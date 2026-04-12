Phê chuẩn Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI

(Ngày Nay) - Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các Nghị quyết về việc phê chuẩn Trưởng đoàn và Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI của 6 thành phố trực thuộc Trung ương.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu đồng chí Trần Đức Thắng, Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Trưởng Đoàn ĐBQH TP. Hà Nội.

Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội 6 thành phố

Cụ thể, tại Nghị quyết số 231/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố Hà Nội.

Tại Nghị quyết số 01/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI TP Hồ Chí Minh.

Tại Nghị quyết số 232/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố Hải Phòng.

Tại Nghị quyết số 04/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế giữ chức vụ Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố Huế.

Tại Nghị quyết số 02/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Ngọc Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố Đà Nẵng.

Tại Nghị quyết số 03/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố Cần Thơ.

Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội 6 thành phố

Tại Nghị quyết số 15/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu bà Phùng Thị Hồng Hà, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm khóa XVI thành phố Hà Nội.

Tại Nghị quyết số 79/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Thanh Hà, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Hà Nội giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI thành phố Hà Nội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị phê chuẩn kết quả ông Nguyễn Ngọc Việt, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Đống Đa làm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách khóa XVI tại Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội tại Nghị quyết số 38/NQ-UBTVQH16.

Tại các Nghị quyết số 31/NQ-UBTVQH16, 35/NQ-UBTVQH16, 37/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu bà Trần Thị Diệu Thúy (Thành ủy viên), ông Võ Hoàng Ngân (Thành ủy viên), bà Võ Ngọc Thanh Trúc (Ủy viên Thường vụ Thành ủy) giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI TP Hồ Chí Minh.

Tại Nghị quyết số 33/NQ-UBTVQH16 và 39/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Lã Thanh Tân và bà Nguyễn Thị Việt Nga, Thành ủy viên, giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI thành phố Hải Phòng.

Tại Nghị quyết số 44/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu bà Nguyễn Thị Sửu, Thành ủy viên, giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI thành phố Huế.

Tại Nghị quyết số 40/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu ông Nguyễn Duy Minh, Thành ủy viên, giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI thành phố Đà Nẵng.

Tại các Nghị quyết số 41/NQ-UBTVQH16, 42/NQ-UBTVQH16, 43/NQ-UBTVQH16, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị phê chuẩn kết quả bầu các ông, bà: Đào Chí Nghĩa, Lê Thị Thanh Lam, Tô Ái Vang, Thành ủy viên, giữ chức Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI thành phố Cần Thơ.

Hai tàu khu trục Mỹ tới thiết lập tuyến hàng hải mới tại eo biển Hormuz
(Ngày Nay) - Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo rằng hai tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ đã đi qua Eo biển Hormuz để bắt đầu chiến dịch rà phá thủy lôi do IRGC rải. Tuy nhiên, hai bên đã đưa ra những tường thuật hoàn toàn trái ngược về diễn biến liên quan đến một trong các tàu này.
(Ngày Nay) - Hướng tới Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời nhằm tôn vinh những giá trị lịch sử của cuộc cải cách thời Hoàng đế Minh Mạng, ngày 11/4, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế phối hợp với Trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng và Trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ tổ chức chương trình Giáo dục di sản với chủ đề "Cải cách của Hoàng đế Minh Mạng".
(Ngày Nay) - APEC 2027 tại Phú Quốc có thể trở thành đòn bẩy chiến lược, thúc đẩy du lịch Việt Nam bước vào một chu kỳ tăng trưởng mới. Trong bối cảnh cạnh tranh khu vực ngày càng khốc liệt, sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa thu hút dòng khách ngắn hạn, mà còn mở ra cơ hội tái định vị năng lực cạnh tranh và nâng cấp toàn diện hệ sinh thái điểm đến.
Bước tiến mới trong cảnh báo sớm thiên tai
(Ngày Nay) - Chính phủ Canada đang đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong công tác dự báo thời tiết nhằm nâng cao độ chính xác của các cảnh báo về hiện tượng khí hậu cực đoan, qua đó tăng cường an toàn cho người dân và khả năng ứng phó với thiên tai.