Phát hiện hành tinh giống Trái Đất có khả năng tồn tại sự sống

Một nhóm các nhà thiên văn học Australia đã xác định một ứng viên hành tinh (planet candidate) có kích cỡ như Trái Đất, nằm cách Trái Đất khoảng 150 năm ánh sáng và được đánh giá là “có khả năng tồn tại sự sống,”

Thuật ngữ “ứng viên hành tinh” dùng để chỉ những thiên thể có đặc điểm cho thấy nhiều khả năng là hành tinh, song cần thêm các quan sát độc lập để xác nhận.

Nghiên cứu cho biết hành tinh tiềm năng mang tên HD 137010 b, quay quanh một ngôi sao giống Mặt Trời và có kích thước lớn hơn Trái Đất khoảng 6%. Nhóm nghiên cứu mô tả HD 137010 b là nơi “giao thoa giữa Trái Đất và Sao Hỏa”, do có kích thước tương tự Trái Đất nhưng khoảng cách tới ngôi sao chủ lại gần với đặc điểm quỹ đạo của Sao Hỏa.

Các nhà nghiên cứu cho biết cần quan sát thêm khi hành tinh này đi qua phía trước ngôi sao chủ để xác nhận HD 137010 b là một hành tinh thực sự, hay chỉ là ứng viên.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là hành tinh đá duy nhất từng được biết đến nằm trong vùng có thể sinh sống quanh một ngôi sao giống Mặt Trời.

Nghiên cứu do Đại học Southern Queensland chủ trì, công bố ngày 28/1 trên tạp chí Astrophysical Journal Letters. Công trình có sự hợp tác của các nhà khoa học đến từ Đại học Harvard (Mỹ) và Đại học Oxford (Anh).