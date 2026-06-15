Núi Bà Đen tổ chức Lễ hội nghệ nhân tạo hình trái cây quy mô lớn dịp Lễ vía Bà

(Ngày Nay) - Từ ngày 18-21/6 (tức mùng 4-7/5 âm lịch), núi Bà Đen (Tây Ninh) bước vào mùa lễ hội lớn nhất trong năm với Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu. Bên cạnh các nghi lễ truyền thống tại hệ thống chùa Bà là một loạt các trải nghiệm văn hoá lần đầu tiên được tổ chức.

Lễ hội nghệ nhân tạo hình trái cây quy mô lớn

Mỗi năm vào những ngày đầu tháng 5 âm lịch, hàng nghìn người dân và du khách từ khắp nơi lại tìm về núi Bà Đen, Tây Ninh để tham dự Lễ vía Bà Linh Sơn Thánh Mẫu – một trong những lễ hội tín ngưỡng quan trọng bậc nhất của vùng Nam Bộ.

Tại Linh Sơn Tiên Thạch Tự và Điện Bà ở lưng chừng núi, nhiều nghi lễ thiêng liêng sẽ được cử hành nhằm tỏ lòng tôn kính đối với Linh Sơn Thánh Mẫu – nữ thần chủ của ngọn núi đã trở thành chỗ dựa tinh thần của người dân Nam Bộ suốt nhiều thế kỷ qua. Các nghi thức như lễ tắm Bà, tụng kinh niệm Phật, lễ cáo yết, lễ cúng ngọ hay dâng lễ vật truyền thống được tổ chức theo nghi thức cổ truyền tạo nên không gian hành hương trang nghiêm và thành kính. Các chương trình múa lân sư rồng, múa mâm vàng, hay nghệ thuật cải lương, tuồng cổ diễn ra vào ngày 18/6 cũng sẽ mang đến không gian đậm sắc màu lễ hội dân gian tại hệ thống chùa Bà.

Dịp này, nhằm tạo điều kiện cho nhân dân và du khách hành hương mùa lễ Vía, khu du lịch Sun World Ba Den Mountain áp dụng chính sách ưu đãi giá vé lên đến 50%. Theo đó, vé cáp treo lên chùa Bà chỉ còn 125.000 đồng, và cho combo vé cáp lên Chùa và đỉnh núi chỉ còn 450.000 đồng/vé người lớn, 350.000 đồng/vé trẻ em. Chính sách ưu đãi vé cáp áp dụng từ ngày 18-26/06/2026.

Đặc biệt, Lễ vía Bà Đen năm nay là lần đầu tiên núi Bà Đen tổ chức Lễ hội Nghệ nhân tạo hình trái cây quy mô lớn. Quy tụ các nghệ nhân đến từ Tây Ninh và nhiều địa phương trên cả nước, lễ hội sẽ mang đến những tác phẩm nghệ thuật được sáng tạo từ đa dạng loại hình trái cây từ khắp các vùng miền. Với chủ đề “Vạn Pháp Tụ Linh Sơn”, lễ hội lấy cảm hứng từ văn hóa Phật giáo và các công trình tâm linh tiêu biểu trên đỉnh núi Bà Đen như tượng Phật Bà Tây Bồ Đà Sơn đại diện của lòng từ bi, tôn tượng Bồ Tát Di Lặc - biểu tượng cho lòng hỷ xả và niềm vui, và tôn tượng Đức Phật Câu Na Hàm Mâu Ni - đại diện của tài lộc, sum vầy.

Bên cạnh việc thưởng lãm các kiệt tác tạo hình hoa quả, du khách còn có thể tham gia nhiều hoạt động giao lưu, thưởng thức trái cây đặc sản, xem các chương trình nghệ thuật diễn ra xuyên suốt thời gian lễ hội và tham dự nhiều trò chơi với các phần thưởng hấp dẫn.

Dâng đăng và chiêm ngưỡng bộ tranh về huyền thoại Bà Đen

Năm nay cũng là là lần đầu tiên du khách có thể tìm hiểu các câu chuyện huyền thoại về Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát thông qua con đường tranh sơn màu đậm sắc màu nghệ thuật trên đỉnh núi. Con đường tranh gồm 20 bức tranh sơn màu khổ lớn, mỗi bức tranh là một kiệt tác nghệ thuật kể về một giai thoại trong cuộc đời của nàng Lý Thị Thiên Hương, từ khi còn là một cô gái xinh đẹp, lên núi đi chùa gặp nạn, gieo mình xuống núi để bảo vệ tiết hạnh, hiển linh báo mộng cứu Nguyễn Ánh, cho đến khi được vua Gia Long sắc phong là Linh Sơn Thánh Mẫu.

Bộ tranh mang các nét vẽ sắc sảo, màu sắc sinh động được tạo tác bởi các hoạ sĩ tên tuổi và các chuyên gia văn hoá đầu ngành tại Việt Nam. Hành trình chiêm bái con đường tranh không chỉ giúp du khách hiểu thêm về huyền tích đã trở thành một phần trong đời sống văn hóa Nam Bộ, mà còn mang đến những phút giây lắng đọng giữa không gian thanh tịnh nơi đỉnh núi.

Một điểm nhấn không thể thiếu trong mùa lễ vía Bà là nghi thức dâng đăng được tổ chức vào tối thứ Bảy tại quảng trường dưới chân tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn. Trong không gian thanh tịnh của đỉnh núi cao nhất Nam Bộ, hàng nghìn ngọn hoa đăng sẽ được thắp sáng, mang theo những lời nguyện cầu bình an, hạnh phúc và an lạc. Ánh sáng lung linh từ những ngọn đèn hoa đăng hòa cùng không gian linh thiêng của núi Bà tạo nên một khung cảnh huyền ảo, lắng đọng, để mỗi người hướng tâm về những điều thiện lành và gửi gắm những tâm nguyện tốt đẹp lên chư Phật và Linh Sơn Thánh Mẫu Bồ Tát.

Kéo dài trong những ngày đầu tháng 5 Âm lịch, Lễ vía Bà được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo Phật tử và du khách thập phương đến chiêm bái, đảnh lễ. Trên ngọn núi gắn liền với huyền tích Linh Sơn Thánh Mẫu, mùa lễ vía không chỉ là dịp để người dân bày tỏ lòng thành kính trước Bà Đen, mà còn là thời điểm để cảm nhận sâu sắc hơn những giá trị văn hóa, tâm linh đã bồi đắp nên sức sống của vùng đất này qua nhiều thế hệ.