Mentoring Series 2026: Nhìn lại hai buổi Webinar và mở đơn Seminar "Unlock The Case"

(Ngày Nay) - Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng đề cao tính minh bạch và khả năng ra quyết định dựa trên dữ liệu, việc trang bị tư duy phân tích và giải quyết vấn đề thực tiễn đang trở thành yêu cầu quan trọng đối với sinh viên. Xuất phát từ nhu cầu đó, chuỗi chương trình Mentoring Series 2026: Transparent to Transform do CLB Nhà Kinh tế trẻ - Đại học Kinh tế Quốc dân (YEC-NEU) tổ chức đã thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên trên toàn quốc.

Sau hai buổi Webinar đầu tiên, chương trình đã mang đến nhiều góc nhìn đa chiều xoay quanh cách tiếp cận và phân tích một bài toán kinh doanh trong bối cảnh thị trường nhiều biến động. Thông qua phần chia sẻ của các diễn giả có kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh doanh và chiến lược, người tham gia được tiếp cận những phương pháp tư duy cần thiết để từng bước hình thành năng lực giải Case.

Tại Webinar đầu tiên, người tham dự được giới thiệu về hai nền tảng quan trọng trong quá trình phân tích là Data Literacy và Systems Thinking. Việc hiểu đúng dữ liệu và nhìn nhận các mối quan hệ trong hệ thống giúp người học có thể tiếp cận vấn đề một cách toàn diện hơn, thay vì chỉ dừng lại ở những biểu hiện bề mặt của thị trường.

Tiếp nối nội dung đó, Webinar thứ hai tập trung vào tư duy Problem Framing, bước quan trọng nhằm xác định đúng bản chất của vấn đề trước khi đi đến các giải pháp. Trong bối cảnh nền kinh tế nhiều biến động và lượng thông tin ngày càng lớn, việc định vị đúng câu hỏi cần giải quyết được xem là yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp đưa ra các quyết định chiến lược.

Hai buổi Webinar được xem là bước chuẩn bị quan trọng trước khi người tham gia tiến tới các hoạt động mang tính thực hành cao hơn trong khuôn khổ chương trình.

Tiếp nối chuỗi hoạt động, Ban Tổ chức Mentoring Series 2026 chính thức mở đơn đăng ký tham gia Seminar với chủ đề “Unlock The Case”, dự kiến diễn ra vào ngày 20/03 tại Đại học Kinh tế Quốc dân.

Tại buổi Seminar, người tham dự sẽ có cơ hội tiếp cận một Business Case thực tế, qua đó quan sát cách một bài toán kinh doanh được phân tích và giải quyết trong bối cảnh thị trường cạnh tranh. Hoạt động này giúp sinh viên hiểu rõ hơn quy trình tiếp cận, đánh giá và đề xuất giải pháp cho các tình huống doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, chương trình cũng sẽ chứng kiến phần tranh tài của ba đội thi xuất sắc nhất trong Challenge “Crack The Case”. Thông qua phần pitching của các đội thi, người tham dự có thể theo dõi quá trình xây dựng lập luận, phân tích dữ liệu và đề xuất giải pháp cho bài toán doanh nghiệp.

Đáng chú ý, 50 sinh viên đăng ký sớm nhất sẽ có cơ hội nhận đề Business Case độc quyền từ đối tác chương trình. Hoạt động này nhằm khuyến khích người tham gia trực tiếp thử sức với các tình huống kinh doanh thực tế, qua đó rèn luyện tư duy chiến lược và khả năng giải quyết vấn đề.

Theo Ban Tổ chức, Seminar “Unlock The Case” sẽ được tổ chức dưới hình thức trực tiếp, tạo điều kiện để sinh viên giao lưu với các diễn giả và chuyên gia trong ngành. Ngay cả những bạn chưa tham gia hai buổi Webinar trước đó vẫn có thể đăng ký tham dự để có cái nhìn rõ hơn về cách tiếp cận và “giải mã” một Business Case.

Cổng đăng ký tham gia Seminar “Unlock The Case” mở từ ngày 07/03 đến hết ngày 18/03. Buổi Seminar dự kiến diễn ra vào lúc 18h00 ngày 20/03 tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Sinh viên quan tâm có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và đăng ký tham gia tại https://go.kinhtetre.net/tong-quan-ms26 hoặc liên hệ qua https://kinhtetre.net/ để được hỗ trợ.

Chuỗi chương trình Mentoring Series 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành cầu nối giúp sinh viên tiếp cận gần hơn với tư duy kinh doanh thực tiễn, đồng thời trang bị những kỹ năng cần thiết trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng hướng tới sự minh bạch và đổi mới.