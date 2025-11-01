Pháp: Bảo vệ Louvre tăng cường an ninh sau vụ trộm táo tợn

(Ngày Nay) - Các hệ thống báo động trong tòa nhà vẫn hoạt động vào ngày xảy ra vụ trộm, song nhấn mạnh rằng “an ninh chưa bao giờ được đặt đúng mức ưu tiên.”

Bộ trưởng Văn hóa Pháp Rachida Dati ngày 31/10 cho biết cơ quan chức năng sẽ lắp đặt các thiết bị chống tông xe và chống xâm nhập quanh Bảo tàng Louvre trong năm nay, sau vụ trộm táo tợn khiến dư luận đặt câu hỏi về mức độ an toàn của địa điểm nổi tiếng này.

Phát biểu trên kênh TF1 sau khi đọc báo cáo sơ bộ về hệ thống an ninh của Louvre, bà Dati cho biết trong hơn 20 năm qua, ban quản lý bảo tàng này đã “đánh giá thấp một cách có hệ thống rủi ro xâm nhập và trộm cắp.”

Báo cáo nêu rõ các thiết bị an ninh hiện tại đã lỗi thời và quy trình ứng phó hoàn toàn lạc hậu.

Vụ trộm táo tợn nêu trên diễn ra vào ngày 19/10. Cụ thể, 4 tên cướp lái xe tải có cần nâng đỗ ngay dưới cửa sổ tầng 1 của bảo tàng trong giờ mở cửa, rồi dùng dụng cụ cắt phá để đột nhập phòng trưng bày Apollo - nơi lưu giữ các báu vật thuộc bộ Ngọc báu Hoàng gia Pháp.

Chúng đã lấy đi 8 món trang sức, trong đó có chuỗi ngọc lục bảo và kim cương do Hoàng đế Napoleon I tặng Hoàng hậu Marie-Louise, cùng vương miện của Hoàng hậu Eugénie gắn gần 2.000 viên kim cương. Tổng giá trị ước tính của các hiện vật bị đánh cắp lên tới 102 triệu USD.

Giám đốc Bảo tàng Louvre, bà Laurence des Cars, thừa nhận hệ thống camera an ninh không ghi lại được điểm xâm nhập do camera duy nhất ở khu vực này lại hướng ngược ra ngoài ban công.

Bà Des Cars cho biết đã đệ đơn từ chức sau vụ việc, nhưng Bộ trưởng Dati từ chối chấp thuận.

Hiện cảnh sát Pháp đã bắt giữ 7 nghi phạm, trong đó 2 người bị truy tố tội trộm cắp và âm mưu phạm tội. Tuy nhiên, toàn bộ số trang sức bị đánh cắp khỏi Bảo tàng Louvre vẫn chưa được tìm thấy.