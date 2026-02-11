OpenAI thử nghiệm quảng cáo trên ChatGPT nhằm tìm nguồn thu mới

(Ngày Nay) - OpenAI thử nghiệm quảng cáo với người dùng ChatGPT gói Free và Go tại Mỹ, khẳng định không ảnh hưởng nội dung trả lời, trong bối cảnh chi phí vận hành AI tăng cao và hãng tìm kiếm nguồn doanh thu mới.

OpenAI đã chính thức triển khai thử nghiệm quảng cáo trên các phiên bản cơ bản của chatbot ChatGPT.

Đây được xem là một bước đi chiến lược nhằm tìm kiếm nguồn thu mới, trong bối cảnh chi phí vận hành của hãng tăng mạnh, đồng thời là một phép thử đối với mức độ chấp nhận của người dùng trước những gián đoạn mang tính thương mại.

Theo thông báo từ OpenAI vào ngày 9/2, chương trình thử nghiệm bước đầu áp dụng cho những người dùng trưởng thành đã đăng nhập tại Mỹ, thuộc gói dịch vụ Miễn phí (Free) và gói đăng ký "Go" (với mức giá 8 USD/tháng).

Trong khi đó, các gói đăng ký dịch vụ cao cấp (Premium) của hãng sẽ tiếp tục duy trì trạng thái không quảng cáo. Hiện, chỉ một tỷ lệ nhỏ trong số gần 1 tỷ người dùng của OpenAI đang trả phí cho các gói dịch vụ cao cấp này.

Nhằm trấn an những lo ngại về trải nghiệm người dùng, OpenAI khẳng định: “Quảng cáo không ảnh hưởng đến các câu trả lời mà ChatGPT đưa ra và chúng tôi cam kết bảo mật các cuộc hội thoại của người dùng riêng tư, không chia sẻ với nhà quảng cáo."

Kể từ khi ChatGPT ra mắt vào năm 2022, giá trị vốn hóa của OpenAI đã tăng vọt lên mức 500 tỷ USD thông qua các vòng gọi vốn, trở thành công ty khởi nghiệp tư nhân có mức định giá cao nhất thế giới.

Một số nhà phân tích thậm chí kỳ vọng OpenAI có thể đạt mức định giá 1.000 tỷ USD nếu tiến hành phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO).

Tuy nhiên, thực tế là OpenAI đang "ngốn" các khoản tiền đầu tư với tốc độ rất nhanh, chủ yếu do chi phí khổng lồ dành cho hệ thống máy tính cần thiết để vận hành và cung cấp các dịch vụ trí tuệ nhân tạo (AI).

Đáng chú ý, quyết định thử nghiệm quảng cáo đánh dấu sự thay đổi quan điểm rõ rệt của Giám đốc điều hành (CEO) Sam Altman.

Trước đây, ông Altman từng nhiều lần bày tỏ sự không ưa thích mô hình quảng cáo, vì lo ngại rằng điều này có thể làm xói mòn niềm tin của người dùng đối với nội dung mà ChatGPT cung cấp.

Sự “quay xe” của OpenAI ngay lập tức vấp phải phản ứng mang tính châm biếm từ đối thủ Anthropic. Trong sự kiện siêu cúp bóng bầu dục Mỹ (Super Bowl) vừa qua, Anthropic đã ra mắt đoạn quảng cáo khẳng định chatbot Claude của hãng sẽ luôn nói không với quảng cáo.