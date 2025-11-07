Phạt khi ép con học quá sức: Cần bộ tiêu chí nhận diện để áp dụng thống nhất

Philippines ban bố tình trạng thảm họa quốc gia sau bão Kalmaegi (Ngày Nay) - Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos ngày 6/11 đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia, sau khi siêu bão Kalmaegi gây ra thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng và khiến ít nhất 140 người thiệt mạng, trong khi 127 người vẫn đang mất tích.

Giám sát và triển khai ứng phó dịch bệnh trong bão lũ (Ngày Nay) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 13 (bão KALMAEGI), Bộ Y tế đã gửi văn bản yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp.

Cựu chiến binh Việt Nam góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng (Ngày Nay) - Ngày 6/11, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam tổ chức hội nghị tham gia ý kiến góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Mỹ thu hồi gần 80.000 thị thực trong chiến dịch siết chặt nhập cư (Ngày Nay) - Ngày 5/11, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết nước này đã thu hồi khoảng 80.000 thị thực không phải thị thực định cư kể từ khi ông Donald Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai kể từ ngày 20/1, do các hành vi vi phạm pháp luật như lái xe khi say rượu, hành hung và trộm cắp.

Ecuador ban bố tình trạng khẩn cấp mới tại nhiều khu vực do bạo lực (Ngày Nay) - Tổng thống Ecuador Daniel Noboa đã ban bố tình trạng khẩn cấp mới, kéo dài 60 ngày, tại 5 tỉnh ven biển và 3 thành phố thuộc các tỉnh miền Trung Cotopaxi và Bolivar, nhằm đối phó với "tình trạng bất ổn nghiêm trọng" do bạo lực cực đoan từ tội phạm có tổ chức gây ra.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ (Ngày Nay) - Chiều 5/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trao Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.

X-BDC lên ngôi Vô địch Giải Bóng rổ các câu lạc bộ không chuyên Việt Nam (Ngày Nay) - Tối 5/11, tại nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội), sau 10 ngày thi đấu căng thẳng, X-BDC đã xuất sắc lên ngôi Vô địch Giải Bóng rổ các câu lạc bộ bán chuyên Việt Nam - Vietnam Basketball Championship 2025 brought by VNPAY (VBC 2025) mùa thứ 3.

Mạng xã hội khiến nhiều bạn trẻ rơi vào trạng thái căng thẳng (Ngày Nay) - Chiều 5/11, tại Hà Nội, Viện Xã hội học và Tâm lý học (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Những vấn đề tâm lý của thanh thiếu niên trong bối cảnh hiện nay” nhằm tìm kiếm những giải pháp khả thi để hỗ trợ và định hướng phát triển bền vững cho thế hệ trẻ.

Tổng thống Mexico nộp đơn tố cáo sau khi bị quấy rối trên đường phố (Ngày Nay) - Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum hôm 5/11 thông báo bà đã nộp đơn tố cáo tới Viện Công tố Thành phố Mexico City đối với một người đàn ông có hành vi quấy rối bà tại khu vực trung tâm thủ đô.