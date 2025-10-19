Phát triển chuyên ngành tim mạch tại Việt Nam hiện đại và nhân văn

(Ngày Nay) - Việt Nam thuộc nhóm nước có thu nhập trung bình thấp nhưng gánh nặng bệnh tim mạch cũng đang gia tăng nhanh chóng, với khoảng 200.000 ca tử vong mỗi năm.

Thông tin trên được Hội Tim mạch học Việt Nam đưa ra tại chức Hội nghị Khoa học Tim mạch toàn quốc năm 2025 với chủ đề “Tim mạch học trong kỷ nguyên mới: Đột phá trong chẩn đoán và điều trị,” tổ chức trong 2 ngày 18 và 19/10, tại Hà Nội.

Tại hội nghị, các chuyên gia cho hay Việt Nam thuộc nhóm nước có thu nhập trung bình thấp nhưng gánh nặng bệnh tim mạch cũng đang gia tăng nhanh chóng. Các bệnh lý do xơ vữa động mạch hiện chiếm tới 65% tổng số ca bệnh, trong đó bệnh mạch vành và đột quỵ tiếp tục là hai nguyên nhân hàng đầu gây tử vong, với khoảng 200.000 ca tử vong mỗi năm. Điều đó đòi hỏi cộng đồng y khoa, nhất là các thầy thuốc chuyên ngành tim mạch cần nỗ lực hơn nữa vì một tương lai trái tim khỏe mạnh hơn cho người dân Việt Nam.

Những con số trên cho thấy áp lực to lớn trong công tác phòng ngừa, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý tim mạch tại Việt Nam, đòi hỏi sự hợp tác chặt chẽ giữa các chuyên gia, bác sỹ, viện nghiên cứu và cơ quan y tế trên toàn quốc.

Giáo sư Phạm Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch Hội tim mạch học Việt Nam cho biết theo báo cáo hàng năm về gánh nặng bệnh tim mạch toàn cầu năm 2025, có một số sự thay đổi trong mô hình bệnh tim mạch và chiến lược chăm sóc theo các xu hướng chính là dịch chuyển bệnh từ “giàu” sang “nghèo”; từ cấp tính sang mạn tính. Đáng lưu ý khi có nhiều yếu tố xã hội, kinh tế, môi trường ảnh hưởng đến sức khoẻ tim mạch, hệ thống y tế vẫn nặng về chữa bệnh hơn phòng bệnh...

Trong 3 thập kỷ qua, 70% tổng số ca tử vong toàn cầu là do bệnh không lây nhiễm, trong đó số ca mắc bệnh tim mạch trên toàn cầu đã tăng gấp đôi, vượt 500 triệu người.

Chuyên gia cho hay thời gian qua ghi nhận nhiều ca đột tử ở người trẻ. Một người chết đột ngột, gần như là 90% là do nguyên nhân về tim. Những ca đột tử ở người trẻ, liên quan rất nhiều đến các yếu tố nguy cơ như tăng huyết áp, béo phì, ít vận động và cả stress. Ngay với bệnh tăng huyết áp, tỷ lệ người Việt Nam bị tăng huyết áp đã tăng từ khoảng 15% vào năm 2010 lên khoảng 25-30%.

Tốc độ gia tăng nhanh chóng của bệnh tim mạch là minh chứng rõ rệt cho sự bùng phát thầm lặng của một “đại dịch” toàn cầu về các bệnh không lây nhiễm và đang trở thành một trong những thách thức phát triển lớn nhất của thế kỷ 21, tác động đến mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc.

Để giảm gánh nặng bệnh tim mạch, các chuyên gia khuyến cáo cần một chiến lược phòng ngừa toàn cầu tích hợp, bao gồm: Phòng ngừa nguyên phát và tiên phát sớm, qua giáo dục sức khỏe cộng đồng; thúc đẩy chính sách toàn cầu giảm yếu tố nguy cơ (giảm muối, loại bỏ chất béo, kiểm soát ô nhiễm, hạn chế thực phẩm siêu chế biến); ứng dụng công nghệ tiên tiến để phân tích và tính toán nguy cơ cho nhóm nguy cơ cao...

Hội nghị là diễn đàn khoa học lớn nhất trong năm của ngành tim mạch Việt Nam, quy tụ gần 2.000 đại biểu gồm các giáo sư, chuyên gia đầu ngành, bác sỹ, nhà nghiên cứu và giảng viên đến từ các trung tâm tim mạch trong nước và quốc tế.

Chương trình khoa học của Hội nghị bao gồm 92 phiên khoa học chuyên đề và 352 bài báo cáo chuyên sâu, bao quát hầu hết các lĩnh vực của tim mạch học hiện đại, đặc biệt là những phát triển khoa học công nghệ ứng dụng.

Các phiên hội thảo khoa học truyền thống bao phủ các nội dung cập nhật của các lĩnh vực như: Tim mạch can thiệp, nội khoa, tim mạch học hình ảnh, điện sinh lý, suy tim, tăng huyết áp, dự phòng tim mạch, phẫu thuật tim và hồi sức tim mạch…

Bên cạnh các phiên khoa học, hội nghị còn có khu triển lãm công nghệ y học tiên tiến, trưng bày các thiết bị, giải pháp và công nghệ hiện đại trong chẩn đoán, can thiệp và điều trị bệnh tim mạch. Đây là dịp để các đại biểu trực tiếp trải nghiệm, trao đổi và học hỏi, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và tiếp cận những xu hướng mới nhất trong lĩnh vực tim mạch.