Pháp nâng cảnh báo cúm gia cầm lên mức cao trên toàn quốc

(Ngày Nay) - Ngày 21/10, Chính phủ Pháp đã nâng mức cảnh báo cúm gia cầm từ trung bình lên cao, buộc các trang trại chăn nuôi gia cầm trên toàn quốc phải thực hiện biện pháp nuôi nhốt trong nhà, trong bối cảnh Châu Âu bước vào mùa cúm gia cầm.
Theo Bộ Nông nghiệp Pháp, quyết định nâng mức cảnh báo được ban hành sau khi ghi nhận các ca nhiễm ở chim hoang dã di cư tại một số nước châu Âu, trong đó có Pháp, cũng như một số ổ dịch tại các trang trại chăn nuôi.

Cụ thể, tính đến thời điểm hiện tại, Pháp đã phát hiện 2 ổ dịch cúm gia cầm tại các trang trại và 3 ổ dịch tại các hộ nuôi gia cầm quy mô nhỏ. Trong đó, ca nhiễm đầu tiên được ghi nhận vào giữa tháng 10 tại một trang trại nuôi chim trĩ và gà lôi ở miền Bắc nước Pháp.

Việc nâng cấp cảnh báo sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 22/10. Như vậy so với các năm trước, cảnh báo cúm gia cầm năm nay được kích hoạt sớm hơn so với mốc tháng 11/ 2024 và tháng 12/ 2023.

Cúm gia cầm là bệnh truyền nhiễm theo mùa, lây lan chủ yếu qua các loài chim di cư. Trong những năm gần đây, dịch bệnh đã khiến hàng chục triệu gia cầm trên toàn thế giới bị tiêu hủy, gây gián đoạn chuỗi cung ứng thực phẩm và làm dấy lên lo ngại về khả năng lây truyền sang người.

