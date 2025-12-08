Hơn 60.000 lượt khách đến với Lễ hội Trà quốc tế tại Đà Lạt

(Ngày Nay) - Lễ hội Trà quốc tế tại Đà Lạt thu hút gần 60.000 du khách trong gần một tháng, với các hoạt động văn hóa, kinh tế, ngoại giao đặc sắc và kỷ lục Việt Nam.

Tối 7/12, tại quảng trường Lâm Viên (phường Xuân Hương, Đà Lạt, Lâm Đồng) đã diễn ra đêm bế mạc Lễ hội Trà quốc tế - World T.E.A Fest 2025, sau gần một tháng được tổ chức tại Đà Lạt và Bảo Lộc.

Theo Ban tổ chức, trong gần một tháng, chuỗi hoạt động của lễ hội đã thu hút gần 60.000 du khách và người dân trong nước, quốc tế tham dự. Trong đó, gồm 10 chương trình giao lưu văn hóa, kinh tế, ngoại giao và các hoạt động của 80 thí sinh Miss Cosmo đến từ các nước, hơn 60 đại sứ và tham tán thương mại, lãnh sự của hơn 60 quốc gia, 1.111 nghệ nhân trà biểu diễn hòa âm, triển lãm 1.000 cây trà cổ thụ...

Đặc biệt, lễ hội đã để lại nhiều dấu ấn văn hóa độc đáo và giàu bản sắc như: Màn trình diễn xác lập kỷ lục của 1.111 trà nương đồng diễn nghi lễ dâng trà theo phong cách "Việt trà thức" giữa đồi chè Bảo Lộc; nhà máy chè cổ 1927 tại Bảo Lộc mở cửa đón khách, mang đến hành trình khám phá di sản hơn một thế kỷ của ngành trà Việt; không gian trưng bày 1.000 cây trà cổ; không gian văn hóa trà quốc tế giới thiệu bản sắc văn hóa trà của Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Pháp, Sri Lanka, Đài Loan (Trung Quốc)... qua đó đã đem đến sự giao thương chuyên nghiệp, học hỏi các mô hình sản xuất tiên tiến và quảng bá sản phẩm của các nhà sản xuất trong nước với quốc tế.

Song song với các hoạt động văn hóa, kinh tế, ngoại giao, World T.E.A Fest 2025 còn dành sự quan tâm đặc biệt đến giáo dục thế hệ trẻ và khuyến khích khởi nghiệp trong lĩnh vực trà thông qua các chương trình như Tea Talk, Gen Tea. Tại đây, các bạn trẻ được tiếp cận kiến thức về nghề sản xuất trà, xu hướng thị trường và tư duy khởi nghiệp sáng tạo, góp phần hình thành thế hệ kế thừa đưa trà Việt phát triển bền vững trong tương lai.

Lễ hội khép lại bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc tái hiện đầy cảm xúc hành trình từ những nghi lễ dâng trà trang trọng, những nỗ lực kết nối văn hóa, ngoại giao, kinh tế đến sức sáng tạo trẻ trung và bầu không khí sôi động quốc tế.

Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật được dàn dựng công phu, hiện đại, sáng tạo nhưng vẫn thấm đẫm bản sắc văn hóa truyền thống, vừa là nguồn cảm hứng cho tương lai.