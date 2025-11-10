PGS Nguyễn Tuấn Cường trở thành người Việt thứ 2 được bầu vào Viện hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp

(Ngày Nay) - Trang Facebook chính thức của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam vừa thông tin, PGS Nguyễn Tuấn Cường được bầu làm viện sĩ thông tấn người nước ngoài của Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp (Académie des Inscriptions et Belles-Lettres). Ở tuổi 45, ông trở thành nhà khoa học Việt Nam thứ hai đảm nhận vị trí danh giá này, sau cố Giáo sư Phan Huy Lê.

Theo kết quả bầu bổ sung tám viện sĩ thông tấn người nước ngoài được thông qua ngày 17/10, PGS Nguyễn Tuấn Cường là người trẻ nhất, kém người trẻ thứ hai – Giáo sư Eugenio Luján (Đại học Complutense Madrid, Tây Ban Nha) – mười tuổi. Ông được bầu thay cho Giáo sư Miklós Szabó, nhà khảo cổ học người Hungary, qua đời cuối năm 2023.

Trên website chính thức, Viện giới thiệu PGS Nguyễn Tuấn Cường sinh năm 1980 tại Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên), Việt Nam. Ông là nhà nghiên cứu Đông phương học, chuyên sâu về Hán Nôm học, văn tự học, Nho giáo Việt Nam và Trung Hoa, cùng các vấn đề dịch thuật và tiếp nhận kinh điển Nho học ở Việt Nam trung đại. Ông từng là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, và hiện giảng dạy kiêm nhiệm tại Đại học Quốc gia Hà Nội. Ngày 9/11/2025, ông kết thúc hai nhiệm kỳ Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm.

Việc bầu chọn viện sĩ thông tấn được Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn thực hiện thông qua bỏ phiếu kín. Khi một vị trí bị khuyết, viện sẽ quyết định có tiến hành bầu chọn hay tạm để trống. Việc PGS Nguyễn Tuấn Cường được bầu đã khôi phục vị trí viện sĩ thông tấn nước ngoài đại diện cho lĩnh vực Việt Nam học – vị trí do cố Giáo sư Phan Huy Lê nắm giữ từ năm 2011 đến khi ông qua đời năm 2018.

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam cho biết: “Việc bầu Giáo sư Nguyễn Tuấn Cường vào vị trí viện sĩ thông tấn nước ngoài của Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn thể hiện sự ghi nhận của Pháp đối với tài năng và thành tựu khoa học của một học giả Việt Nam, với công trình nghiên cứu thực sự quan trọng".

Đại sứ quán cũng gửi lời cảm ơn tới Giáo sư Philippe Papin, Viện sĩ thông tấn của Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp, vì những nỗ lực của ông trong việc bảo đảm vị trí viện sĩ thông tấn nước ngoài tiếp tục dành cho các nghiên cứu về Việt Nam cổ điển.

Viện Hàn lâm Văn khắc và Mỹ văn Pháp được thành lập năm 1663 dưới triều vua Louis XIV, là một trong năm viện thành viên của Viện Pháp (l’Institut de France), cùng Viện Hàn lâm Khoa học – nơi Giáo sư Ngô Bảo Châu được bầu làm viện sĩ nước ngoài năm 2017. Hiện Viện có 50 viện sĩ người Pháp, 40 viện sĩ nước ngoài và 100 viện sĩ thông tấn, chia đều giữa hai nhóm trong và ngoài nước.

Trong danh sách hiện nay, PGS Nguyễn Tuấn Cường là một trong hai viện sĩ thông tấn người châu Á của Viện, cùng Giáo sư Takeshi Matsumura (Đại học Tokyo, Nhật Bản), được bầu năm 2019 ở tuổi 59.