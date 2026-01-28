Phát hiện hành tinh giống Trái Đất có khả năng tồn tại sự sống

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Một nhóm các nhà thiên văn học Australia đã xác định một ứng viên hành tinh có kích cỡ như Trái Đất, nằm cách Trái Đất khoảng 150 năm ánh sáng và được đánh giá là “có khả năng tồn tại sự sống.”
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Một nhóm các nhà thiên văn học Australia đã xác định một ứng viên hành tinh (planet candidate) có kích cỡ như Trái Đất, nằm cách Trái Đất khoảng 150 năm ánh sáng và được đánh giá là “có khả năng tồn tại sự sống,”

Thuật ngữ “ứng viên hành tinh” dùng để chỉ những thiên thể có đặc điểm cho thấy nhiều khả năng là hành tinh, song cần thêm các quan sát độc lập để xác nhận.

Nghiên cứu cho biết hành tinh tiềm năng mang tên HD 137010 b, quay quanh một ngôi sao giống Mặt Trời và có kích thước lớn hơn Trái Đất khoảng 6%. Nhóm nghiên cứu mô tả HD 137010 b là nơi “giao thoa giữa Trái Đất và Sao Hỏa”, do có kích thước tương tự Trái Đất nhưng khoảng cách tới ngôi sao chủ lại gần với đặc điểm quỹ đạo của Sao Hỏa.

Các nhà nghiên cứu cho biết cần quan sát thêm khi hành tinh này đi qua phía trước ngôi sao chủ để xác nhận HD 137010 b là một hành tinh thực sự, hay chỉ là ứng viên.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là hành tinh đá duy nhất từng được biết đến nằm trong vùng có thể sinh sống quanh một ngôi sao giống Mặt Trời.

Nghiên cứu do Đại học Southern Queensland chủ trì, công bố ngày 28/1 trên tạp chí Astrophysical Journal Letters. Công trình có sự hợp tác của các nhà khoa học đến từ Đại học Harvard (Mỹ) và Đại học Oxford (Anh).

PV
Hành tinh Trái Đất Sự sống Australia Thiên văn học

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thương - Tiếp nối chuyện đời, chuyện nghề từ bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu
Thương - Tiếp nối chuyện đời, chuyện nghề từ bác sĩ Nguyễn Lân Hiếu
(Ngày Nay) - Sáng ngày 28/01, buổi ra mắt cuốn sách Thương – Câu chuyện tiếp tục từ trái tim của PGS. TS. BS. Nguyễn Lân Hiếu diễn ra trong khung giờ làm việc nhưng khán phòng vẫn kín chỗ. Đồng nghiệp, học trò, bạn bè và nhiều độc giả quen thuộc có mặt từ sớm, tạo nên một không khí thân tình, gần gũi, đúng với tinh thần mà cuốn sách và tác giả luôn hướng tới.
Du khách vui chơi tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh tư liệu: Thành Phương/TTXVN.
Du lịch Thủ đô Tết Bính Ngọ "đón sóng" tăng trưởng
(Ngày Nay) - Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày được xem là “thời điểm vàng” để du lịch Thủ đô đón làn sóng tăng trưởng ngay từ đầu năm 2026, trong bối cảnh nhu cầu du lịch ở phân khúc trung và cao cấp tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực.
Hộp quà tết gói trọn hương vị Tây Bắc của nhà trà Shanam
Quà tết ngon, độc, lạ: Trái cây rừng sấy dẻo theo phương pháp lên men trà Phổ Nhĩ
(Ngày Nay) -Bộ ba trái cây rừng sấy dẻo: Mận mây, đào rừng và táo sơn tra của nhà trà Shanam được lên men theo phương pháp lên men trà Phổ Nhĩ đã chính thức có mặt trên kệ hàng tết nguyên đán 2026. Sản phẩm ngon, lành, sạch, được trà hữu và khách hàng đón nhận, ví như “món quà thiên thượng lạc nhân gian”, không thể thiếu trên bàn trà trong dịp Tết đến, xuân về.
Không chỉ là thương hiệu trà nổi tiếng với các sản phẩm trà shan tuyết cổ thụ, Shanam còn phát triển dòng sản phẩm trái cây sấy dẻo tốt cho sức khỏe người tiêu dùng.
Quà tết 2026: Mận Mây sấy dẻo – lời hẹn ước của mùa xuân nơi rẻo cao
(Ngày Nay) -Trái mận hậu sống trong mây Tà Xùa được những bàn tay thanh nữ người H.Mong hái về đúng độ chín tới. Bằng phương pháp ủ men đặc biệt của nhà trà Shanam, vị chua chát ban đầu được chuyển hóa thành vị ngọt thanh khiết, trong veo như sương sớm và dịu dàng như một lời hẹn ước.
Tập trung 5 đột phá về dữ liệu số
Tập trung 5 đột phá về dữ liệu số
(Ngày Nay) - Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu tập trung thực hiện 5 đột phá về dữ liệu số gồm: Thể chế dữ liệu; hạ tầng dữ liệu gắn với trí tuệ nhân tạo tự chủ; nhân lực dữ liệu; phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; phát triển hệ sinh thái dữ liệu và kinh tế dữ liệu.
Ảnh minh hoạ.
Nâng cao chất lượng phục vụ trong mùa lễ hội Chùa Hương
(Ngày Nay) - Mùa lễ hội năm 2026, Ban Tổ chức Lễ hội du lịch Chùa Hương chính thức triển khai đồng bộ các hình thức bán vé, vận hành xe điện, đò thuyền và cáp treo nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách, bảo đảm an toàn, minh bạch và văn minh trong hoạt động lễ hội.