện xem sân khấu trực tiếp.

Được sự kết nối của NSƯT Hoài Linh, Sân khấu Mới đã đưa được vở hài kịch Ra giêng cho cưới hôn (tác giả: Như Trúc, đạo diễn: Hoài Linh - Minh Nhật) đến với khán giả Đà Nẵng trong 2 suất diễn vào cuối tháng 3/2026.

“Qua chuyến đi, chúng tôi nhận thấy rằng, khán giả Đà Nẵng có nhu cầu xem kịch, chỉ là họ chưa quen với việc đến sân khấu xem một vở diễn dài. Từ đó, chúng tôi cũng tự tin kết nối để có thể đưa Trạm Cảm xúc đi các nơi. Chuyến này là miền Tây với 4 suất diễn tại Cần Thơ” – Minh Nhật cho biết.

Trong đó, vở hài kịch Ra giêng cho cưới hôn có 3 suất diễn vào các tối 12, 13 và 14/6 tại Đại học Y Dược Cần Thơ. Riêng suất diễn vào tối 12/6 được bán vé với giá ưu đãi dành cho học sinh - sinh viên.

Ra giêng cho cưới hôn là vở hài kịch ăn khách của Sân khấu Mới từ mùa diễn Tết nguyên đán 2026 tới nay. Với nội dung vui nhộn về một cái Tết đầy xào xáo tại nhà ông Hai (NSƯT Hoài Linh) – ông già miền Tây Nam bộ điển hình – khi 2 đứa con trai đưa 2 nàng dâu, một người miền Bắc và một người miền Trung, về quê ăn Tết. Những hiểu lầm về sự khác biệt trong ngôn ngữ, phong tục tập quán, văn hóa vùng miền giữa 2 nàng dâu và ông Hai làm không khí gia đình trong ngày đoàn viên càng căng thẳng thì khán giả lại càng ôm bụng cười. Đặc biệt, cái duyên hài tỉnh rụi sở trường của Hoài Linh, kết hợp với sự tung hứng duyên dáng của Hồng Trang, Thùy Trang, Phương Linh, Hứa Minh Đạt, Huỳnh Thanh Trực… càng làm không khí vở diễn thêm rôm rả, hài hước.

Cùng với Ra giêng cho cưới hôn, Sân khấu Mới cũng đưa vở kịch thiếu nhi vừa mới dàn dựng là Con Rồng cháu Tiên cùng về Cần Thơ phục vụ các em nhỏ vào sáng 14/6. Đạo diễn Minh Nhật cho biết, ngoài các diễn viên trẻ cộng tác với Sân khấu Mới, Con Rồng cháu Tiên còn có khách mời đặc biệt là diễn viên Hữu Đằng tham gia suất diễn ở tỉnh.

“Chúng tôi cố gắng đưa toàn bộ ê-kíp với đầy đủ cảnh trí, phục trang, đạo cụ lưu diễn, nhằm đảm bảo khán giả có trải nghiệm tốt nhất, gần với cảm nhận của khán giả TPHCM khi đến rạp” – đạo diễn Minh Nhật cho biết.