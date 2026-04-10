Đảm bảo công tác y tế, an toàn thực phẩm và môi trường trong phát triển kinh tế - xã hội

(Ngày Nay) - Ngày 9/4, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ Nhất, các đại biểu Quốc hội tiến hành thảo luận ở tổ về: Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2025; tình hình thực hiện kế hoạch những tháng đầu năm 2026; Kế hoạch phát triển 5 năm 2026-2030; cùng các kế hoạch đầu tư công trung hạn, tài chính, nợ công và thực hành tiết kiệm, bình đẳng giới.

Tại các tổ, nhiều đại biểu đã đóng góp các ý kiến tâm huyết, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc đảm bảo tốt công tác y tế, an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường trong tiến trình thực hiện các mục tiêu tăng trưởng.

Tháo gỡ điểm nghẽn cho ngành y tế, ứng phó với già hóa dân sốLĩnh vực y tế nhận được nhiều sự quan tâm từ các đại biểu. Đại biểu Trần Thị Nhị Hà (Hà Nội) cho rằng, báo cáo của Chính phủ đánh giá về y tế còn tương đối ngắn, đề nghị Quốc hội cần có phụ lục tổng hợp đầy đủ, cập nhật tiến độ của các dự án y tế trọng điểm trong giai đoạn 2026-2030, như cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Về hệ thống y tế cơ sở, đại biểu bày tỏ băn khoăn đối với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó các trạm y tế xã, phường được chuyển về do UBND cấp xã quản lý. Việc điều động 1.000 bác sĩ về y tế cơ sở nhằm tránh gián đoạn dịch vụ là cần thiết, song Chính phủ cần có phương án cụ thể về cơ chế điều phối chuyên môn và giám sát vận hành, nâng cao năng lực khám chữa bệnh thực sự cho tuyến cơ sở.

Đối với chủ trương khám sức khỏe định kỳ toàn dân từ năm 2026, đại biểu đề nghị cần ban hành quy định thống nhất về gói khám cơ bản trên toàn quốc, có hướng dẫn cụ thể về quản lý hồ sơ sức khỏe điện tử và quy trình theo dõi tái khám để chính sách thực sự phát huy hiệu quả. Đồng thời, Chính phủ cần có giải pháp căn cơ cho bài toán thiếu hụt nhân lực y tế khi tình trạng nhân viên y tế nghỉ việc còn cao.

Đáng chú ý, đại biểu Trần Thị Nhị Hà cảnh báo về thách thức già hóa dân số khi tỷ suất sinh năm 2024 giảm xuống mức thấp kỷ lục (1,91 con/phụ nữ), kiến nghị bổ sung các chỉ tiêu xây dựng bệnh viện lão khoa và phát triển các mô hình chăm sóc người cao tuổi.

Siết chặt an toàn thực phẩm trường học và bảo vệ trẻ em

Phát biểu tại tổ, đại biểu Nguyễn Thị Mai Thoa (Hải Phòng) cảnh báo về tình trạng bạo lực học sinh và bạo hành trẻ em tại một số cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở nuôi dưỡng tư nhân vẫn đang diễn biến phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng trẻ em.

Đặc biệt lưu tâm đến vấn đề bữa ăn học đường, đại biểu nhắc lại vụ việc 300 tấn thực phẩm vào trường học ở Hà Nội gây bức xúc dư luận và đề nghị Thủ tướng chỉ đạo tăng cường quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm trong các nhà trường, kiểm soát tốt nguồn gốc thực phẩm, quy định tiêu chuẩn, điều kiện cao hơn với thực phẩm cung cấp cho các nhà trường.

Nhằm bảo vệ trẻ em trên không gian mạng trước các nội dung độc hại và vấn nạn bạo lực mạng, đại biểu Mai Thoa đề xuất cần nghiên cứu giải pháp cấm hoặc hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội đối với một số nền tảng phổ biến. Đại biểu dẫn chứng kinh nghiệm từ nhiều quốc gia như Australia (cấm người dưới 16 tuổi từ tháng 12/2025), Indonesia, Pháp và Anh đang áp dụng các biện pháp tương tự.

Phát triển kinh tế không đánh đổi môi trường

Bàn về các động lực phát triển mới, bên cạnh việc phát triển kinh tế biển, kinh tế xanh và kinh tế số, đại biểu Tạ Đình Thi (Hà Nội) nhấn mạnh quan điểm không đánh đổi môi trường để đạt mục tiêu tăng trưởng. Dự thảo nghị quyết của Quốc hội cần cụ thể hóa các mục tiêu bảo vệ môi trường bằng những lộ trình, dự án thực tế về giảm phát thải khí nhà kính, năng lượng tái tạo và hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không.

Bên cạnh đó, để chuẩn bị cho kỷ nguyên tự động hóa và trí tuệ nhân tạo (AI), đại biểu đề nghị chú trọng đào tạo kỹ năng số cho lực lượng lao động ở khu vực nông thôn, giúp họ làm chủ công nghệ trong các chuỗi giá trị chứ không chỉ dừng lại ở lao động phổ thông. Đồng thời, trong lĩnh vực y tế tư nhân, cần ban hành ngay các văn bản hướng dẫn tiêu chuẩn chất lượng, minh bạch thông tin để người dân lựa chọn các cơ sở uy tín, đồng thời chấn chỉnh tình trạng thực phẩm giả và quảng cáo thuốc sai sự thật.