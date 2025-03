Phát triển mạng lưới y tế chất lượng cao phục vụ người dân

Phát triển cơ sở hiện đại

UBND tỉnh Bình Dương vừa ban hành Quyết định số 3680/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án phát triển tổng thể ngành Y tế tỉnh Bình Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Nguyễn Lộc Hà thông tin, nội dung trong đề án được cập nhật và dựa trên Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các sở, ban, ngành, địa phương khi triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của đề án cần thực hiện đầy đủ các quy trình, thủ tục, bảo đảm đúng quy định hiện hành.

Từ năm 2025, các trung tâm y tế huyện, thành phố sẽ do UBND huyện, thành phố quản lý; giải thể mô hình hoạt động của phòng khám đa khoa khu vực. Ước tính đến năm 2030, toàn tỉnh có khoảng 50 trạm y tế cần xây mới, trước mắt năm 2025 xây mới 11 trạm. Để phát triển nền y tế hiện đại, chất lượng cao, thông minh từ mạng lưới hiện hữu, Bình Dương tiếp tục đầu tư, mở rộng hệ thống bệnh viện chuyên khoa ung bướu, tim mạch, lão khoa, sản nhi, chấn thương chỉnh hình và hệ thống bệnh viện chăm sóc dài hạn. Đặc biệt, tỉnh chủ trương phát triển các trung tâm y tế chuyên sâu trong các bệnh viện đa khoa hạng 1 với cơ sở hiện đại ngang tầm một số nước có nền kinh tế phát triển.

Trong khi đó, Bệnh viện Phục hồi chức năng sáp nhập vào Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Dương, hướng tới phát triển thành mô hình bệnh viện điều trị và chăm sóc dài hạn. Tỉnh thành lập trung tâm thuốc Đông dược; trung tâm chăm sóc sức khỏe bằng xoa bóp bấm huyệt, xông tắm lá thuốc, trung tâm điều trị tích cực, phục hồi chức năng, dự phòng đột quỵ và khoa an dưỡng.

Tại tỉnh Long An, bác sĩ Chuyên khoa I Huỳnh Văn Bằng, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Sở Y tế thông tin, địa phương đã đầu tư xây mới trụ sở Bệnh viện Y học Cổ truyền Long An, dự kiến sẽ khánh thành thời gian tới. Trong dự án đầu tư đợt này, bệnh viện được trang bị một số trang thiết bị mới trong lĩnh vực y học cổ truyền nói chung, phục hồi chức năng nói riêng. Tuy nhiên, đi kèm với đầu tư trang thiết bị phải cần đội ngũ nhân viên y tế, bác sĩ sử dụng, vận hành máy móc. Do đó, ngành chú trọng đào tạo trình độ chuyên môn cho đội ngũ này phù hợp. Xu hướng của tỉnh cũng như của Bộ Y tế là quan tâm, khuyến khích hệ thống y tế tư nhân phát triển lĩnh vực phục hồi chức năng trong thời gian tới, góp phần giảm tải cho hệ thống y tế công lập.

Giảm tải y tế công

Theo bác sĩ Huỳnh Văn Bằng, với định hướng hiện nay của Bộ Y tế cũng như của địa phương, Long An đang hướng tới áp dụng các phương pháp y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại; trong đó có phục hồi chức năng (một trong những phương pháp không dùng thuốc). Thực tế, ngành phục hồi chức năng của tỉnh đã có trong những bệnh viện công lập, bệnh viện y học cổ truyền của tỉnh, trung tâm y tế cấp huyện, thị xã, thành phố, tuy nhiên chưa quy mô và không có đầy đủ trang thiết bị.

Sở Y tế Long An cũng vừa cấp phép hoạt động cho Trung tâm Phục hồi chức năng Medic Phú Khang (huyện Bến Lức), là trung tâm đầu tiên của tư nhân chuyên về lĩnh vực phục hồi chức năng ở tỉnh. Huyện Bến Lức là nơi đông khu - cụm công nghiệp bậc nhất Long An, hơn 10 năm qua, hệ thống Phòng khám đa khoa Medic Phú Khang đã góp phần quan trọng giảm tải áp lực lên hệ thống y tế công, góp phần phục vụ người dân các địa phương đông khu, cụm công nghiệp lân cận là các huyện Đức Hòa, Cần Đước và Cần Giuộc. Đơn vị luôn chú trọng phát triển trang thiết bị y tế hiện đại, đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, mang lại hiệu quả trong khám và điều trị cho người bệnh.

Thực tế, Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch thực hiện về phát triển triển hệ thống phục hồi chức năng ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 569/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình Phát triển hệ thống phục hồi chức năng giai đoạn 2023 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tại tỉnh Đồng Nai, ngành Y tế nâng cao chất lượng dịch vụ kỹ thuật phục hồi chức năng, phấn đấu trên 90% cơ sở khám, chữa bệnh có triển khai hoạt động phục hồi chức năng đạt mức chất lượng từ khá trở lên theo tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện của Bộ Y tế; 100% các bệnh viện, trung tâm y tế cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng đạt chỉ tiêu phát triển chuyên môn kỹ thuật, dụng cụ chỉnh hình, phục hồi chức năng theo quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Hiện nay, tỉnh có 4 đơn vị tuyến tỉnh và 3 đơn vị tuyến huyện có khả năng cung cấp dịch vụ phục hồi chức năng đa chuyên ngành gồm: Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, Bệnh viện Y dược cổ truyền; Trung tâm Y tế các huyện Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Vĩnh Cửu.

Lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai thông tin, tỉnh đang đặt mục tiêu phấn đấu phát triển Bệnh viện Y dược cổ truyền Đồng Nai thành bệnh viện chuyên khoa hạng II, có khoa/trung tâm phục hồi chức năng. Sở Y tế đã giao Bệnh viện Y dược cổ truyền Đồng Nai tham khảo các mô hình bệnh viện y dược cổ truyền - phục hồi chức năng ở các tỉnh, thành phố để xây dựng Dự thảo đề án phát triển Bệnh viện Y dược cổ truyền thành Bệnh viện Y dược cổ truyền - phục hồi chức năng. Dự thảo sẽ được lấy ý kiến trong ngành y tế và các sở, ngành, xin chủ trương UBND tỉnh để từng bước xây dựng Bệnh viện Y dược cổ truyền - phục hồi chức năng của Đồng Nai trong tương lai,...