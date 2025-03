Oscar 2025: Bài phát biểu dài nhất trong lịch sử Oscar

Bài phát biểu của nam diễn viên người Mỹ phá vỡ kỷ lục tồn tại 8 thập kỷ do nữ ngôi sao Greer Garson xác lập. Theo trang web Kỷ lục Thế giới Guinness, minh tinh giành giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" cho bộ phim "Mrs Miniver" vào năm 1943 đã có bài biểu dài 5 phút 30 giây.

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh có quy định giới hạn thời lượng cho mỗi bài phát biểu nhận giải cũng như âm nhạc làm nền để vinh danh người chiến thắng. Tuy nhiên, tại lễ trao giải Oscar 2025 ngày 2/3, khi nhạc nền cất lên, tài tử Brody đã ra dấu cho dàn nhạc dừng lại.

Trong bài phát biểu của mình, nam diễn viên đã gửi lời cảm ơn người thân, bạn diễn và bạn gái của anh. Ở phần cuối, anh nhấn mạnh thông điệp: “Nếu quá khứ có thể dạy chúng ta bất cứ điều gì thì đó là lời nhắc nhở rằng đừng để lòng thù hận lan tràn mất kiểm soát”.

Theo giới phân tích, bài phát biểu dài của Brody có lẽ phù hợp với "The Brutalist", một bộ phim chính kịch dài tới 3,5 giờ và là bộ phim dài nhất trong số các phim được đề cử giải "Phim hay nhất" năm nay. "The Brutalist" nhận được nhiều lời khen từ giới phê bình khi ra mắt tại các liên hoan phim lớn. Trong phim, Brody vào vai László Toth, kiến trúc sư người Do Thái gốc Hungary may mắn sống sót sau thảm họa diệt chủng Holocaust. Mang theo vết thương chiến tranh và giấc mơ chưa thành hình, anh di cư đến Mỹ với hy vọng gây dựng lại cuộc đời từ đống đổ nát. László Toth đã phải đấu tranh để khẳng định bản sắc, vượt qua định kiến và tìm chỗ đứng cho những công trình mang dấu ấn của mình. Trang IndieWire cho rằng László Toth là vai diễn ấn tượng nhất của Brody trong nhiều năm qua.

Trước Oscar, tài tử cũng đã giành giải "Nam diễn viên chính xuất sắc" trong phim chính kịch tại Quả Cầu Vàng 2025, đánh dấu chiến thắng đầu tiên của anh tại giải thưởng này.