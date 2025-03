Oscar 2025: Tôn vinh những câu chuyện đậm giá trị nhân văn và công lý

(Ngày Nay) - Lễ trao giải Oscar lần thứ 97 đã chạm tới trái tim của những người yêu điện ảnh với những chiến thắng đầy cảm xúc, tôn vinh những tác phẩm điện ảnh mang đậm giá trị nhân văn và công lý, như chiến thắng lịch sử của bộ phim Brazil “I'm Still Here” ở hạng mục “Phim quốc tế xuất sắc nhất” hay sự lên ngôi của bộ phim tài liệu “No Other Land”.

Lần đầu tiên trong lịch sử, điện ảnh Brazil giành giải Oscar cho hạng mục “Phim quốc tế xuất sắc nhất” với “I'm Still Here”. Tác phẩm là hành trình đầy xúc động về cuộc đấu tranh của Eunice Paiva (do Fernanda Torres thủ vai) nhằm tìm ra sự thật về sự mất tích của chồng bà dưới chế độ quân sự những năm 1970.

Giới chuyên môn dành phần lớn lời khen cho diễn xuất của Fernanda Torres. Trang Collider đánh giá vai diễn của bà là một trong những màn trình diễn hay nhất năm. Trong khi đó, trang Deadline nhận xét Torres có sự tinh tế về mặt cảm xúc, truyền tải trọn vẹn nội tâm và ẩn ức của nhân vật.

Đây là một chiến thắng lịch sử cho điện ảnh Brazil, sau nhiều lần được đề cử Oscar nhưng chưa từng chiến thắng. Tại giải năm nay, bộ phim - do Walter Salles đạo diễn - cũng nhận được đề cử cho “Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất” và “Phim hay nhất”.

Trong khi đó, bộ phim tài liệu "No Other Land" đã giành chiến thắng xứng đáng với câu chuyện đau thương nhưng cũng tràn đầy hy vọng về cuộc đấu tranh của người Palestine chống lại sự cưỡng chế đất đai từ quân đội Israel. Bộ phim là sự hợp tác giữa các nhà làm phim Israel và Palestine, theo chân nhà hoạt động Basel Adra trong hành trình ghi lại sự phá hủy ngôi làng quê hương anh tại Bờ Tây.

Trên sân khấu Oscar, đạo diễn người Israel Yuval Abraham đã có bài phát biểu đầy mạnh mẽ: “Chúng tôi làm bộ phim này với tư cách là người Palestine và người Israel, bởi vì khi cùng nhau lên tiếng, chúng tôi mạnh mẽ hơn". Anh cũng lên án cuộc xung đột đang tàn phá Dải Gaza, đồng thời kêu gọi Phong trào Hồi giáo Hamas trả tự do cho tất cả con tin Israel.

Bộ phim "No Other Land" được quay trong suốt 4 năm, từ 2019 đến 2023, và hoàn thành ngay trước khi lực lượng Hamas thực hiện cuộc tấn công vào ngày 7/10/2023, khởi đầu cuộc xung đột hiện nay tại Dải Gaza. Dù được phân phối tại 24 quốc gia, nhưng “No Other Land” không tìm được nhà phân phối tại Mỹ và điều này khiến chiến thắng của bộ phim tại Oscar 2025 trở thành một bước ngoặt đáng nhớ.